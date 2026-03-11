Γερμανία: Aύξηση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα

Ιδιαίτερα απότομη αύξηση καταγράφηκε στους χρήστες μοτοποδηλάτων όπου οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 28%, αλλά και των ηλεκτρικών σκούτερ, όπου η αύξηση ήταν 25%. Ο αριθμός των θανάτων μεταξύ οδηγών μοτοσικλετών και συμβατικών σκούτερ μειώθηκε κατά 8%.

H Γερμανία έχει επιτύχει σημαντική μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα, στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Όμως, τα τελευταία χρόνια η πρόοδος έχει σταματήσει, χωρίς να παρατηρείται σταθερή πτωτική τάση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Statistisches Bundesamt, συνολικά 2.814 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα το 2025, μια αύξηση 44 θανάτων σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ενώ ο αριθμός των τραυματιών παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερός στους 366.000 περίπου, ο αριθμός των σοβαρά τραυματιών μειώθηκε κατά 4% σε 48.400, σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη της καταγραφής των στοιχείων το 1991.

Συνολικά, η αστυνομία κατέγραψε περίπου 2,5 εκατομμύρια τροχαία ατυχήματα το 2025, αριθμός παρόμοιος με αυτόν του 2024. Από αυτά, περίπου 2,2 εκατομμύρια περιστατικά αφορούσαν μόνο υλικές ζημιές.

Η αύξηση των θανάτων έχει χαρακτηριστεί ως προειδοποιητικό σήμα από την TÜV-Verband, η οποία έχει εκφράσει την ανησυχία της ότι η πρόοδος στην οδική ασφάλεια έχει σταματήσει. Η εμπειρογνώμονας σε θέματα οδικής ασφάλειας Fani Zaneta τόνισε ότι η Γερμανία χάνει επί του παρόντος τη δυναμική της στις προσπάθειές της για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων στον τομέα της οδικής ασφάλειας. Επανέλαβε ότι η προσέγγιση «Vision Zero» που στοχεύει στο μηδενικό αριθμό θανάτων από τροχαία ατυχήματα είναι εφικτή, αλλά μόνο μέσω της συνεπούς και αποφασιστικής εφαρμογής μέτρων ασφάλειας.

Η Γερμανία έχει δεσμευτεί, μέσω του εθνικού προγράμματος οδικής ασφάλειας για την περίοδο 2021-2030, να μειώσει τον αριθμό των θανάτων από τροχαία ατυχήματα κατά 40%. Αυτό θα ισοδυναμούσε με περίπου 1.540 λιγότερους θανάτους ετησίως. Ωστόσο, οι τρέχουσες τάσεις υποδηλώνουν ότι θα απαιτηθούν πρόσθετες προσπάθειες για την επίτευξη αυτού του στόχου. Οι βασικοί τομείς που έχουν προσδιοριστεί προς βελτίωση περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό των υποδομών, την επιβολή των κανόνων κυκλοφορίας, τη διαχείριση της ταχύτητας και την επιταχυνόμενη εφαρμογή αποτελεσματικών τεχνολογιών ασφάλειας των οχημάτων.

Πιο λεπτομερή στοιχεία που καλύπτουν την περίοδο από τον Ιανουάριο ως τον Νοέμβριο του 2025 δείχνουν ότι οι θάνατοι έχουν αυξηθεί στις περισσότερες κατηγορίες χρηστών του οδικού δικτύου. Σημειώθηκε αύξηση 4% στους θανάτους, τόσο των επιβατών αυτοκινήτων, όσο και των ποδηλατών. Ιδιαίτερα απότομη αύξηση καταγράφηκε στους χρήστες οχημάτων όπως τα μοτοποδήλατα, όπου οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 28%, αλλά και τα ηλεκτρικά σκούτερ, όπου η αύξηση ήταν 25%. Αντίθετα, ο αριθμός των θανάτων μεταξύ των χρηστών μοτοσικλετών και μοτοσκούτερ μειώθηκε κατά 8%, γεγονός που δείχνει ότι οι τάσεις μπορεί να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των διαφόρων μέσων μεταφοράς.

Σημαντικές περιφερειακές διαφορές συνεχίζουν να χαρακτηρίζουν τα αποτελέσματα της οδικής ασφάλειας στη Γερμανία. Στα ομόσπονδα κράτη του Μεκλεμβούργου-Πομερανίας και του Βρανδεμβούργου, ο αριθμός των θανάτων από τροχαία ατυχήματα ξεπέρασε τους 50 ανά εκατομμύριο κατοίκους, πολύ πάνω από τον εθνικό μέσο όρο των 34. Αντίθετα, αστικές περιοχές όπως το Βερολίνο και το Αμβούργο κατέγραψαν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά, με 10 και 11 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους αντίστοιχα.

Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία παρέμεινε επίσης κάτω από τον εθνικό μέσο όρο, με 26 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους. Αυτές οι διαφορές υπογραμμίζουν τη σημασία των στοχευμένων, ειδικών για κάθε περιοχή παρεμβάσεων, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, όπου οι υψηλότερες ταχύτητες και τα χαρακτηριστικά των υποδομών συχνά συμβάλλουν στην αύξηση του κινδύνου.

Αν και η Γερμανία έχει επιτύχει μακροπρόθεσμη μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα τις τελευταίες δεκαετίες, η πρόσφατη ανοδική τάση που παρατηρήθηκε σε τρία από τα τέσσερα χρόνια μετά την πανδημία COVID-19 υπογραμμίζει την ευπάθεια αυτών των επιτευγμάτων.

Πηγή: ROADPOL