Δημιούργησαν ηλεκτρονική αίτηση, ζητώντας να μην τερματιστεί η παραγωγή του έπειτα από μόλις τρία χρόνια εμπορικής παρουσίας.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πρώτοι και πιο πιστοί φίλοι της Tesla έχουν σοκαριστεί από την απόφαση του Elon Musk να προετοιμάσει τον πρόωρο τερματισμό της εμπορικής πορείας του ηλεκτρικού pick-up Cybertruck. Διοργάνωσαν ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών για να τον μεταπείσουν, ενώ μια εταιρεία προτείνει ακόμη και να αναλάβει η ίδια την παραγωγή του οχήματος.

Το Tesla Cybertruck φαίνεται τελικά πως θα έχει μια εξαιρετικά σύντομη εμπορική πορεία. Μετά τον μεγάλο θόρυβο που προκάλεσε τους μήνες που ακολούθησαν την παρουσίαση αυτού του pick-up με τον ασυνήθιστο σχεδιασμό, στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας, το ενδιαφέρον υποχώρησε αρκετά γρήγορα.

Όπως ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες ο επικεφαλής της Tesla, η παραγωγή του Cybertruck αναμένεται να σταματήσει μέσα στο επόμενο καλοκαίρι. Επισήμως, ο λόγος είναι να απελευθερωθεί παραγωγική δυναμικότητα για το Cybercab, το μοντέλο αυτόνομης οδήγησης χωρίς τιμόνι, παρότι δεν είναι καν βέβαιο ότι θα λάβει πλήρη έγκριση τύπου μέχρι το τέλος της χρονιάς.



Οι φίλοι της Tesla θέλουν να διατηρηθεί το Cybertruck

Για τους πρώτους και πιο πιστούς φίλους της Tesla, η εξέλιξη αυτή αποτελεί πραγματικό σοκ.

Με τον σχεδιασμό του να απέχει εντυπωσιακά από τα καθιερωμένα πρότυπα της αυτοκινητοβιομηχανίας, το Cybertruck ενσάρκωνε απόλυτα το «ανατρεπτικό» όραμα της Tesla.

Για εκείνους, η κατάργησή του ισοδυναμεί με πλήρη εγκατάλειψη αυτού του οράματος. Γι’ αυτό και δημιούργησαν ηλεκτρονική αίτηση, ζητώντας από τον Elon Musk να μην τερματίσει την παραγωγή του έπειτα από μόλις τρία χρόνια εμπορικής παρουσίας.

«Η απόφαση εγκατάλειψης του Cybertruck προκάλεσε κύμα σοκ στην κοινότητα των ενθουσιωδών φίλων και θαυμαστών του», γράφει ο Troy Meekhof, ο οποίος ξεκίνησε τη σχετική εκστρατεία στην πλατφόρμα Change.org.

«Για εμένα, όπως και για τόσους άλλους, το Cybertruck ενσαρκώνει αυτό το τολμηρό, στραμμένο προς το μέλλον όραμα που κάνει την Tesla πρωτοπόρο στον κλάδο».

Φωτογραφία: The Autopian

Ποια εταιρεία προτείνει να συνεχίσει την παραγωγή η ίδια

Η Unplugged Performance, μια αμερικανική εταιρεία που ειδικεύεται στις βελτιώσεις οχημάτων Tesla, προχωρά μάλιστα ένα βήμα παραπέρα: προτείνει να αποκτήσει τον εξοπλισμό παραγωγής της Tesla, ώστε να συνεχίσει η ίδια να κατασκευάζει το pick-up.

Στα σχέδιά της περιλαμβάνεται ακόμη και η εξέλιξη νέων εκδόσεων του ηλεκτρικού οχήματος, μεταξύ των οποίων μια SUV παραλλαγή και μια επαγγελματική έκδοση μεταφοράς φορτίου.

Μένει, βέβαια, να αποδειχθεί αν μια τέτοια βιομηχανική δραστηριότητα μπορεί να είναι οικονομικά βιώσιμη. Παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς του Elon Musk, η πρόωρη διακοπή της παραγωγής αφήνει να εννοηθεί ότι το Cybertruck αποτελεί ουσιαστικά μια σημαντική εμπορική αποτυχία.