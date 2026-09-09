Φόρτισε το ηλεκτρικό του αυτοκίνητο για 44 λεπτά και χρεώθηκε 360 ευρώ

Ο Stanley Kpenkann επέστρεφε από μια διαδρομή προς το αεροδρόμιο με το ενοικιαζόμενο Chevy του, όταν συνειδητοποίησε ότι η μπαταρία είχε σχεδόν αδειάσει.

Η ταχεία φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι συνήθως μια βολική και σχετικά οικονομική διαδικασία, όμως ο αποκεντρωμένος χαρακτήρας των διαφόρων δικτύων φόρτισης μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.

Και μερικές φορές, αυτά τα προβλήματα μπορεί να αποδειχθούν πολύ ακριβά. Για έναν ενοικιαστή ενός Chevrolet Bolt στο Μίσιγκαν, πρόσφατα, το πρόβλημα φαίνεται πως κατέληξε να είναι πάρα πολύ ακριβό.

Ο Stanley Kpenkann δήλωσε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό WXYZ του Ντιτρόιτ ότι επέστρεφε από μια διαδρομή προς το αεροδρόμιο με το ενοικιαζόμενο Chevy του, όταν συνειδητοποίησε ότι η μπαταρία είχε σχεδόν αδειάσει.

Χρεώθηκε 360 ευρώ για 44 λεπτά φόρτισης

Όπως πολλοί άλλοι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις ΗΠΑ, άνοιξε την εφαρμογή EVgo και τη χρησιμοποίησε για να βρει έναν σταθμό φόρτισης. Ωστόσο, έπειτα από μόλις 44 λεπτά φόρτισης σε μια τοπική αντιπροσωπεία, υποστηρίζει ότι χρεώθηκε το αστρονομικό ποσό των 418 δολαρίων (360 ευρώ).

Σύμφωνα με το WXYZ, το ποσό προέκυψε από τις υψηλές τιμές που έχει ορίσει η αντιπροσωπεία. Οι γενικοί διευθυντές της επιχείρησης δήλωσαν ότι οι τιμές έχουν διαμορφωθεί με αυτόν τον τρόπο ώστε να αποθαρρύνεται η χρήση των φορτιστών από οποιονδήποτε άλλο εκτός από πελάτες ή εργαζομένους της αντιπροσωπείας.

Σύμφωνα με την οθόνη του φορτιστή, η χρέωση ανέρχεται στο ποσό των 5 δολαρίων ανά kWh (4,30 ευρώ), καθώς και 5 δολάρια ανά 5 λεπτά χρήσης. Συγκριτικά, η τυπική τιμή για ταχεία φόρτιση κυμαίνεται πιο κοντά στα 0,50 δολάρια (0,43 ευρώ) ανά kWh.

Ο ίδιος ο Kpenkann υποστηρίζει επίσης ότι δεν είδε τις τιμές πριν ξεκινήσει τη διαδικασία φόρτισης.

Τελικά, η EVgo επέστρεψε στον Kpenkann 405 δολάρια (350 ευρώ), μειώνοντας τη χρέωση στα 13,57 δολάρια (11,70 ευρώ). Η εταιρεία υποστηρίζει ότι αυτό είναι το ποσό που θα πλήρωνε κανονικά για τη συγκεκριμένη φόρτιση βάσει του προγράμματος συνδρομής του.

Η εταιρεία διευκρινίζει, ωστόσο, ότι την τιμή καθορίζει ο ιδιοκτήτης του εκάστοτε φορτιστή. Αυτό σημαίνει ότι παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν δημόσια διαθέσιμοι σταθμοί φόρτισης στις ΗΠΑ με τεράστιες χρεώσεις, για τον έναν ή τον άλλο λόγο, όπως συνέβη στην περίπτωση του Kpenkann.