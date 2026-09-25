Γέφυρα θα συνδέει τη Βόρεια Κορέα με την Κίνα

Η Κίνα ολοκλήρωσε τη δική της πλευρά της γέφυρας το 2014, η οποία σχεδιάστηκε για να συνδέσει τις ζώνες ελεύθερου εμπορίου στην πόλη Νταντόνγκ, στη βορειοανατολική Κίνα, με τη βορειοκορεατική πόλη Σινουτζιού.

Η Βόρεια Κορέα ολοκληρώνει τις εργασίες στο τμήμα της για τη μακροχρόνια καθυστερημένη γέφυρα που θα τη συνδέει με την Κίνα, γεγονός που υποδηλώνει ότι το άνοιγμά της επίκειται, έπειτα από περισσότερα από δέκα χρόνια καθυστερήσεων, δήλωσε την Τετάρτη νοτιοκορεατική εταιρεία ανάλυσης.

Οι εργασίες ακολουθούν τις προσπάθειες του Πεκίνου από τα τέλη του 2025 να επαναφέρει την Πιονγκγιάνγκ στη σφαίρα επιρροής του, αφού η πανδημία COVID-19 πάγωσε τις συνομιλίες και ο Kim Jong Un ενίσχυσε τους δεσμούς με τη Μόσχα, στέλνοντας στρατεύματα και όπλα για να υποστηρίξει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι κατασκευαστικές εργασίες στις τελωνειακές εγκαταστάσεις στη βορειοκορεατική πλευρά της γέφυρας, μήκους 3 χλμ. θα έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί σύντομα, δήλωσε η SI Analytics, εταιρεία που επεξεργάζεται δορυφορικές εικόνες.

«Χρησιμοποιώντας την χαρακτηριστική τακτική της ταχύτητας, η Βόρεια Κορέα ολοκλήρωσε ουσιαστικά μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες ένα έργο που είχε παραμείνει στάσιμο για 12 χρόνια», ανέφερε σε έκθεσή της.

Η εταιρεία επισήμανε επίσης τα τελικά σημάδια ολοκλήρωσης, όπως την ασφαλτόστρωση των δρόμων, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και την απομάκρυνση βοηθητικών κτιρίων.

Δεν υπήρξε άμεση απάντηση σε μηνύματα φαξ και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Reuters προς αξιωματούχους της Βόρειας Κορέας και της Κίνας, με αίτημα για σχολιασμό.

Μεγάλη πύλη στα σύνορα

Η Βόρεια Κορέα έχει κατασκευάσει μια μεγάλη συνοριακή πύλη στην είσοδό της προς τη γέφυρα, πρόσθεσε η SI Analytics, με την επίσημη ονομασία της χώρας, γραμμένη δίπλα σε μια μεγάλη σημαία.

Η Κίνα ολοκλήρωσε τη δική της πλευρά της γέφυρας το 2014, η οποία σχεδιάστηκε για να συνδέσει τις ζώνες ελεύθερου εμπορίου στην πόλη Νταντόνγκ, στη βορειοανατολική Κίνα, με τη βορειοκορεατική πόλη Σινουτζιού.

Η γέφυρα προοριζόταν να συμβολίσει μια νέα εποχή στις σχέσεις μεταξύ των δύο γειτόνων, στο πλαίσιο των προσπαθειών του Πεκίνου να πείσει την Πιονγκγιάνγκ να προχωρήσει σε προσεκτικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Όμως, η επιδείνωση των σχέσεων λόγω των συνεχιζόμενων πυρηνικών δοκιμών της Πιονγκγιάνγκ είχε ως αποτέλεσμα η Βόρεια Κορέα να αφήσει ημιτελές το δικό της τμήμα της γέφυρας, το οποίο κατέληγε απότομα σε ένα χωράφι.

Εν μέσω της νέας προσέγγισης στις σχέσεις, οι εργασίες στη γέφυρα επανεκκίνησαν μετά την επίσκεψη του Κινέζου προέδρου Xi Jinping στη Βόρεια Κορέα τον Ιούνιο, ενώ οι δύο χώρες έχουν επαναφέρει τα επιβατικά σιδηροδρομικά δρομολόγια και τις απευθείας πτήσεις μεταξύ των πρωτευουσών τους.