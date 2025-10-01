Γερμανικός κολοσσός καταργεί 7.600 θέσεις εργασίας – Ανεπούλωτη πληγή η χαμηλή ζήτηση

Η ΖF, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές εξαρτημάτων για αυτοκίνητα στη Γερμανία, ανακοίνωσε ότι έχει ως στόχο να εξοικονομήσει περισσότερα από 500 εκατ. ευρώ έως το 2027.

Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα για έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές αυτοκινήτων της Γερμανίας. Η ZF Friedrichshafen AG καταργεί 7.600 θέσεις εργασίας στη μονάδα της για εξηλεκτρισμένα συστήματα μετάδοσης κίνησης, εντείνοντας τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης για την αντιμετώπιση της χαμηλή ζήτησης.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έχουν εγκρίνει τις περικοπές των θέσεων εργασίες, οι οποίες αποτελούν μέρος ενός ανκοινωθέντος σχεδίου που προβλέπει την αποχώρηση έως και 14.000 εργαζομένων εντός της τρέχουσας δεκαετία.

Πρόσθετα μέτρα μείωσης του κόστους περιλαμβάνουν την αναβολή αυξήσεων μισθών και τη μείωση των ωρών εργασίας στη Γερμανία, όπως ανακοίνωσε η ZF την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου. Με τις εν λόγω ενέργειες, υπολογίζεται ότι το σύνολο των δαπανών θα μειωθεί κατά περισσότερα από 500 εκατ. ευρώ έως το 2027.

Πριν από λίγες μέρες, η Robert Bosch GmbH γνωστοποίησε ότι θα καταργήσει 13.000 επιπλέον θέσεις εργασίας, δηλαδή περίπου το 3% του εργατικού δυναμικού της παγκόσμιο επίπεδο, ενώ αντίστοιχα μέτρα έχουν λάβει και άλλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Schaeffler.

Οι περικοπές θέσεων εργασίας καταδεικνύουν τις πιέσεις που δέχεται η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία έχει πληγεί από τη χαμηλή ζήτηση στην Ευρώπη, τον αντίκτυπο των δασμών και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από Κινέζους κατασκευαστές.

Η ZF ταλανίζεται εδώ και καιρό από προβλήματα, ενώ τον περασμένο μήνα απομάκρυνε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Holger Klein. Ο διάδοχός του, Mathias Miedreich, πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Ηλεκτροκίνητων Συστημάτων το οποίο βρίσκεται υπό αναδιάρθρωση, θα πρέπει να επανακαθορίσει τη στρατηγική του προμηθευτή που είναι γνωστός κυρίως για τα συστήματα μετάδοσης κίνησης.

Η συγκεκριμένη μονάδα —η μεγαλύτερη της ZF σε όρους απασχόλησης και πωλήσεων— θα σταματήσει την ανάπτυξη προϊόντων που σχετίζονται με ηλεκτρικά οχήματα, μεταφέροντας τις επενδύσεις σε τεχνολογίες όπως τα plug-in υβριδικά συστήματα μετάδοσης. Η εταιρεία ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αγοράζει ηλεκτροκινητήρες και inverters, προϊόντα που μέχρι τώρα παρήγαγε εσωτερικά.

Τα σχέδια για πιθανή απόσχιση της μονάδας, η οποία επίσης κατασκευάζει συστήματα range extender και αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, έχουν εγκαταλειφθεί.

Η ZF έχει πραγματοποιήσει μια σειρά από δαπανηρές εξαγορές την τελευταία δεκαετία που αύξησαν το χρέος της, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς ύψους 7 δισ. δολαρίων της αμερικανικής εταιρείας εξειδικευμένης σε συστήματα πέδησης Wabco το 2020.