Φόρτιση EV: Το παράδοξο που κοστίζει σε ενέργεια

Η αργή φόρτιση για την προστασία της μπαταρίας ή για την αξιοποίηση της πλεονάζουσας ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάνελ φαίνεται σε πολλούς οδηγούς ως κάτι απολύτως λογικό.

Η ADAC, σε συνεργασία με την ACL και τη δανική FDM, μελέτησε τις απώλειες κατά τη φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) πέντε πρόσφατων ηλεκτρικών οχημάτων σε τρία σενάρια: από οικιακή πρίζα στα 2,3 kW, από wallbox με μειωμένη ισχύ (4,1 kW) και από wallbox στη μέγιστη ισχύ (11 ή 22 kW).

Η αργή φόρτιση για την προστασία της μπαταρίας ή για την αξιοποίηση της πλεονάζουσας ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάνελ φαίνεται σε πολλούς οδηγούς ως κάτι απολύτως λογικό. Ωστόσο, μια πρόσφατη μελέτη της ADAC, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την ACL και τη FDM, δείχνει ότι η αργή φόρτιση δεν σημαίνει πάντα και ενεργειακή αποδοτικότητα.

Η μελέτη μέτρησε τις απώλειες ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη φόρτιση πέντε σύγχρονων ηλεκτρικών αυτοκινήτων: Mercedes CLA 350 EQ, Volkswagen ID.7 Tourer, Volvo EX30, Renault R5 E-Tech και Tesla Model Y. Το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο: όσο υψηλότερη είναι η ισχύς φόρτισης, τόσο μικρότερες είναι οι απώλειες.

Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά όταν η φόρτιση γίνεται από μια απλή οικιακή πρίζα. Ανάλογα με το μοντέλο, από 12,7% έως 24,2% της ενέργειας που καταγράφεται στον μετρητή χάνεται πριν φτάσει στην μπαταρία. Η Mercedes CLA 350 EQ παρουσιάζει απώλειες άνω του 24%, ενώ η Tesla Model Y έχει καλύτερη επίδοση, με απώλειες 12,7%.

Η διαφορά αυτή εξηγείται εν μέρει από έναν τεχνικό περιορισμό: από μια οικιακή πρίζα, η Mercedes CLA 350 EQ μπορεί να φορτίσει μόνο στα 8 A, έναντι 10 A για τα υπόλοιπα μοντέλα που δοκιμάστηκαν. Αυτό παρατείνει αντίστοιχα τον χρόνο φόρτισης και αυξάνει τη συμμετοχή των σταθερών απωλειών στο τελικό σύνολο.

Η εξήγηση είναι απλή. Ορισμένα εξαρτήματα του αυτοκινήτου καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια καθ’ όλη τη διάρκεια της φόρτισης. Όσο περισσότερο διαρκεί η φόρτιση, τόσο μεγαλύτερη είναι η επίδραση αυτών των σταθερών καταναλώσεων στο τελικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, τα ηλεκτρονικά συστήματα που μετατρέπουν το ηλεκτρικό ρεύμα λειτουργούν πιο αποδοτικά όταν δουλεύουν σε υψηλότερη ισχύ.

Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων με φωτοβολταϊκά πάνελ, πάντως, μπορούν να είναι ήσυχοι. Στο σενάριο που προσομοιώνει φόρτιση με χρήση του πλεονάζοντος ρεύματος από τα φωτοβολταϊκά μέσω wallbox περιορισμένου περίπου στα 4 kW, οι απώλειες παραμένουν μεταξύ 8% και 12,8%. Η ADAC θεωρεί το συγκεκριμένο επίπεδο αποδεκτό, καθώς η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται παράγεται συχνά απευθείας από το ίδιο το νοικοκυριό.

Ωστόσο, η φόρτιση στη μέγιστη ισχύ είναι αυτή που προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα. Στα 11 kW ή 22 kW, ανάλογα με το όχημα, οι απώλειες μειώνονται σε ποσοστό μεταξύ 5,1% και 7%. Το Renault R5 E-Tech ξεχωρίζει, με μόλις 5,1% απώλειες όταν φορτίζει στα 11 kW.

Η μελέτη καταρρίπτει επίσης έναν κοινό μύθο: το γεγονός ότι ένα αυτοκίνητο διαθέτει ενσωματωμένο φορτιστή 22 kW δεν σημαίνει απαραίτητα ότι προσφέρει θεαματική βελτίωση στην αποδοτικότητα. Το Volvo EX30, το μοναδικό όχημα που δοκιμάστηκε με αυτή τη διαμόρφωση, παρουσιάζει βελτίωση στην αποδοτικότητα μόλις μερικών δεκάτων της ποσοστιαίας μονάδας σε σύγκριση με τη φόρτιση στα 11 kW.

Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται επίσης από ανεξάρτητες μετρήσεις του προγράμματος Green NCAP, το οποίο διαπίστωσε μέσες απώλειες φόρτισης 7,1% στο σύνολο των ηλεκτρικών οχημάτων που έχει δοκιμάσει μέχρι σήμερα. Στις μελέτες της ADAC, αντίστοιχα, ο μέσος όρος ανέρχεται σε 6,4% -μια μικρή διαφορά που επιβεβαιώνει τη συνέπεια των δύο μεθοδολογιών.

Η τελική σύσταση είναι σαφής. Η οικιακή πρίζα θα πρέπει να παραμένει λύση εφεδρείας ή έκτακτης ανάγκης. Για τακτική χρήση, το wallbox δεν είναι μόνο ασφαλέστερο, αλλά και σημαντικά πιο αποδοτικό.

Όσο για τους ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών, μπορούν να συνεχίσουν να προτιμούν τη φόρτιση με χρήση της πλεονάζουσας ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά, ακόμη κι αν αυτή συνεπάγεται ελαφρώς υψηλότερες απώλειες.