Αληθεύει ότι οι Γερμανοί πατούν τέρμα το γκάζι στην Autobahn;

Σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν πολλοί, οι Γερμανοί δεν πατούν υπερβολικά το πόδι τους στο γκάζι στους αυτοκινητοδρόμους που δεν υπάρχουν όρια ταχύτητας, όπως στον Autobahn.

Μπορεί πολλοί να θεωρούν πως στα τμήματα της Autobahn όπου δεν υπάρχουν όρια ταχύτητας, οι οδηγοί πατούν γερά το πόδι τους πάνω στο γκάζι και αναπτύσσουν ιλιγγιώδεις ταχύτητες, εντούτοις, νέα έρευνα που περιλαμβάνει στοιχεία από 1,9 δισεκατομμύρια οχήματα, δείχνει πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Μεταξύ μύθου και πραγματικότητας

Η μελέτη που πραγματοπιήθηκε από το Γερμανικό Οικονομικό Ινστιτούτο (IW) και δημοσιεύτηκε στο Spiegel αναφέρει πως η μέση ταχύτητα με την οποία κινούνται τα αυτοκίνητα στον Autobahn, σε τμήματα που δεν έχει τεθεί κάποιο όριο ταχύτητας, δεν υπερβαίνει τα 113,5 χλμ./ώρα. Η έρευνα τονίζει μάλιστα ότι το 83% των οδηγών παραμένει κάτω από τα 130 χλμ./ώρα και ότι μόνο 10% οδηγεί με ταχύτητα μεταξύ 130 και 140 χλμ./ώρα.

Τέλος, αναφέρεται πως το ποσοστό των οδηγών που κινούνται με ταχύτητες 160 χλμ./ώρα ή παραπάνω είναι μόλις 1%.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η μέση ταχύτητα στον Autobahn μειώνεται χρόνο με το χρόνο. Το 2021, η μέση ταχύτητα ήταν 116,5 χλμ./ώρα, το 2022 μειώθηκε στα 115,2 χλμ./ώρα, πριν φτάσει τα 113,5 χλμ./ώρα το 2024.

Γιατί δεν εκμεταλλεύονται την απουσία ορίων ταχύτητας

Γιατί όμως οι Γερμανοί οδηγούν με αυτές τις ταχύτητες ενώ μπορούν να πατήσουν περισσότερο γκάζι χωρίς να κινδυνεύουν από κάποιο πρόστιμο; Σύμφωνα με το Spiegel, οι οδηγοί επιλέγουν οικειοθελώς ένα πιο μετριοπαθές στυλ οδήγησης. Χρησιμοποιούν συχνά το cruise control, βάζοντας σε προτεραιότητα την άνεση και παράλληλα, προσπαθούν να κινούνται οικονομικά, γνωρίζοντας πως η υπερβολική ταχύτητα αυξάνει εκθετικά την κατανάλωση καυσίμου και ενέργειας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν ανοίξει μια συζήτηση στη Γερμανία σχετικά με τα οφέλη που θα μπορούσε να έχει μια μείωση των ορίων ταχύτητας στους γερμανικούς αυτοκινητοδρόμους. Το Γερμανικό Οικονομικό Ινστιτούτο (IW) υποστηρίζει πως οι οδηγοί ταξιδεύουν ήδη σε «λογικές» ταχύτητες και ότι ο αντίκτυπος της θέσπισης νέων, χαμηλότερων ορίων θα ήταν πολύ περιορισμένος.

Ο Thomas Puls, οικονομολόγος μεταφορών στο IW, δηλώνει ότι «το πραγματικό επείγον ζήτημα έγκειται στην κατάσταση των υποδομών». Ο ίδιος θεωρεί ότι η Γερμανία πρέπει πρώτα να συντηρήσει και να αυξήσει τις οδικές της υποδομές.