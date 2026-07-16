Για τη Lamborghini δεν υπάρχει πλέον το χειροκίνητο κιβώτιο

Η μάρκα από τη Sant’Agata Bolognese απέκλεισε το ενδεχόμενο να εξοπλίσει κάποιο μοντέλο της με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων.

Η Porsche προσφέρει την επιλογή χειροκινήτου κιβωτίου για την 911, ενώ πρόσφατα η Ferrari παρουσίασε έκδοση της Ferrari 12Cilindri με ένα κιβώτιο DCT διπλού συμπλέκτη 8 σχέσεων, το οποίο… λειτουργεί σαν χειροκίνητο, μολονότι δεν υπάρχει κάποια μηχανική σύνδεση μεταξύ αυτού και του επιλογέα που δεσπόζει στην κεντρική κονσόλα.

Έφτασε, λοιπόν, η στιγμή που στον χορό των χειροκίνητων κιβωτίων θα συμμετάσχει και η Lamborghini; Η απάντηση είναι όχι. Σε συνέντευξή του στο Road & Track, ο επικεφαλής μάρκετινγκ της μάρκας, Federico Foschini, αποκάλυψε ότι, παρόλο που αναγνωρίζει πως υπάρχει ενδιαφέρον για ένα μοντέλο με χειροκίνητο κιβώτιο, η μάρκα δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε μια τέτοια επιλογή.

«Υπάρχουν μερικοί πελάτες που εξακολουθούν να αγαπούν αυτού του είδους τα πράγματα», παραδέχθηκε ο Foschini, προτού αποκλείσει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο. Το αυτοματοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων με χειρισμό μέσω paddles πίσω από το τιμόνι θα παραμείνει η μοναδική επιλογή της Lamborghini.

«Η τάση αυτή τη στιγμή βασίζεται κυρίως στον εξηλεκτρισμό μέσω υβριδικών συστημάτων και στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, με τη δυνατότητα άμεσης αλλαγής σχέσεων από το τιμόνι μέσω των paddles», δήλωσε, αναφερόμενος και στην εμπλοκή της Lamborghini στους αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού. «Πιστεύω ότι αυτή είναι η κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε».

Το τελευταίο μοντέλο της Lamborghini που προσφερόταν με χειροκίνητο κιβώτιο ήταν η Gallardo LP 560-2 50° Anniversario (φωτογραφία παρακάτω), η οποία παρουσιάστηκε το 2013.