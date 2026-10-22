Γερμανική μάρκα προσφέρει εθελούσια έξοδο με αποζημίωση έως 650.000 ευρώ

Το πακέτο εθελούσιας αποχώρησης είναι πραγματικά τεράστιο. Η ανταπόκριση των εργαζομένων ήταν τέτοια, που η διαδικασία έκλεισε ήδη.

Ένα εξαιρετικά γενναιόδωρο πακέτο εθελούσιας εξόδου παρέχει μια από τις μεγαλύτερες γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες στους εργαζομένους της. Σύμφωνα με την οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, το μπόνους αποχώρησης είναι τόσο δελεαστικό που η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Το πρόγραμμα αποχώρησης αφορά τη BMW, η οποία ενεργοποίησε μια ειδική πλατφόρμα στα μέσα Οκτωβρίου για όσους ενδιαφέρονται να αποχωρήσουν άμεσα, δίνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις αποζημιώσεις που ξεπερνούν ακόμη και τα 650.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά βέβαια, δεν αποτελούν τον κανόνα για το σύνολο του προσωπικού, αλλά αφορούν μεμονωμένες περιπτώσεις που έχουν γίνει γνωστές μέσα από δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στη στρατηγική περιορισμού του κόστους της εταιρείας, η οποία σχεδιάζει να μειώσει περίπου 8.000 θέσεις εργασίας έως το τέλος του 2027. Παράλληλα, η διοίκηση επιδιώκει να εξοικονομεί ένα δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως από το 2028, ενισχύοντας την κερδοφορία της σε ένα περιβάλλον αυξημένου ανταγωνισμού και μεγάλων επενδύσεων για τη νέα γενιά αυτοκινήτων.

Κεντρικό στοιχείο του σχεδίου είναι το λεγόμενο «Turbo Bonus». Οι εργαζόμενοι που συμφωνήσουν να αποχωρήσουν έως τις 31 Μαρτίου 2027 δικαιούνται πρόσθετη οικονομική ενίσχυση, το ύψος της οποίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Για όσους επιλέξουν την αποχώρηση έως τις 31 Οκτωβρίου 2027, προβλέπονται διαφορετικά προνόμια και οφέλη.

Το ποσό της αποζημίωσης υπολογίζεται με βάση την ηλικία, τις αποδοχές και φυσικά τα χρόνια προϋπηρεσίας. Οι εργαζόμενοι μπορούν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, να επιλέξουν εφάπαξ καταβολή, πληρωμή σε δόσεις, ενίσχυση του λογαριασμού συνταξιοδοτικής αποταμίευσης ή της ασφαλιστικής τους κάλυψης, καθώς και συνδυασμό των διαθέσιμων επιλογών.

Τα προνόμια μετά την αποχώρηση

Το πακέτο δεν περιορίζεται στις χρηματικές αποζημιώσεις. Ορισμένοι εργαζόμενοι που θα έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους έως τη λήξη του προγράμματος ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση σε προνόμια που απολαμβάνουν οι συνταξιούχοι της BMW, όπως ειδικοί όροι αγοράς καινούργιων ή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων της εταιρείας. Σε συγκεκριμένες κατηγορίες στελεχών προβλέπεται επίσης η δυνατότητα αγοράς του εταιρικού αυτοκινήτου που χρησιμοποιούν.

Η μεγάλη ανταπόκριση των εργαζομένων οδήγησε, σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, στην πρόωρη ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής ενδιαφέροντος. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι δήλωσαν συμμετοχή θα αποχωρήσουν: η συμφωνία προϋποθέτει τη συναίνεση τόσο του εργαζομένου όσο και της εταιρείας.

Για τη BMW, το ζητούμενο είναι πλέον να περιορίσει τις δαπάνες της χωρίς να αποδυναμώσει την τεχνογνωσία που χρειάζεται για την επόμενη φάση της ανάπτυξής της.