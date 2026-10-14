Γαλλία: Με Porsche 911 GT3 στα 312 χλμ./ώρα – Αντιμέτωπος με φυλάκιση

H αναστολή της άδειας οδήγησης ισχύει μόνο στη Γαλλία, επομένως φαίνεται ότι θα μπορεί να συνεχίσει να οδηγεί σε άλλες χώρες.

Ο Ελβετός οδηγός μιας Porsche 911 GT3, τιμωρήθηκε με πρόστιμο και είδε το αυτοκίνητό του να κατάσχεται την περασμένη εβδομάδα, αφού η αστυνομία τον εντόπισε να κινείται με 312 χλμ./ώρα σε αυτοκινητόδρομο όπου το όριο ταχύτητας ήταν 130 χλμ./ώρα.

Η Χωροφυλακή της Haute-Savoie στη Γαλλία δημοσίευσε στο Facebook μια φωτογραφία της Porsche και του ραντάρ που χρησιμοποιήθηκε για τον εντοπισμό του οδηγού. Η 911, η οποία φαίνεται να είναι μια GT3 της γενιάς 991.1, έχει τελική ταχύτητα 315 χλμ./ώρα. Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός την πίεζε ξεκάθαρα σχεδόν στα όριά της, καθώς κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο A40, στην περιοχή Haute-Savoie.

Στον οδηγό της Porsche, έναν 48χρονο Ελβετό επιχειρηματικό στέλεχος, αφαιρέθηκε αμέσως η άδεια οδήγησης και υποχρεώθηκε να καταβάλει εγγύηση ύψους 1.500 ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αναστολή της άδειας οδήγησης ισχύει μόνο στη Γαλλία, επομένως φαίνεται ότι θα μπορεί να συνεχίσει να οδηγεί σε άλλες χώρες. Ωστόσο, δεν θα μπορεί να το κάνει με την GT3 του, καθώς το αυτοκίνητο ρυμουλκήθηκε και μεταφέρθηκε σε χώρο φύλαξης κατασχεμένων οχημάτων.

Η αστυνομία αναφέρει ότι εφαρμόστηκε ανοχή περίπου 5% στην ταχύτητα που κατέγραψε το ραντάρ, με αποτέλεσμα η επίσημα υπολογισμένη ταχύτητα να μειωθεί στα 300 χλμ./ώρα. Πρόκειται και πάλι για την υψηλότερη ταχύτητα που έχει καταγράψει η αστυνομία στη Γαλλία, ξεπερνώντας την περίπτωση ενός Audi RS3, το οποίο εντοπίστηκε να κινείται με 287 χλμ./ώρα νωρίτερα φέτος.

Σύμφωνα με το Bluewin, η εμφάνιση του άνδρα ενώπιον γαλλικού δικαστηρίου έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο. Ανάλογα με την απόφαση του δικαστηρίου, ενδέχεται να του επιβληθεί πρόστιμο έως 3.750 ευρώ, ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο να καταδικαστεί σε φυλάκιση έως και τριών μηνών.

Υπάρχει πιθανότητα ο οδηγός να επιχειρήσει να αμφισβητήσει τα ευρήματα της αστυνομίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης, το ραντάρ που χρησιμοποιήθηκε για να καταγράψει την ταχύτητά του στα 312 χλμ./ώρα είναι εγκεκριμένο μόνο για μετρήσεις έως 300 χλμ./ώρα. Εξαιτίας αυτής της τεχνικής λεπτομέρειας, ενδέχεται να καταφέρει να αποφύγει τη δίωξη.