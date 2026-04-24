Full Hybrid εκδόσεις για VW Golf και T-Roc

Νέες πλήρως υβριδικές εκδόσεις, με υψηλή αποδοτικότητα έρχονται να προστεθούν στη γκάμα της VW και των Golf και T-Roc, αναβαθμίζοντας δραστικά την αποδοτικότητα των δημοφιλών μοντέλων.

Η εξηλεκτρισμένη γκάμα της VW αναβαθμίζεται περεταίρω με την προσθήκη μιας νέας υβριδικής τεχνολογίας, με αυτοφορτιζόμενη έκδοση, που ενισχύει την αποδοτικότητα και τη δυνατότητα ηλεκτρικής κίνησης, χωρίς παράλληλα να απαιτεί πρίζα για φόρτιση.

Αυτή συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1.5 TSI με δύο ηλεκτρικά μοτέρ και μια μπαταρία υψηλής τάσης. Η έκδοση αυτή έρχεται να προστεθεί στην γκάμα εξηλεκτρισμένων εκδόσεων της VW και ανάμεσα στην eTSI mild hybrid και στην plug-in hybrid με την ονομασία eHybrid και GTE, ενώ συμπληρώνει τις αμιγώς ηλεκτρικές προτάσεις ID.

Το νέο πλήρως υβριδικό σύστημα που θα βρει εφαρμογή αρχικά στα Golf και T-Roc, παρουσιάστηκε και επίσημα στο Vienna Motor Symposium, που πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως τις 24 Απριλίου 2026. Στην ελληνική αγορά αναμένεται προς το τέλος του έτους και το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Έτσι, τα Golf Hybrid και T-Roc Hybrid θα προσφέρουν πλέον μεγαλύτερη απόδοση, με χαμηλότερη κατανάλωση και δυνατότητα κίνησης αμιγώς ηλεκτρικά υπό συνθήκες, χωρίς να απαιτούν φόρτιση σε πρίζα, καθώς το υβριδικό σύστημα της VW είναι αυτοφορτιζόμενο.

Στο εμπρός καπό είναι τοποθετημένο ο βενζινοκινητήρας 1.5 TSI evo2, που συνεργάζεται πλέον με δύο ηλεκτροκινητήρες, από τους οποίους ο ένας φροντίζει για την κίνηση, ενώ ο δεύτερος λειτουργεί ως γεννήτρια, ενώ υπάρχει και μια μονάδα μετάδοσης μιας σταθερής σχέσης, χωρίς συμβατικές αλλαγές. Η μπαταρία ιόντων λιθίου 1,6 kWh, που φροντίζει για την ενέργεια του συστήματος, είναι ειδικά προσαρμοσμένη στο πίσω μέρος του πατώματος του αυτοκινήτου.

Η σύνδεση και αποσύνδεση του TSI από τη μετάδοση γίνεται μέσω ηλεκτρονικά ελεγχόμενου πολύδισκου συμπλέκτη με δική του μονάδα ελέγχου. Ο συμπλέκτης αυτός χρησιμοποιείται για τη σύνδεση και αποσύνδεση του θερμικού κινητήρα από το σύστημα μετάδοσης κατά την υβριδική και αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία αντίστοιχα. Στο εμπρός τμήμα του αυτοκινήτου ενσωματώνονται επίσης ηλεκτρικός συμπιεστής κλιματισμού και ηλεκτρικό σερβόφρενο.

Τρεις τρόποι λειτουργίας

Το σύστημα κίνησης λειτουργεί αυτόματα σε τρία βασικά σενάρια, ανάλογα με την ταχύτητα, το φορτίο, την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας και τις απαιτήσεις του οδηγού. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά έως 50 χλμ./ώρα, με τον θερμικό κινητήρα να παραμένει απενεργοποιημένος.

Διαθέτει επίσης σειριακή λειτουργία όταν η διαθέσιμη ενέργεια της μπαταρίας δεν επαρκεί ή όταν αυτό είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ο TSI ενεργοποιείται χωρίς να κινεί μηχανικά τους τροχούς. Λειτουργεί σε συνδυασμό με τη γεννήτρια, παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια για τον ηλεκτροκινητήρα κίνησης ή για την επαναφόρτιση της μπαταρίας.

Στην παράλληλη λειτουργία μπαίνει σε υψηλότερες ταχύτητες, κυρίως σε επαρχιακούς δρόμους και αυτοκινητόδρομους. Εκεί ο TSI μπορεί να συνδεθεί μηχανικά με τη μετάδοση μέσω πολύδισκου συμπλέκτη και να κινεί απευθείας τους εμπρός τροχούς. Ο ηλεκτροκινητήρας κίνησης συνεργάζεται με τον κινητήρα βενζίνης, για παράδειγμα προσφέροντας επιπλέον υποστήριξη κατά την επιτάχυνση. Η λειτουργία αυτή πραγματοποιείται χωρίς συμβατικές αλλαγές σχέσεων.

Τρία προγράμματα οδήγησης

Επιπλέον τα μοντέλα διαθέτουν και τρία προγράμματα οδήγησης για να προσαρμόζονται ανάλογα στις συνθήκες και απαιτήσεις. Αναλυτικότερα υπάρχουν τα: Eco, Comfort και Sport.

Στο Eco περιορίζεται η μέγιστη ισχύς στο 70% και η λειτουργία boost απενεργοποιείται, με γνώμονα τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη μείωση της κατανάλωσης. Στο Comfort δεν περιορίζεται η ισχύς ενώ διαθέσιμη είναι και η λειτουργία boost. Στο Sport το σύστημα προσφέρει πιο δυναμική συμπεριφορά μέσω της ταχύτερης μετάβασης σε σειριακή λειτουργία, ώστε η πλήρης ισχύς να είναι άμεσα διαθέσιμη.

