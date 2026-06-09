Γερμανικό μοντέλο του 1988 έκανε 2.400 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα (+video)

Ένα αυτοκίνητο από τον προηγούμενο αιώνα κατάφερε να σημειώσει κατανάλωση 3 λτ./100 χλμ. και να φτάσει από τη Γερμανία στον Αρκτικό Κύκλο.

Είναι γεγονός ότι τα diesel αυτοκίνητα διακρίνονται για τη χαμηλή κατανάλωση και τη μεγάλη οικονομία και αυτονομία που είναι ικανά να προσφέρουν. Πολλά μοντέλα του «είδους» το καταφέρνουν αυτό, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με έναν… άθλο.

Αυτό διότι ένα VW Passat station wagon με κινητήρα 1.9 TDI κατάφερε να διανύσει 2.398 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα. Πίσω από αυτό το εντυπωσιακό εγχείρημα είναι ο Γερμανός YouTuber «Offroadventure», ο οποίος έθεσε έναν μακρινό στόχο για προορισμό, ξεκινώντας από το Χίλντεσχαϊμ της Γερμανίας μέχρι τον Αρκτικό Κύκλο στη βόρεια Σουηδία χωρίς ανεφοδιασμό.

Για να το πετύχει αυτό με ένα αυτοκίνητο του 1998 έπρεπε να κάνει μια καλή συντήρηση, αλλά και κάποιες περιφερειακές βελτιώσεις. Πιο συγκεκριμένα, άλλαξε λάδια με νέα χαμηλών τριβών, φίλτρα, ελαστικά, χρησιμοποιώντας σύγχρονα χαμηλής αντίστασης κύλισης, αλλά και καλύμματα για τους τροχούς προκειμένου να βελτιώσει την αεροδυναμική.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε και σε άλλους τομείς, καθώς αφαιρέθηκε η σχάρα οροφής, αλλά και η κεραία, έτσι ώστε οι επιφάνειες να είναι πιο λείες και με μικρότερη αντίσταση στο αέρα, βελτιώνοντας έτσι την αποδοτικότητα του αυτοκινήτου.

Η εκκίνηση δόθηκε στο Χίλντεσχαϊμ της Γερμανίας, εκεί όπου έγινε και το γέμισμα του ρεζερβουάρ με diesel μέχρι το χείλος. Κατόπιν σφραγίστηκε, έτσι ώστε να μην γίνει κάποια παρέμβαση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Η οδήγηση έγινε με ιδιαίτερη προσοχή στην κατανάλωση, χωρίς απότομες ή άσκοπες επιταχύνσεις, ενώ ο οδηγός φρόντιζε να αξιοποιεί το πλεονέκτημα που του χαρίζουν σε αεροδυναμική αντίσταση τα μεγάλα φορτηγά στο δρόμο, πηγαίνοντας από πίσω τους, έτσι ώστε να κόβει ο αέρας.

Τα πρώτα 1.000 χιλιόμετρα είχαν ένα εξαιρετικό απολογισμό, όσον αφορά την κατανάλωση, με 3 λτ./100 χλμ. Τιμή που άφηνε υποσχέσεις για επιτυχία του εγχειρήματος. Η διαδρομή πέρασε από το Αμβούργο, τη Δανία και τη γέφυρα του Όρεσουντ προς τη Σουηδία. Έπειτα από μια σύντομη διανυκτέρευση βόρεια της Στοκχόλμης, το ταξίδι συνεχίστηκε προς τον τελικό προορισμό.

Στη συμπλήρωση των 2.090 χιλιομέτρων άναψε η λυχνία της ρεζέρβας καυσίμου. Κάτι που όμως δεν σήμανε και το τέλος του ταξιδιού, αφού το VW Passat συνέχισε το ταξίδι του για ακόμα 300 περίπου χιλιόμετρα. Μάλιστα μετά το τέλος του ταξιδιού, και αφού έφτασε στον Αρκτικό Κύκλο, το αυτοκίνητο συνέχισε για λίγο ακόμα, μέχρι να αδειάσει σχεδόν εντελώς.

Τα χιλιόμετρα που κάλυψε συνολικά ήταν 2.398 χιλιόμετρα, με κατανάλωση 3 λτ./100 χλμ., τιμή άκρως εντυπωσιακή ακόμα και για πιο σύγχρονα αυτοκίνητα.