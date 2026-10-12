Geely: Αποκάλυψε το Monjaro EM-i με ισχύ έως 334 ίππους

Η έκδοση Ultra υποστηρίζει ταχεία φόρτιση ισχύος έως 78 kW, με τη φόρτιση από 30% έως 80% να απαιτεί περίπου 15 λεπτά.

Η Geely Auto παρουσίασε σήμερα το νέο Geely Monjaro EM-i στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα, στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026.

Η Geely ανέπτυξε τη ναυαρχίδα της με στόχο να προσφέρει σιγουριά στην επιτάχυνση, στον αυτοκινητόδρομο, σε απαιτητικές διαδρομές, στα μεγάλα ταξίδια και στην καθημερινή οικογενειακή χρήση.

Στην καρδιά του Monjaro EM-i βρίσκεται το σύστημα EM-i Super Hybrid της Geely, το οποίο συνδυάζει έναν κινητήρα υψηλής απόδοσης 1.5T, ειδικά σχεδιασμένο για plug-in υβριδικές εφαρμογές, με έξυπνη διαχείριση ενέργειας.

Στην έκδοση Ultra AWD, το σύστημα αποδίδει έως 334 ίππους συνδυαστικής ισχύος και μέγιστη ροπή 667 Nm, επιτρέποντας στο Geely Monjaro EM-i να επιταχύνει από 0 στα 100 χλμ./ώρα σε 5,8 δευτερόλεπτα.

Η προσθιοκίνητη έκδοση ολοκληρώνει την ίδια επιτάχυνση σε 7,7 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 200 χλμ./ώρα στην έκδοση FWD και τα 190 χλμ./ώρα στην έκδοση AWD.

Το Geely Monjaro EM-i plug-in hybrid διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας τεχνολογίας LFP: 18,4 kWh στις εκδόσεις Pro και Max ή 29,8 kWh στις εκδόσεις Pro+ και Ultra. Η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία φτάνει έως τα 116 χλμ. κατά WLTP και η συνδυαστική αυτονομία έως τα 922 χλμ.

Το έξυπνο σύστημα ηλεκτρικής τετρακίνησης e-AWD κατανέμει την ισχύ ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης, με απόκριση της τάξης των χιλιοστών του δευτερολέπτου. Κατά την επιτάχυνση, τις προσπεράσεις στον αυτοκινητόδρομο και τις παρατεταμένες ανηφορικές διαδρομές, έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει σταθερή ισχύ, διαχειριζόμενο έξυπνα τη διατήρηση της φόρτισης της μπαταρίας, τη θερμική λειτουργία του συστήματος και την ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση.

Η έκδοση Ultra υποστηρίζει επίσης ταχεία φόρτιση ισχύος έως 78 kW, με τη φόρτιση από 30% έως 80% να απαιτεί περίπου 15 λεπτά, περιορίζοντας τον χρόνο στάσης στα μεγαλύτερα ταξίδια.

Βασισμένο στην αρχιτεκτονική GEA Evo, το Geely Monjaro EM-i υποστηρίζει την αποσύζευξη του εμπρός και του πίσω άξονα, καθώς και την ενεργή κατανομή ροπής (torque vectoring). Η αρχιτεκτονική αυτή αποτελεί τη βάση για την έξυπνη τετρακίνηση, προσφέροντας ταχύτερη μετάδοση δεδομένων, υψηλό επίπεδο ασφάλειας και υποστήριξη διαφορετικών συστημάτων κίνησης.

Το σύστημα ανάρτησης συνεχούς ελέγχου απόσβεσης (CCD) αποκρίνεται σε μόλις 20 χιλιοστά του δευτερολέπτου, προσαρμόζοντας διαρκώς τα χαρακτηριστικά απόσβεσης στις συνθήκες του οδοστρώματος.

Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στις ρυθμίσεις ανάρτησης Comfort, Standard και Sport, ενώ διαθέτει επίσης έξι προγράμματα οδήγησης.

Η προσέγγιση του Geely Monjaro EM-i στις επιδόσεις επεκτείνεται στην ενεργητική και παθητική ασφάλεια. Το SUV συνδυάζει αμάξωμα υψηλής αντοχής με επτά αερόσακους, το σύστημα ασφάλειας μπαταρίας της Geely και μια ολοκληρωμένη σειρά τεχνολογιών υποβοήθησης οδηγού.

Διαθέτει 13 λειτουργίες ενεργητικής ασφάλειας με υποβοήθηση επιπέδου 2, εννέα λειτουργίες υποβοήθησης για μεγαλύτερη οδηγική άνεση και σύστημα περιμετρικής απεικόνισης 540° με λειτουργία «διαφανούς πλαισίου», που επιτρέπει στον οδηγό να έχει καλύτερη εικόνα του χώρου γύρω και κάτω από το όχημα.

Το μοντέλο έχει προετοιμαστεί με στόχο την επίτευξη αξιολόγησης πέντε αστέρων στις δοκιμές Euro NCAP. Η Geely το έχει επίσης υποβάλει σε 21 δοκιμές ασφάλειας υπό ακραίες συνθήκες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα σεναρίων.



Παράλληλα, η υβριδική αρχιτεκτονική προσφέρει πρόσθετη εφεδρεία στο σύστημα κίνησης, καθώς ο θερμικός κινητήρας και ο ηλεκτροκινητήρας μπορούν να λειτουργούν ως εναλλακτικές πηγές πρόωσης.

Στο εσωτερικό, το Geely Monjaro EM-i συνδυάζει μεγάλες διαστάσεις με τη φιλοσοφία «Intelligent Comfort» της Geely. Η τεχνολογία αξιοποιείται ως μέσο για να γίνεται κάθε διαδρομή πιο εύκολη και πιο ξεκούραστη.

Με μήκος περίπου 4,8 μέτρα και μεταξόνιο 2.845 χλστ., το Geely Monjaro EM-i προσφέρει χώρο για τα γόνατα των επιβατών της δεύτερης σειράς έως 130 χλστ. Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 633 λίτρων, η οποία μπορεί να αυξηθεί έως τα 2.183 λίτρα.

Το μέγιστο διαθέσιμο μήκος φόρτωσης των 2,8 μέτρων και οι 34 αποθηκευτικοί χώροι ενισχύουν περαιτέρω την καθημερινή πρακτικότητα.

Τα καθίσματα SPA διαθέτουν σύνθετη δομή 11 στρώσεων, οκτώ σημεία μασάζ, έξι προγράμματα μασάζ και τρία επίπεδα έντασης. Η θέρμανση και ο αερισμός των εμπρός καθισμάτων συμβάλλουν επιπλέον στην άνεση κατά τα μεγάλα ταξίδια.

Τα εμπρός πλαϊνά παράθυρα από πολυστρωματικό γυαλί διπλής στρώσης, τα ηχομονωτικά υλικά που καλύπτουν περίπου το 89% της καμπίνας και οι 23 παρεμβάσεις βελτίωσης της στεγανότητας συμβάλλουν στον περιορισμό του θορύβου από τον δρόμο και τον αέρα. Σύμφωνα με τη Geely, ο θόρυβος κύλισης των ελαστικών έχει μειωθεί κατά 45%.

Το cockpit του Geely Monjaro EM-i συνδυάζει την άνεση με ένα συνδεδεμένο ψηφιακό περιβάλλον. Η κεντρική οθόνη 15,4 ιντσών, ο πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών και το Head-Up Display 25,6 ιντσών φέρνουν τις βασικές πληροφορίες στο οπτικό πεδίο του οδηγού.

Το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας Flyme Auto υποστηρίζει ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto.

Το ηχοσύστημα Flyme Sound συνδυάζει 16 ηχεία με ενισχυτή ισχύος 1.000 Watt και καθηλωτικό πολυκάναλο ήχο surround 7.1.2. Η φωνητική αναγνώριση υποστηρίζει 18 γλώσσες και τέσσερις ζώνες φωνητικής αλληλεπίδρασης, επιτρέποντας τον έλεγχο έως και 600 λειτουργιών.

Το ενσωματωμένο μεγάλο γλωσσικό μοντέλο Xingrui Intelligent Large Language Model διευρύνει περαιτέρω τις δυνατότητες έξυπνης αλληλεπίδρασης με το όχημα. Η καμπίνα έχει σχεδιαστεί με βάση μια απλή αρχή: η τεχνολογία πρέπει να περιορίζει όσα απασχολούν τον οδηγό, κάνοντας την οδήγηση πιο εύκολη.

Το Geely Monjaro EM-i plug-in hybrid έχει εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών ή 150.000χλμ (ό,τι επέλθει πρώτο) για την μπαταρία υψηλής τάσης, όπου η Geely εγγυάται ελάχιστο επίπεδο υγείας (State of Health – SOH) 70%, τον ηλεκτροκινητήρα και τις μονάδες διαχείρισής αυτών. Για τα υπόλοιπα μέρη του έχει εργοστασιακή εγγύηση 6 ετών ή 150.000χλμ πλην των αναλώσιμων και όσων υπάγονται σε φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης.

Επίσης, παρέχεται δωρεάν 6ετής οδική βοήθεια όλο το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, σε όλη την Ευρώπη.