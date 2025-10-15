Γερμανία: Αποκτά 424 τεθωρακισμένα οχήματα συνολικής αξίας 7 δισ. ευρώ

Η παραγγελία της Γερμανίας θα αφορά τεθωρακισμένα οχήματα αναγνώρισης, αλλά και οχήματα μάχης τύπου Schakal.

Στην υποβολή παραγγελίας για 424 νέα τροχοφόρα τεθωρακισμένα οχήματα, συνολικής αξίας σχεδόν 7 δισ. ευρώ, θα προχωρήσει η Γερμανία, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters.

Η επιτροπή προϋπολογισμού της κάτω βουλής του κοινοβουλίου αναμένεται να εγκρίνει τη συμφωνία εξοπλισμού για τον γερμανικό στρατό μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η παραλαβή των οχημάτων εκτιμάται ότι θα γίνει σε δύο έργα: μια συμφωνία-πλαίσιο με την αμυντική βιομηχανία General Dynamics για την ανάπτυξη και προμήθεια 274 τεθωρακισμένων οχημάτων αναγνώρισης, αξίας περίπου 3,5 δισ. ευρώ, με τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται για το 2028.

Το δεύτερο έργο περιλαμβάνει την προμήθεια 150 τροχοφόρων τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης τύπου “Schakal”, αξίας περίπου 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η Γερμανία θα αναθέσει το συμβόλαιο για τα Schakal μέσω του ευρωπαϊκού οργανισμού προμηθειών άμυνας OCCAR στην εταιρεία Artec GmbH, κοινοπραξία των KNDS και Rheinmetall.

Η παράδοση των οχημάτων μάχης έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί μεταξύ 2027 και 2031.

Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα αγορά επιπλέον 82 αναγνωριστικών αρμάτων από τη General Dynamics, κάτι που θα μπορούσε να αυξήσει τον όγκο της πρώτης παραγγελίας σε 356 οχήματα ή έως 4,6 δισ. ευρώ.

Η προμήθεια των Schakal θα μπορούσε επίσης να επεκταθεί μεταγενέστερα, με δυνατότητα αγοράς έως και 200 επιπλέον οχημάτων.