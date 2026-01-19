Γερμανία: Επιδότηση και στα αυτοκίνητα με range extender

Παράλληλα η χώρα δεν θα αποκλείει από το πρόγραμμα προώθησης της ηλεκτροκίνησης τα εισαγόμενα αυτοκίνητα.

Η Γερμανία θα καταστήσει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με range extender (REEV) επιλέξιμα για επιδοτήσεις στο πλαίσιο ενός νέου προγράμματος που έχει ως στόχο να ενισχύσει τους ρυθμούς διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης στη χώρα.

Οι νέες επιδοτήσεις έχουν ως στόχο την υποστήριξη νοικοκυριών με μικρά και μεσαία εισοδήματα στην αγορά νέων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ανέφερε τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Γερμανίας, ενώ το ποσό που θα επιδοτείται θα κυμαίνεται μεταξύ 1.500 και 6.000 ευρώ.

Τα οχήματα τύπου REEV (Range Extended Electric Vehicle) είναι ηλεκτρικά αλλά ενσωματώνουν και έναν μικρό κινητήρα εσωτερικής καύσης. Αυτός, ωστόσο, λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια για τη φόρτιση της µπαταρίας και όχι για την κίνηση των τροχών.

Το Βερολίνο έχει προϋπολογίσει τρία δισεκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να καλύψει 800.000 επιδοτούμενα οχήματα έως το 2029, δήλωσε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν αναδρομικά για νέες εγγραφές από την 1η Ιανουαρίου.

Τα εισαγόμενα αυτοκίνητα, ακόμη και αυτά που κατασκευάζονται στη μεγάλη ανταγωνίστρια της Γερμανίας στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, την Κίνα, δεν θα αποκλείονται από το πρόγραμμα.

«Θα ανταποκριθούμε στην πρόκληση του ανταγωνισμού και δεν επιβάλλουμε περιορισμούς σε αυτό το θέμα» ανέφερε το γερμανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος.