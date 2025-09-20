Γαλλία: Πρόσθετο bonus 1.000 ευρώ για την αγορά ευρωπαϊκού ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα εισαγάγει ένα νέο «εξαιρετικό συμπληρωματικό επίδομα» ύψους 1.000 ευρώ για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων «Made in Europe».

Το πρόσθετο bonus των 1.000 ευρώ θα τεθεί σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου. Καθιστά την αγορά ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου λίγο ακόμη πιο προσιτή, υποστηρίζει την ηλεκτροκίνηση του στόλου οχημάτων της Γαλλίας και ενισχύει την ευρωπαϊκή βιομηχανία αυτοκινήτων και μπαταριών έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού, ιδίως της Κίνας.

Το επίδομα αυτό προστίθεται στο υπάρχον οικολογικό bonus, το οποίο παρέχει έως 4.200 ευρώ για την αγορά ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, ανάλογα με το εισόδημα του νοικοκυριού και την περιβαλλοντική βαθμολογία του οχήματος (η οποία βασίζεται στις εκπομπές CO2 κατά την παραγωγή).

Αυτό σημαίνει ότι τα νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα θα μπορούσαν να λάβουν συνολικό bonus έως 5.200 ευρώ για τα αυτοκίνητα που πληρούν τις προϋποθέσεις, ενώ τα νοικοκυριά με υψηλότερο εισόδημα θα μπορούσαν να λάβουν μέχρι 2.200 ευρώ. Για να είναι επιλέξιμα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πρέπει να συναρμολογούνται στην Ευρώπη, με μπαταρία ευρωπαϊκής προέλευσης. Αυτό προωθεί όχι μόνο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και την ευρωπαϊκή κατασκευή.

Κατάλογος με τα επιλέξιμα μοντέλα θα δημοσιευτεί σύντομα στον ιστότοπο της Ademe (Υπηρεσία Οικολογικής Μετάβασης) και θα ενημερώνεται κάθε μήνα. Η Agnès Pannier-Runacher, απερχόμενη υπουργός Οικολογικής Μετάβασης, χαρακτήρισε το πρόσθετο επίδομα «win-win για την αγοραστική δύναμη, το κλίμα και τη βιομηχανία».

Η γαλλική πρωτοβουλία ευθυγραμμίζεται με τους ευρύτερους στόχους της ΕΕ, αντανακλώντας την έκθεση του Mario Draghi για το 2024 σχετικά με την ανταγωνιστικότητα, η οποία ζητούσε την εφαρμογή κριτηρίων «Made in the EU». Έχει επίσης σχεδιαστεί για να στηρίξει τις ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων, οι οποίες μειώθηκαν κατά 4,3% από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο. Για να βοηθήσει περαιτέρω τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, η κυβέρνηση επανέφερε το πρόγραμμα κοινωνικής μίσθωσης ηλεκτρικών οχημάτων το καλοκαίρι του 2025 με προϋπολογισμό 370 εκατομμυρίων ευρώ για τουλάχιστον 50.000 οχήματα, δεχόμενη αιτήσεις από τις 30 Σεπτεμβρίου.