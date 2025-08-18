Γερμανία προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία προϋποθέτει μείωση των δασμών στα αυτοκίνητα

Σύμφωνα με τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, οι «τιμωρητικοί» δασμοί στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα επιφέρουν πλήγμα δισεκατομμυρίων ευρώ.

Κάλεσμα στις ΗΠΑ για άμεση υλοποίηση της συμφωνηθείσας μείωσης των δασμών στα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην Ευρώπη, απηύθυνε η Γερμανία τη Δευτέρα 18 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το Βερολίνο, η άμεση μείωση του δασμού από το 27,5% στο 15% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα που εξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι προαπαιτούμενο για τη γραπτή οριστικοποίηση μιας ευρύτερης συμφωνίας για το εμπόριο.

«Συγκεκριμένα, οι δασμοί στα αυτοκίνητα πρέπει να μειωθούν γρήγορα όπως έχει συμφωνηθεί», δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης σε συνέντευξη Τύπου, όπως αναφέρει το Reuters. Εξήγησε δε ότι η γερμανική οικονομία, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές προϊόντων, δέχεται μεγάλη πίεση από τους δασμούς και άλλους εμπορικούς περιορισμούς.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε πλαίσιο συμφωνίας εμπορίου στα τέλη Ιουλίου, με πολλές βασικές λεπτομέρειες να παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστες, καταλήγει το Reuters.

Κόστη δισεκατομμυρίων για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να επιβάλλουν τιμωρητικούς δασμούς στα αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ότι οι δασμοί θα λήξουν σύντομα, αλλά δεν θέλει να ορίσει προθεσμία. Η βιομηχανία ασκεί πιέσεις», αναφέρει πρόσφατο άρθρο της γερμανικής Handelsblatt με τίτλο «Ο Τραμπ καθυστερεί – η αυτοκινητοβιομηχανία προειδοποιεί για ζημιές δισεκατομμυρίων».

Σύμφωνα με την πρόεδρο της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας Hildegard Müller, η συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ μέχρι στιγμής δεν έχει φέρει καμία βελτίωση στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, με αποτέλεσμα να υφίστανται κόστη δισεκατομμυρίων που συνεχίζουν να αυξάνονται.

Η Muller απαιτεί την άμεση απόσυρση των τομεακών δασμών από τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, ενώ καλεί την Κομισιόν και τη γερμανική κυβέρνηση να υποστηρίξουν με σθένος τις απαιτήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας.