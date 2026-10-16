Γαλλία: Ρίχνει στην αγορά 10 εκατ. βαρέλια ντίζελ για να μειώσει τις τιμές

Με το συγκεκριμένο μέτρο, η κυβέρνηση προσδοκά μείωση 12 έως 18 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο ντίζελ στα πρατήρια.

Η γαλλική κυβέρνηση θα αξιοποιήσει τα στρατηγικά αποθέματα της χώρας, αποδεσμεύοντας 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ. Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, η οποία θα υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες και ελέγχους, είναι να μειωθούν οι τιμές στα πρατήρια κατά 12 έως 18 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο πετρελαίου κίνησης.

Υπενθυμίζεται ότι στις 11 Μαρτίου 2026, τα 32 κράτη-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, είχαν ήδη αποφασίσει τη μαζική αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου.

Στόχος ήταν να περιοριστεί η άνοδος των τιμών στα πρατήρια, αλλά και να αποτραπεί ο κίνδυνος ελλείψεων, μετά τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, η Γαλλία θα αντλήσει απευθείας από τα στρατηγικά της αποθέματα, τα οποία εκτιμώνται σε λίγο περισσότερα από 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και είναι κατανεμημένα σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, τα 10 εκατομμύρια βαρέλια αντιστοιχούν σε σημαντικό μέρος των 54 εκατομμυρίων βαρελιών που καταναλώνονται σε διάστημα τριών μηνών.

Το σύνολο των αποθεμάτων που αποδεσμεύονται θα διατεθεί σε όλους τους διανομείς.

Αυστηρή επιτήρηση των εταιρειών διανομής

Καθώς ο στόχος είναι η μείωση των τιμών στα πρατήρια, οι ποσότητες που θα διατεθούν στην αγορά θα υπόκεινται σε αυστηρό πλαίσιο ελέγχου, ενώ θα είναι διαθέσιμες σε όλους τους διανομείς.

Έχει ήδη γίνει γνωστό ότι οι έλεγχοι θα ενταθούν, ώστε να αποφευχθεί «κάθε ευκαιριακό όφελος» για τις εταιρείες και να διασφαλιστεί ότι η μείωση θα φτάσει πράγματι στους καταναλωτές.

Ο Serge Papin, υπουργός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Αγοραστικής Δύναμης, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να χαθεί το θετικό αποτέλεσμα αυτής της απόφασης λόγω ευκαιριακών κερδών. Θα ελέγχουμε κάθε εβδομάδα αν η μείωση περνά στις τιμές των πρατηρίων. Όλοι πρέπει να συνεργαστούν προς όφελος των Γάλλων πολιτών».

Με το συγκεκριμένο μέτρο, η κυβέρνηση προσδοκά μείωση 12 έως 18 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο ντίζελ στα πρατήρια.

Εξοικονόμηση έως και 10 ευρώ σε ένα γέμισμα diesel;

Στόχος της διάθεσης αυτών των αποθεμάτων στην αγορά είναι να μειωθεί το κόστος για τους οδηγούς.

Σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση, η μείωση των τιμών, σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες ενισχύσεις, θα μπορούσε να εξοικονομήσει περίπου 10 ευρώ σε έναν μέσο ανεφοδιασμό με ντίζελ.

Ωστόσο, αρκετοί ειδικοί εκτιμούν ότι αυτή η μαζική αποδέσμευση αποθεμάτων, στην καλύτερη περίπτωση, θα καταφέρει απλώς να σταθεροποιήσει τις τιμές.

Τα βαρέλια που αποδεσμεύονται θα διατεθούν στην αγορά μέσω της Sagess (Société anonyme de gestion de stocks de sécurité), της εταιρείας που διαχειρίζεται τα αποθέματα ασφαλείας.

Τα στρατηγικά αποθέματα θα αναπληρωθούν σταδιακά μετά το τέλος της τρέχουσας κρίσης, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.