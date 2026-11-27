H ηλικιωμένη φέρεται να έχασε αρκετές εξόδους κατά την επιστροφή της στο σπίτι. Στη συνέχεια, εισήλθε σε έξοδο του αυτοκινητοδρόμου, πέρασε από κυκλικό κόμβο και μπήκε ανάποδα δίχως να το αντιληφθεί, με την Αστυνομία να κάνει ολόκληρη επιχείρηση.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Α75 της Γαλλίας, όταν μια 90χρονη οδηγός κινήθηκε για περίπου 35 χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προτού τελικά ακινητοποιηθεί από την αστυνομία.

Το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή Lozere, κοντά στο Banassac-Canilhac. Η οδήγηση είχε γίνει ακόμη πιο επικίνδυνη λόγω του σκοταδιού και των στροφών του δρόμου, οι οποίες περιόριζαν σημαντικά την ορατότητα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ηλικιωμένη φέρεται να έχασε αρκετές εξόδους κατά την επιστροφή της στο σπίτι. Στη συνέχεια, εισήλθε σε έξοδο του αυτοκινητοδρόμου, πέρασε από κυκλικό κόμβο και επέστρεψε στον ίδιο δρόμο, αυτή τη φορά όμως με κατεύθυνση αντίθετη από την κανονική κυκλοφορία, χωρίς να αντιληφθεί το λάθος της.

Αστυνομικό μπλόκο για να αποτραπεί η σύγκρουση

Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε έπειτα από τηλεφωνήματα άλλων οδηγών, οι οποίοι αντιλήφθηκαν ότι ένα αυτοκίνητο κινούνταν επικίνδυνα στο αντίθετο ρεύμα.

Οι αστυνομικοί της μονάδας Antrenas αποφάσισαν να εφαρμόσουν μια ειδική επιχείρηση, γνωστή ως bouchon mobile. Πρόκειται για έναν κινητό αποκλεισμό, κατά τον οποίο τα περιπολικά κινούνται συντονισμένα ώστε να μειώσουν σταδιακά την ταχύτητα των υπόλοιπων οχημάτων και να αποτρέψουν μια πιθανή μετωπική σύγκρουση.

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Η πιο απίστευτη στιγμή εκτυλίχθηκε όταν το αυτοκίνητο της 90χρονης πλησίασε το αστυνομικό μπλόκο. Αντί να αντιληφθεί ότι βρισκόταν στο αντίθετο ρεύμα, άναψε τα μεγάλα φώτα προς τα περιπολικά, προφανώς θεωρώντας ότι εκείνα κινούνταν στη λάθος πλευρά του δρόμου.

Τελικά, το όχημά της ακινητοποιήθηκε σε απόσταση μόλις 50 εκατοστών από τα περιπολικά, αποφεύγοντας κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή μια ενδεχομένως τραγική κατάληξη.

Το γεγονός ότι δεν σημειώθηκε σύγκρουση, παρά τα 35 χιλιόμετρα αντίθετης πορείας, θεωρείται αναμφίβολα το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο της υπόθεσης.