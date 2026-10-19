Γαλλία: Ένας στους τρεις οδηγούς σκέφτεται να εγκαταλείψει το αυτοκίνητό του

Το 56% των οδηγών δηλώνει ότι, με τον σημερινό προϋπολογισμό του, δεν θα μπορούσε πλέον να αγοράσει το ίδιο όχημα.

Με λίγο λιγότερες από 984.000 ταξινομήσεις και μια ισχνή αύξηση της τάξης του 2,7%, η γαλλική αγορά αυτοκινήτου φαίνεται να ανακάμπτει, χάρη σε μια μειοψηφία εύπορων πελατών.

Για την πλειονότητα των Γάλλων, η χρυσή εποχή κατά την οποία το αυτοκίνητο συμβόλιζε την κατάκτηση της ελευθερίας και την κοινωνική άνοδο φαίνεται να έχει παρέλθει οριστικά. Η κατοχή ενός καινούργιου αυτοκινήτου αποτελεί σήμερα «πολυτέλεια», ολοένα και πιο απρόσιτη για τη μεγάλη πλειονότητα.

Ένα αίσθημα κοινωνικής υποβάθμισης

Αυτό το αίσθημα ότι το αυτοκίνητο είναι απρόσιτο δεν είναι καινούργιο. Ήδη από πέρσι, το 74% των Γάλλων θεωρούσε το αυτοκίνητο ένα πολυτελές μέσο μετακίνησης. Το 2026, ο αριθμός όσων συμμερίζονται αυτή την άποψη παραμένει εξίσου υψηλός.

Ωστόσο, αυτό που τότε θα μπορούσε να θεωρηθεί μια παροδική απογοήτευση, συνδεδεμένη με τον πληθωρισμό και την ηλεκτροκίνηση, μετατράπηκε μέσα σε έναν χρόνο σε ένα βαθύ αίσθημα απογοήτευσης.

Η Γαλλία φαίνεται να έχει πλέον απογοητευτεί συνολικά από το αυτοκίνητο. Όχι επειδή το απορρίπτει εκ φύσεως, αλλά επειδή δεν έχει τα οικονομικά μέσα. Το αυτοκίνητο κοστίζει ένα σωρό λεφτά -και μάλιστα ολοένα περισσότερα. Σε τέτοιο βαθμό, ώστε τα νοικοκυριά να μην μπορούν πλέον να ανταποκριθούν, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του ασφαλιστικού φορέα Leocare.

Το 56% των οδηγών δηλώνει ότι, με τον σημερινό προϋπολογισμό του, δεν θα μπορούσε πλέον να αγοράσει το ίδιο όχημα. Ακόμη χειρότερα, περισσότεροι από ένας στους πέντε Γάλλους παραδέχονται ότι δεν έχουν πλέον την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν καινούργιο αυτοκίνητο.

Η εκτόξευση των πάγιων εξόδων

Μέσα σε διάστημα ενός έτους, η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών επιδεινώθηκε αισθητά. Τον Ιούλιο του 2025, η πλειονότητα των οδηγών που συμμετείχαν στην έρευνα (62%) κατάφερνε ακόμη να περιορίζει τις δαπάνες για το αυτοκίνητο στο 5% έως 20% του μηνιαίου εισοδήματός της.

Τον Σεπτέμβριο του 2026, το αυτοκίνητο απορροφά πάνω από το 20% του προϋπολογισμού για περισσότερους από έναν στους τέσσερις Γάλλους. Μάλιστα, ένας στους δέκα δηλώνει ότι διαθέτει το 30% του διαθέσιμου εισοδήματός του για το αυτοκίνητο.

Οι επισκευές έχουν γίνει πανάκριβες (αύξηση 30% μέσα σε τέσσερα χρόνια), τα ασφάλιστρα αυξάνονται -με την πρόσθετη επιβάρυνση για φυσικές καταστροφές να ανεβαίνει από το 6% στο 9%- και οι τιμές των καυσίμων έχουν φτάσει σε εξωφρενικά επίπεδα.

Επικίνδυνοι συμβιβασμοί

Σχεδόν ένας στους δύο οδηγούς (48%) παραδέχεται ότι συνεχίζει να οδηγεί παρόλο που έχει ανάψει κάποια προειδοποιητική λυχνία στο ταμπλό ή παρόλο που υπάρχει εμφανές μηχανικό πρόβλημα, όπως ένας κρότος ή ένας ύποπτος θόρυβος. Για το ένα τέταρτο αυτών, αυτή η συμπεριφορά έχει γίνει πλέον συνήθεια.

Η συντήρηση έχει μετατραπεί σε κονδύλι από το οποίο γίνονται περικοπές. Μόνο το 32% των οδηγών εξακολουθεί να κάνει σέρβις στο αυτοκίνητό του κάθε χρόνο, ενώ το 14% αυτοσχεδιάζει ως μηχανικός, προκειμένου να αποφύγει την επίσκεψη στο συνεργείο.

Πλέον, περισσότεροι από ένας στους τρεις Γάλλους (37%) σκέφτονται να αποχωριστούν το αυτοκίνητό τους μέσα στον επόμενο χρόνο. Το 10% το εξετάζει ως πολύ πιθανό ενδεχόμενο, ενώ το 27% το θεωρεί μια πιθανότητα.

Πρόκειται για μια απόφαση που δεν λαμβάνεται από επιλογή, αλλά επιβάλλεται από την ανάγκη, καθώς ο οικογενειακός προϋπολογισμός έχει φτάσει στα όριά του. Μόνο το 47% αποκλείει το ενδεχόμενο να αποχωριστεί το αυτοκίνητό του, ό,τι κι αν συμβεί.