Γερμανία: 88χρονος μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έσπειρε τον πανικό

Η αστυνομία τον εντόπισε έπειτα από καταγγελίες άλλων οδηγών, ενώ δεν αποκλείεται η επικίνδυνη συμπεριφορά του να οφειλόταν σε ιατρικό πρόβλημα.

Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στη Γερμανία, όταν ένας 88χρονος οδηγός εντοπίστηκε να κινείται στον δρόμο B41, θέτοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση του Trier, περίπου στις 06:50 το πρωί, η αστυνομία δέχθηκε αναφορές για ένα αυτοκίνητο του οποίου η οδηγική συμπεριφορά προκαλούσε έντονη ανησυχία.

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, το όχημα κινούνταν κάνοντας συνεχείς ελιγμούς, ενώ εισερχόταν επανειλημμένα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Παράλληλα, ο οδηγός εναλλασσόταν μεταξύ υψηλής και χαμηλής ταχύτητας, χωρίς σταθερό ρυθμό οδήγησης.

Παρέσυρε και πινακίδα κυκλοφορίας

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, το αυτοκίνητο είχε ήδη παρασύρει και μία πινακίδα οδικής κυκλοφορίας.

Λίγο αργότερα, περιπολικό εντόπισε το ύποπτο όχημα, ένα γκρι Audi με πινακίδες κυκλοφορίας της περιφέρειας Birkenfeld, στον δρόμο B41, στην έξοδο της πόλης Idar-Oberstein, με κατεύθυνση προς το Birkenfeld.

Στο τιμόνι βρισκόταν ένας 88χρονος άνδρας. Καθώς δεν μπορούσε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά του να οφειλόταν σε κάποιο ιατρικό πρόβλημα, αποφασίστηκε η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Idar-Oberstein για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

Το αυτοκίνητο απομακρύνθηκε με γερανό, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση της άδειας οδήγησης του ηλικιωμένου.

Σε βάρος του ξεκίνησε επίσης προανακριτική διαδικασία για την υπόνοια πρόκλησης κινδύνου στην οδική κυκλοφορία.