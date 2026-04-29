GAC Milan Design Center: Ευρωπαϊκή αισθητική

Τα AION UT και AION V αποτελούν σημαντικά προϊόντα προσαρμογής για την Ευρώπη, με σχεδιασμό που έχει εξελιχθεί μέσα στο Σχεδιαστικό Κέντρο του Μιλάνο.

Η GAC AION, η μάρκα που εισήλθε στην Ελλάδα από την Ιnchcape Hellas, μπορεί να εδρεύει στην Κίνα, αλλά τα μοντέλα της και δη τα AION UT και AION V φέρουν τη σφραγίδα της ευρωπαϊκής σκέψης.

Έχουν σχεδιασμό που έχει εξελιχθεί μέσα στο Σχεδιαστικό Κέντρο του Μιλάνο και με σαφή στόχο να απαντήσoουν σε συγκεκριμένες απαιτήσεις: λειτουργικότητα, καθαρή σχεδίαση, τεχνολογική συνοχή.

Στην ίδια ευρωπαϊκή διαδρομή εντάσσεται και το Graz της Αυστρίας, εκεί όπου η GAC AION συνεργάζεται με τη Magna Steyr για την παραγωγή των AION V και AION UT.

Έτσι, το Μιλάνο λειτουργεί ως αφετηρία της σύγχρονης σχεδιαστικής σκέψης και το Graz ως σημείο εξειδικευμένης υλοποίησης της καινοτόμας τεχνολογίας της μάρκας.

Η παραγωγή του AION UT στο Graz ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2026, ενώ του AION V έχει ήδη ενταχθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας της GAC με τη Magna Steyr από το 2025.

GAC Milan Design Center

Το GAC Milan Design Center αποτελεί μέρος του ευρύτερου δικτύου έρευνας και ανάπτυξης της GAC, το οποίο εκτείνεται διεθνώς και συνδέει διαφορετικά hubs τεχνογνωσίας. Στο Μιλάνο, η προσέγγιση είναι ξεκάθαρη: η σχεδίαση λειτουργεί ως εργαλείο εμπειρίας, αφού οι ομάδες σχεδιασμού εργάζονται με βάση πραγματικά δεδομένα χρήσης, συνθήκες ευρωπαϊκών πόλεων και διαφορετικές οδηγικές κουλτούρες.

Η διαδικασία περιλαμβάνει εργονομία, ψηφιακή αλληλεπίδραση, αντίληψη χώρου και συνολική εμπειρία μέσα στο όχημα.

AION UT: Με ευρωπαϊκή λογική για την πόλη

Το AION UT αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας. Η hatchback σιλουέτα του αποτυπώνει την ανάγκη για ένα αυτοκίνητο που λειτουργεί άνετα στην πόλη και ταυτόχρονα προσφέρει χώρους και δυνατότητες που συνήθως συναντώνται σε μεγαλύτερες κατηγορίες.

Στην πράξη, η σχεδίαση αυτή μεταφράζεται σε ουσία. Το μεγάλο μεταξόνιο επιτρέπει άνετη φιλοξενία επιβατών, ενώ ο χώρος αποσκευών των 440 λίτρων καλύπτει καθημερινές ανάγκες χωρίς συμβιβασμούς. Η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας ενισχύει αυτή την προσέγγιση, με μπαταρία χωρητικότητας 60 kWh και αυτονομία που φτάνει τα 430 χιλιόμετρα σε μικτό κύκλο WLTP, ενώ σε αστικές συνθήκες μπορεί να αγγίξει έως και τα 620 χιλιόμετρα.

Η αποδοτικότητα του συστήματος αποτυπώνεται και στην κατανάλωση, η οποία διαμορφώνεται στις 16,4 kWh/100 km (WLTP), ενισχύοντας τον πρακτικό χαρακτήρα του μοντέλου στην καθημερινή χρήση. Παράλληλα, η δυνατότητα ταχείας φόρτισης επιτρέπει την αναπλήρωση της ενέργειας από το 30% στο 80% σε περίπου 24 λεπτά, προσφέροντας ευελιξία σε αστικό και μη περιβάλλον.

Σε επίπεδο απόδοσης, το AION UT αποδίδει 204 ίππους, εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση και ομαλή επιτάχυνση, στοιχεία που ενισχύουν την ευχρηστία του μέσα στην πόλη.

AION V: με την ίδια φιλοσοφία σε διαφορετική κλίμακα

Η σχεδιαστική κατεύθυνση στο Μιλάνο αποτυπώνεται και στο AION V, ένα μοντέλο που κινείται σε διαφορετική κατηγορία αλλά βασίζεται στην ίδια λογική. Εδώ, η έμφαση μεταφέρεται στην ευρυχωρία, στην παρουσία στον δρόμο και στη δυνατότητα για μεγαλύτερες, εκτός πόλης, αποστάσεις.

Το AION V ενσωματώνει την ίδια προσέγγιση σχεδίασης, με πιο έντονη έμφαση στις αναλογίες ενός C-SUV και στη διαχείριση όγκου. Η καμπίνα ακολουθεί τη φιλοσοφία της απλότητας, της ευχρηστίας και της ψηφιακής οργάνωσης, προσφέροντας ένα περιβάλλον που παραμένει καθαρό και λειτουργικό.

Η συνολική του αρχιτεκτονική υποστηρίζεται από μια ισχυρή τεχνολογική βάση, με απόδοση 204 ίππων και μπαταρία χωρητικότητας 75,26 kWh, που εξασφαλίζει αυτονομία έως 510 χιλιόμετρα σε μικτό κύκλο WLTP, ενώ σε αστικές συνθήκες μπορεί να φτάσει έως και τα 708 χιλιόμετρα. Η κατανάλωση διαμορφώνεται στις 16,7 kWh/100 km (WLTP), ενισχύοντας τον αποδοτικό χαρακτήρα του μοντέλου σε κάθε είδους διαδρομή.

Η δυνατότητα ταχείας φόρτισης επιτρέπει την αναπλήρωση της ενέργειας από το 30% στο 80% σε περίπου 18 λεπτά, στοιχείο που ενισχύει τη χρηστικότητα σε ταξίδια μεγαλύτερης διάρκειας. Παράλληλα, ο χώρος αποσκευών των 427 λίτρων καλύπτει με άνεση τις ανάγκες μετακίνησης και μεταφοράς, υποστηρίζοντας τον πολυχρηστικό χαρακτήρα του οχήματος.

Τόσο για το AION V, όσο και το AION UT ισχύει η 8ετής εγγύηση οχήματος και μπαταρίας, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας και αξιοπιστίας για τον οδηγό.

Τεχνολογία GAC AION: από τη σχεδίαση στην υλοποίηση

Πίσω από τη σχεδιαστική ταυτότητα, η τεχνολογία της GAC AION λειτουργεί ως συνεκτικός κρίκος. Η εξέλιξη των μπαταριών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την αρχιτεκτονική Magazine Battery 2.0, ενσωματώνει λύσεις που εστιάζουν στην ασφάλεια, στη θερμική διαχείριση και στη σταθερή απόδοση, όπως αναφέρει η εταιρεία.

Παράλληλα, τα ψηφιακά συστήματα και η συνδεσιμότητα αποτελούν βασικό μέρος της εμπειρίας. Οι μεγάλες οθόνες, η ταχύτητα απόκρισης των συστημάτων infotainment και η ενσωμάτωση λειτουργιών καθημερινής χρήσης δημιουργούν ένα περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις.