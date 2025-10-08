Γερμανία: Oι περικοπές στην παραγωγή φέρνουν προβλήματα στην αυτοκινητοβιομηχανία

Οι περικοπές της Volkswagen και της Bosch στην παραγωγή σηματοδοτούν προβλήματα στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, που μάλλον είναι σοβαρά.

Ο Όμιλος Volkswagen διακόπτει την παραγωγή σε δύο εργοστάσια, ενώ η Bosch απολύει 13.000 υπαλλήλους. Αμφότεροι επικαλούνται παρόμοιους λόγους για τις περικοπές, την χαμηλή ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν αφορά μόνο αυτά, καθώς ολόκληρη η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία δείχνει να βρίσκεται σε σοβαρή κρίση. Δεν υπάρχουν αρκετοί αγοραστές για τα πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα που παράγει ο Όμιλος Volkswagen.

Για αυτόν τον λόγο, διακόπτει την παραγωγή για μία εβδομάδα στα μέσα Οκτωβρίου στα εργοστάσιά του στη Δρέσδη, που επικεντρώνεται στις μπαταρίες και τα πρωτότυπα, και στο Zwickau, όπου κατασκευάζονται μοντέλα όπως τα ID.3, ID.4 και Audi Q4 e-tron.

Τα δύο εργοστάσια παράγουν συνολικά έξι διαφορετικά αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα για τις εταιρείες Volkswagen, Audi και Cupra του ομίλου. Μόνο το εργοστάσιο του Zwickau παράγει σχεδόν το ήμισυ της συνολικής παραγωγής αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων του Ομίλου, καθιστώντας τη διακοπή της παραγωγής μια παραδοχή της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας.

Ο όμιλος σχεδιάζει επίσης να μειώσει την εβδομάδα εργασίας κατά μία ημέρα στο εργοστάσιό του στο Osnabrück και εξετάζει το ενδεχόμενο προσωρινής διακοπής λειτουργίας του εργοστασίου του στο Emden, το οποίο παράγει τα μοντέλα ID.4 και ID.7. «Η Volkswagen προσαρμόζει το πρόγραμμα παραγωγής στα εργοστάσιά της, ώστε να ανταποκρίνεται στην τρέχουσα ζήτηση των πελατών για τα μοντέλα που κατασκευάζονται εκεί», ανέφερε ο όμιλος σε δήλωσή του. «Σε ορισμένα εργοστάσια, αυτό θα οδηγήσει σε ακυρώσεις βάρδιας τις επόμενες εβδομάδες, ενώ σε άλλα θα έχει ως αποτέλεσμα την προσθήκη επιπλέον βάρδιας».

Οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων στην Ευρώπη αυξάνονται πιο αργά από το αναμενόμενο. Σύμφωνα με στοιχεία της ACEA, της ένωσης κατασκευαστών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, μόνο το 16% των νέων αυτοκινήτων είναι αμιγώς ηλεκτρικά, ενώ το 37% είναι υβριδικά, συνδυάζοντας κινητήρα εσωτερικής καύσης με ηλεκτρικό μοτέρ.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης πώς ποικίλλει η υιοθέτηση των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων στην Γηραιά Ήπειρο: είναι πολύ υψηλή στη Νορβηγία, αλλά πολύ χαμηλή στη νότια Ευρώπη και σε άλλα μέρη της ηπείρου μας, όπου η υποδομή φόρτισης είναι ανεπαρκής. Το γεγονός ότι η ζήτηση για πλήρως ηλεκτρικά (BEV) είναι μέτρια, ενώ τα υβριδικά αυτοκίνητα είναι πολύ πιο δημοφιλή, δείχνει ότι οι καταναλωτές δεν έχουν ακόμη ξεπεράσει πλήρως την ανησυχία τους σχετικά με την αυτονομία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και τη διαθεσιμότητα δημόσιων δικτύων φόρτισης. Ο Όμιλος Volkswagen δεν είναι ο μόνος κατασκευαστής που αντιδρά στην εξασθένιση της ζήτησης για BEV. Η Stellantis ανακοίνωσε επίσης παύση της παραγωγής σε πολλά από τα ευρωπαϊκά εργοστάσιά της.

H επιβράδυνση πλήττει ιδιαίτερα σκληρά τη γερμανική βιομηχανία. Απόδειξη αυτού είναι η ανακοίνωση της Bosch ότι θα προχωρήσει σε περικοπή 13.000 θέσεων εργασίας στη Γερμανία έως το 2030. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 10% του γερμανικού εργατικού δυναμικού της και 3% του προσωπικού της παγκοσμίως και έρχεται να προστεθεί στις 9.000 θέσεις εργασίας που ο προμηθευτής κατάργησε πέρυσι.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία έχει χάσει 51.500 θέσεις εργασίας μόνο το τελευταίο έτος ή περίπου το 7% του συνολικού εργατικού δυναμικού της. Απώλειες θέσεων εργασίας ανακοινώθηκαν όχι μόνο από την Bosch, αλλά και από άλλους προμηθευτές, όπως η Schaeffler και η Continental. Μεγάλοι κατασκευαστές, όπως η Mercedes-Benz, η BMW και η Audi, έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για μείωση των κερδών, έχουν ξεκινήσει προγράμματα λιτότητας και έχουν ανακοινώσει περικοπές θέσεων εργασίας.

Οι εξαγωγές, που παραδοσιακά αντιπροσωπεύουν το 80% της γερμανικής παραγωγής, απειλούνται από διάφορες πλευρές. Η Κίνα βρίσκεται σε πόλεμο τιμών, καθώς οι δικοί της κατασκευαστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων αγωνίζονται για την κυριαρχία στην αγορά. Οι δασμοί του Τrump υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα των γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην σημαντική αμερικανική αγορά. Οι υψηλές τιμές της ενέργειας, μια παρατεταμένη συνέπεια του πολέμου στην Ουκρανία, αυξάνουν το κόστος παραγωγής στη Γερμανία σε σύγκριση με την παραγωγή σε περιοχές με χαμηλότερους μισθούς, είτε στην Ανατολική Ευρώπη είτε στην Ασία.

Όλα αυτά συνθέτουν μια κρίσιμη στιγμή για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους βιομηχανικούς φορείς της Γερμανίας. Οι αποφάσεις τους θα καθορίσουν αν ο γερμανικός τομέας αυτοκινήτων θα συνεχίσει την πτώση του ή αν θα ανακτήσει τη δύναμη που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει τον κινεζικό ανταγωνισμό, να ξεπεράσει τους αμερικανικούς δασμούς και να πείσει τους Ευρωπαίους καταναλωτές.