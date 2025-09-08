Γερμανία: Νέο αίτημα για πλήρη απαγόρευση της κατανάλωσης αλκοόλ από τους οδηγούς

«To 2024 στη Γερμανία κάθε 15 λεπτά της ώρας γινόταν ένα τροχαίο ατύχημα στο δρόμο, που σχετιζόταν με το αλκοόλ».

Το Γερμανικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (DVR) ανανέωσε για άλλη μια φορά το αίτημά του για πλήρη απαγόρευση της κατανάλωσης αλκοόλ από τους οδηγούς. Το αίτημα αυτό έρχεται σε συνέχεια των ανησυχητικών στοιχείων για τα τροχαία ατυχήματα: Το 2024 17.776 άτομα τραυματίστηκαν και 198 έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα που σχετίζονταν με το αλκοόλ στη Γερμανία. Κατά μέσο όρο, κάθε 15 λεπτά συνέβαινε ένα ατύχημα που σχετιζόταν με το αλκοόλ.

«Το αλκοόλ στο τιμόνι παραμένει μία από τις κύριες αιτίες σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων», δήλωσε ο πρόεδρος του DVR κ. Manfred Wirsch. «Για αυτό ζητάμε γενική απαγόρευση του αλκοόλ για όλους όσους συμμετέχουν στην οδική κυκλοφορία ανεξάρτητα από το αν οδηγούν αυτοκίνητο, μοτοσικλέτα, ηλεκτρικό σκούτερ, ποδήλατο ή ηλεκτρικό ποδήλατο».

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας 14.787 ατυχήματα με σωματικές βλάβες το 2024 συνδέονταν με το αλκοόλ. Αυτά τα ατυχήματα άφησαν 17.974 θύματα, εκ των οποίων 198 σκοτώθηκαν, 3.994 τραυματίστηκαν σοβαρά και 13.782 τραυματίστηκαν ελαφρά. Το αλκοόλ ήταν παράγοντας στο 7,1% όλων των θανάτων στο δρόμο, στο 7,9% όλων των σοβαρών τραυματισμών και στο 4,4% όλων των ελαφρών τραυματισμών. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη για σαφείς και αποτελεσματικούς κανόνες. Ωστόσο, τα διαφορετικά όρια αλκοόλ στο αίμα στη Γερμανία συχνά οδηγούν σε αβεβαιότητα, σύμφωνα με το DVR.

Ο Manfred Wirsch τόνισε ότι η οδική ασφάλεια απαιτεί σαφήνεια και αυτό σημαίνει μόνο έναν κανόνα: Ποτέ αλκοόλ στο τιμόνι. Από το 2011 η DVR υποστηρίζει την τροποποίηση του άρθρου 24α του γερμανικού νόμου περί οδικής κυκλοφορίας, ώστε να κατοχυρωθεί νομικά το όριο μηδενικού αλκοόλ. «Μια νομικά κατοχυρωμένη απαγόρευση σημαίνει λιγότερες κηδείες, λιγότερο πόνο και λιγότερες τραγικές ειδήσεις», εξήγησε ο Wirsch. «Με έναν κανόνα μηδενικού αλκοόλ, έχουμε μια πραγματική ευκαιρία να μειώσουμε σημαντικά τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώνονται ή τραυματίζονται σοβαρά στους δρόμους μας».

Οι κίνδυνοι της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ επισημαίνονται επίσης στην τρέχουσα εθνική εκστρατεία οδικής ασφάλειας Runter vom Gas («Επιβράδυνε»), που υλοποιείται από κοινού από το DVR και το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών (BMV). Περισσότερες από 700 διαφημιστικές πινακίδες κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων και στις περιοχές ανάπαυσης δείχνουν σήμερα σκληρές εικόνες που προειδοποιούν για τις συνέπειες της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Κατά την Παγκόσμια Ημέρα της Μπύρας, ο Wirsch απευθύνθηκε απευθείας σε όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου: «Όσοι οδηγούν, δεν πίνουν – και όσοι πίνουν, δεν οδηγούν».

Ο κανόνας μηδενικού αλκοόλ ισχύει ήδη για τους οδηγούς κάτω των 21 ετών, για τους αρχάριους οδηγούς κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου και για τους οδηγούς εμπορικών μεταφορών επιβατών. Ακόμη και η πρώτη παράβαση έχει συνέπειες, όπως πρόστιμα, βαθμοί στο μητρώο ικανότητας οδήγησης, παράταση της δοκιμαστικής περιόδου ή υποχρεωτική επανεκπαίδευση. Από συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα 0,3% και άνω, όποιος προκαλεί ατύχημα ή επιδεικνύει επικίνδυνη οδήγηση θεωρείται υπό την επήρεια αλκοόλ και διαπράττει ποινικό αδίκημα.

Από 0,5% η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ αποτελεί αδίκημα ακόμη και χωρίς επικίνδυνη συμπεριφορά, το οποίο τιμωρείται με πρόστιμα, βαθμούς και απαγόρευση οδήγησης, ενώ επιπλέον συμπτώματα μπορούν να το μετατρέψουν σε ποινικό αδίκημα. Από 1,1‰, οι οδηγοί θεωρούνται απολύτως ακατάλληλοι για οδήγηση. Όποιος βρίσκεται πίσω από το τιμόνι σε αυτό το επίπεδο διαπράττει ποινικό αδίκημα, με κίνδυνο αφαίρεσης της άδειας οδήγησης, προστίμων ή φυλάκισης.