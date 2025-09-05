Γη και ύδωρ από την Tesla στον Musk – Πώς μπορεί να λάβει πακέτο 1 τρισ. δολαρίων

Η συγκεκριμένη πρόταση σχεδιάστηκε ώστε να πεισθεί ο Musk να συνεχίσει να ηγείται της εταιρείας.

Πακέτο αποδοχών που μπορεί να φτάσει έως και τα 1 τρισ. δολάρια πρότεινε η Tesla για τον Elon Musk, σε μια προσπάθεια να συνεχίσει να βρίσκεται στο τιμόνι της για τα επόμενα 10 έτη.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι επιτύχει ορισμένους στόχους σε ορίζοντα δεκαετίας, όπως είναι αύξηση της κεφαλαιοποίησης της εταιρείας σε τουλάχιστον 8,5 τρισ. δολάρια από περίπου 1 τρισ. σήμερα.

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να παραδώσει 20 εκατ. αυτοκίνητα, 1 εκατ. ρομπότ Optimus, αλλά και να αυξήσει τον αριθμό των συνδρομητών στην υπηρεσία αυτόνομης οδήγησης Full Self-Driving της Tesla κατά 10 εκατ.

Παράλληλα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla θα πρέπει να αυξήσει τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων σε 400 δισ. δολάρια τα επόμενα 10 χρόνια, από 16,6 δισ. δολάρια πέρυσι.

Οι πρόσθετες μετοχές που θα μπορούσε να λάβει ο Musk θα ενίσχυαν το μερίδιό του στην Tesla σε τουλάχιστον 25%, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην κατάθεση της Παρασκευής. Ο ίδιος έχει δηλώσει δημόσια ότι θέλει να φτάσει σε τέτοιο μερίδιο.

Το σχέδιο υπόσχεται τεράστια οικονομικά οφέλη και αυξημένο έλεγχο στον ήδη πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου, μετά την ακύρωση του προηγούμενου πακέτου αποδοχών ύψους 50 δισ. δολαρίων από δικαστήριο του Ντέλαγουερ. Την ώρα που η Tesla ασκεί έφεση, το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει εναλλακτικούς τρόπους αμοιβής, όπως ένα ενδιάμεσο πακέτο μετοχών τον Αύγουστο αξίας περίπου 30 δισ. δολαρίων.

Τα κίνητρα του νέου σχεδίου στοχεύουν να διατηρήσουν τον Elon Musk επικεντρωμένο στην Tesla, ενώ η εταιρεία επιδιώκει ανάπτυξη σε νέες αγορές, όπως η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη.

Η νέα συμφωνία, σχολιάζει το Bloomberg, υπογραμμίζει την κυριαρχία του Musk στην αυτοκινητοβιομηχανία, παρά τις πολλαπλές ενασχολήσεις του.