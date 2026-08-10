Γερμανία: Διογκώνεται το χρέος για τους προμηθευτές στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας

Οι προμηθευτές έχουν αναδιαρθρώσει τις δραστηριότητές τους τα τελευταία χρόνια, καθώς βασικοί πελάτες βρίσκονται αντιμέτωποι με τη βραδεία μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα.

Οι Γερμανοί προμηθευτές αυτοκινήτων έχουν μεγαλύτερο χρέος και δαπανούν περισσότερα σε τόκους σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους, καθώς ο ανταγωνισμός από την Κίνα εντείνεται, σύμφωνα με αποσπάσματα επικείμενης μελέτης που είδε το Reuters.

Οικονομική ανάλυση της Strategy&, του γερμανικού συμβουλευτικού βραχίονα της PwC, διαπίστωσε ότι οι μέσες δαπάνες σε τόκους στους κορυφαίους προμηθευτές αυτοκινήτων της Γερμανίας διογκώθηκαν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το 2025 στο 102% των λειτουργικών κερδών. Πρόκειται για ένα επίπεδο που υπερβαίνει κατά πολύ εκείνο στην υπόλοιπη Ευρώπη και την Κίνα.

«Πολλές εταιρείες του γερμανικού κλάδου προμηθευτών διαχειρίζονται σημαντικά επίπεδα χρέους», δήλωσε ο Henning Rennert, εταίρος της Strategy& Germany.

Η μελέτη, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί αργότερα αυτόν τον μήνα, διαπίστωσε επίσης ότι οι γερμανικές εταιρείες είχαν χαμηλότερους μέσους δείκτες ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους, γεγονός που τις καθιστά περισσότερο εκτεθειμένες σε χρηματοοικονομικές πιέσεις. Η Strategy& εξέτασε γερμανικούς προμηθευτές μεγάλου βεληνεκούς όπως οι ZF, Continental και Schaeffler.

Οι εταιρείες αυτές έχουν αναδιαρθρώσει τις δραστηριότητές τους τα τελευταία χρόνια, καθώς πελάτες όπως οι Volkswagen και Mercedes, βρίσκονται αντιμέτωποι με τη βραδεία και δαπανηρή μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα, τους υψηλούς δασμούς και την απώλεια της κυριαρχίας τους στην κινεζική αγορά.

Οι ίδιοι οι προμηθευτές βρίσκονται υπό πίεση να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Η Strategy& ανέφερε ότι η διαφορά κόστους μεταξύ Γερμανών και Κινέζων προμηθευτών διευρύνθηκε μεταξύ 2019 και 2025.

Ενώ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου τα έξοδα των Γερμανών προμηθευτών επιδεινώθηκαν, οι Κινέζοι ανταγωνιστές τους έγιναν πιο αποδοτικοί, μειώνοντας τόσο τα γενικά έξοδα όσο και το κόστος παραγωγής ως μερίδιο των εσόδων, σύμφωνα με την ανάλυση.

Πηγή: Reuters