Γερμανία: Πλήγμα 15 δισ. ευρώ από την αύξηση των δασμών Τραμπ στα αυτοκίνητα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα αυξήσει στο 25% τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Σχεδόν 15 δισ. ευρώ σε απώλεια παραγωγής εκτιμάται ότι θα μπορούσε να κοστίσει στη Γερμανία η αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Donald Trump, όπως δήλωσε το Σάββατο 2 Μαΐου στο Reuters ένα οικονομικό ινστιτούτο.

«Οι επιπτώσεις θα ήταν σημαντικές», ανέφερε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Οικονομίας του Κιέλου (IfW), Moritz Schularick, με τις απώλειες παραγωγής να αυξάνονται σε περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, σύμφωνα με την ανάλυση του ινστιτούτου.

Ο Trump επισήμανε την Παρασκευή ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα στο 25%, από το 15% που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως, λέγοντας ότι το μπλοκ δεν συμμορφώθηκε με την εμπορική του συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

«Ο ήδη υποτονικός ρυθμός ανάπτυξης της Γερμανίας θα δεχθεί ισχυρό πλήγμα», πρόσθεσε ο οικονομολόγος του IfW, Julian Hinz. Το ινστιτούτο αναμένει επί του παρόντος ότι η γερμανική οικονομία να αναπτυχθεί κατά 0,8% φέτος.

Άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες με σημαντικούς τομείς αυτοκινητοβιομηχανίας —συμπεριλαμβανομένων της Ιταλίας, της Σλοβακίας και της Σουηδίας— είναι επίσης πιθανό να υποστούν σημαντικές απώλειες, εξήγησε.