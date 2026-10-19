Γαλλία -Γερμανία – Συμμαχία: Ιστορική συμφωνία «Made in Europe»

Το γαλλογερμανικό σχέδιο αναφέρει ότι, για τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, η ένδειξη «Made in Europe» θα πρέπει να καλύπτει τις 27 χώρες της ΕΕ και άλλους ευρωπαϊκούς εταίρους που συμμετείχαν στην ενιαία αγορά της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2020.

Η Γαλλία και η Γερμανία κατέληξαν σε συμφωνία για τη χαλάρωση των προτεινόμενων κανόνων της ΕΕ σχετικά με τις εκπομπές των αυτοκινήτων και για το άνοιγμα του δρόμου, ώστε η Βρετανία να αντιμετωπίζεται ως αξιόπιστος εταίρος στο πλαίσιο των κανόνων του μπλοκ για το «Made in Europe».

Πέρσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε οι αυτοκινητοβιομηχανίες να μειώσουν τις εκπομπές CO₂ κατά 90% σε σχέση με τα επίπεδα του 2021 έως το 2035, με το υπόλοιπο 10% να αντισταθμίζεται μέσω μέτρων όπως η χρήση χάλυβα χαμηλών εκπομπών άνθρακα και εναλλακτικών καυσίμων.

Σύμφωνα με το γαλλογερμανικό σχέδιο, ο στόχος για το 2035 θα οριστεί στο 90%, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετα αντισταθμιστικά μέτρα. Η προσέγγιση αυτή συνάδει σε γενικές γραμμές με τις επιδιώξεις των γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών.

Το κοινό σχέδιο αφορά επίσης πρόταση της ΕΕ για την εισαγωγή απαιτήσεων σχετικά με την εγχώρια παραγωγή και τις χαμηλές εκπομπές άνθρακα στα προϊόντα που αγοράζονται μέσω δημόσιων συμβάσεων, δημόσιων διαγωνισμών ή προγραμμάτων επιδοτήσεων, σημειώνει το Reuters.

Η Γαλλία έχει υποστηρίξει ότι τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να περιορίζονται σε όσα κατασκευάζονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν και χώρες που συνδέονται στενά με τις αλυσίδες εφοδιασμού της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς και χώρες που είναι εταίροι βάσει συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου.

Το γαλλογερμανικό σχέδιο αναφέρει ότι, για τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, η ένδειξη «Made in Europe» θα πρέπει να καλύπτει τις 27 χώρες της ΕΕ και άλλους ευρωπαϊκούς εταίρους που συμμετείχαν στην ενιαία αγορά της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2020.

Αυτό θα περιλάμβανε τη Βρετανία, η οποία αποχώρησε από την ενιαία αγορά της ΕΕ στα τέλη του 2020.

Η Volkswagen, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης, δήλωσε ότι ο συμβιβασμός θα βοηθήσει τον κλάδο να συμβάλει «στην προστασία του κλίματος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητά του».

Η γερμανική εταιρεία ανέφερε ότι οι προτάσεις για το «Made in Europe» «παρέχουν ένα σαφές κίνητρο για παραγωγή και επενδύσεις στην Ευρώπη».

Το γαλλογερμανικό σχέδιο αναφέρει επίσης ότι η ένταξη θα πρέπει να εξαρτάται από την επίτευξη συμφωνίας για πλήρη αμοιβαιότητα, καθώς και από τη «δυναμική ευθυγράμμιση με τους όρους της ΕΕ για τις επενδύσεις από τρίτες χώρες και με τα μέτρα εμπορικής προστασίας της ΕΕ».

Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι η Βρετανία θα υιοθετήσει μέτρα που έχει λάβει η ΕΕ για τον περιορισμό των εισαγωγών υβριδικών και αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων που κατασκευάζονται στην Κίνα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λονδίνο, ο διευθύνων σύμβουλος της Renault, Francois Provost, δήλωσε ότι «προφανώς, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να αποτελεί μέρος» του καθεστώτος «Made in Europe», καθώς αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού «οικοσυστήματος» της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η Βρετανία θα πρέπει, σε αντάλλαγμα, να εγκαταλείψει την υποχρέωση που έχει θεσπίσει για τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων και να υιοθετήσει τους ίδιους κανόνες με την ΕΕ.

«Οι δύο βιομηχανικές πολιτικές για την αυτοκινητοβιομηχανία θα πρέπει να είναι συνεπείς», πρόσθεσε.

Μια καλή μέρα ή ένα «ιστορικό λάθος»;

Το γαλλογερμανικό έγγραφο πρότεινε επίσης περιόδους συμμόρφωσης πολλών ετών για τους στόχους εκπομπών CO₂, να μην αναθεωρηθεί πριν από το 2030 ο συντελεστής χρηστικότητας των υβριδικών οχημάτων -ο οποίος μετρά το ποσοστό των διαδρομών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρική ενέργεια- και να αναγνωρίζονται τα αυτοκίνητα που κινούνται με ανανεώσιμα καύσιμα και καύσιμα χαμηλών εκπομπών άνθρακα ως οχήματα μηδενικών εκπομπών.

Ο Γερμανός καγκελάριος Friedrich Merz χαρακτήρισε τη συμφωνία «μια καλή ημέρα για τους οδηγούς και για τις θέσεις εργασίας στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ευρώπη», προσθέτοντας ότι η Ιταλία συμφωνούσε σε μεγάλο βαθμό με τις προτάσεις.

Η συμφωνία δεν θα ικανοποιήσει όλες τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Η ευρωπαϊκή θυγατρική της Toyota, η οποία πωλεί στην Ευρώπη αυτοκίνητα από εργοστάσια στην ΕΕ, τη Βρετανία, την Τουρκία και την Ιαπωνία, δήλωσε την Πέμπτη ότι η συμπερίληψη εταίρων όπως η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Τουρκία θα προσέφερε στην ΕΕ την απαραίτητη κλίμακα για να ανταγωνιστεί την Κίνα.

Ο υπουργός Εμπορίου της Τουρκίας δήλωσε αυτή την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στις Βρυξέλλες, ότι αξιόπιστοι εταίροι όπως η Τουρκία δεν θα πρέπει να αποκλειστούν.