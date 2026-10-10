Γιατί 60.000 Ναπολιτάνοι κυκλοφορούν με πολωνικές πινακίδες;

Η ιταλική οικονομική αστυνομία γνωρίζει την πρακτική και το 2024 εντόπισε και κατάσχεσε ένα δέμα από την Πολωνία, το οποίο περιείχε 21 πολωνικές πινακίδες κυκλοφορίας, 14 άδειες κυκλοφορίας οχημάτων και έξι συμβόλαια πώλησης.

Δεκάδες χιλιάδες Ιταλοί οδηγοί έχουν αγοράσει πολωνικές πινακίδες κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες τους, στο πλαίσιο ενός περίπλοκου σχεδίου για να αποφύγουν τα τέλη κυκλοφορίας και να πληρώνουν χαμηλότερα ασφάλιστρα.

Υπολογίζεται ότι 60.000 αυτοκινητιστές -κυρίως στη Νάπολη και τις γύρω περιοχές —-δελεάστηκαν από την υπόσχεση εξοικονόμησης έως και 70% στα τέλη κυκλοφορίας και τα ασφάλιστρα, μεταβιβάζοντας την ιδιοκτησία των οχημάτων τους σε εταιρείες-βιτρίνες στην Πολωνία και καταχωρίζοντάς τα εκεί, σύμφωνα με κλαδικό φορέα, όπως σημειώνουν οι Financial Times.

Τώρα, καθώς πλησιάζουν οι γενικές εκλογές στην Ιταλία, ο δεξιός κυβερνητικός συνασπισμός της Giorgia Meloni ανακοίνωσε την «κατάργηση» του αντιδημοφιλούς ετήσιου φόρου αυτοκινήτου, ο οποίος συνέβαλε στην εμφάνιση αυτών των πρακτικών φοροαποφυγής.

Το bollo auto

Το bollo auto θα καταργηθεί για περίπου 14,5 εκατομμύρια μικρά και μεσαία οχήματα -ένα μέτρο που θα κοστίσει στα ήδη πιεσμένα δημόσια ταμεία της Ιταλίας περίπου 2,4 δισ. ευρώ σε απώλεια εσόδων το επόμενο έτος.

Προς το παρόν, η κυβέρνηση υπόσχεται μόνο αναστολή ενός έτους -για ένα όχημα ανά ιδιοκτήτη- για το 2027, όταν οι Ιταλοί αναμένεται να ψηφίσουν για το αν θα δώσουν στη Meloni μια δεύτερη θητεία. Το αρχικό κόστος θα καλυφθεί από εξοικονομήσεις στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ σχεδίου ανάκαμψης της Ιταλίας μετά την πανδημία Covid.

Ωστόσο, η Meloni δηλώνει ότι θα εργαστεί για την οριστική κατάργηση «ενός από τους φόρους που μισούν περισσότερο οι Ιταλοί», μια δέσμευση που οι επικριτές της χαρακτηρίζουν προεκλογικό τέχνασμα για να καθησυχάσει τους ψηφοφόρους που αντιμετωπίζουν υποτονική οικονομική ανάπτυξη και αυξανόμενο κόστος ζωής.

Τα τέλη κυκλοφορίας για ένα Fiat Panda, ένα από τα δημοφιλέστερα αυτοκίνητα της Ιταλίας, κυμαίνονται από 131 έως 140 ευρώ ετησίως.

Ο πρώην πρωθυπουργός Matteo Renzi, του μικρού κεντρώου κόμματος Italia Viva, χαρακτήρισε την κατάργηση του φόρου «καλή ιδέα», αλλά κάλεσε τη Meloni να το κάνει «στα αλήθεια -όχι μόνο για τα μάτια του κόσμου».

Ωστόσο, ο Marco Leonardi, οικονομολόγος στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, δήλωσε ότι η συγκεκριμένη πολιτική υπόσχεση αντικατοπτρίζει τη βαθιά αντίσταση των Ιταλών σε κάθε μορφή φόρου περιουσίας, αναγκάζοντας το κράτος να επιβάλλει υψηλή φορολογική επιβάρυνση στους μισθωτούς.

Η κατάργηση του bollo auto έρχεται επίσης σε αντίθεση με τις επανειλημμένες συστάσεις των Βρυξελλών προς τη Ρώμη να μειώσει τη φορολογία της εργασίας και να μεταφέρει μέρος του βάρους σε περιουσιακά στοιχεία, όπως ο πλούτος και οι κληρονομιές, είπε.

Η Ιταλία έχει μία από τις υψηλότερες φορολογικές επιβαρύνσεις στην εργασία μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.

«Το bollo auto είναι ένας από τους λίγους φόρους που έχεις πάνω στην περιουσία σου», δήλωσε ο Leonardi, πρώην επικεφαλής του ιταλικού τμήματος οικονομικού σχεδιασμού. Ο φόρος «είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής, αλλά ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι η κατάργησή του δεν είναι δωρεάν… Θα πληρώσουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι».

Στο στόχαστρο της Αστυνομίας

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς οι ιταλικές αρχές επιχειρούν να περιορίσουν την κατάχρηση των πολωνικών πινακίδων κυκλοφορίας για την αποφυγή φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και προστίμων τροχαίας -μια πρακτική ιδιαίτερα διαδεδομένη στη Νάπολη και τις γύρω περιοχές, όπου τα ασφάλιστρα είναι από τα υψηλότερα στην Ιταλία.

Η ιταλική οικονομική αστυνομία γνωρίζει την πρακτική και το 2024 εντόπισε και κατάσχεσε ένα δέμα από την Πολωνία, με προορισμό τη Νάπολη, το οποίο περιείχε 21 πολωνικές πινακίδες κυκλοφορίας, 14 άδειες κυκλοφορίας οχημάτων και έξι συμβόλαια πώλησης.

Σε ανακοίνωσή της, χαρακτήρισε το σχέδιο «τέχνασμα για την αποφυγή φόρων οχημάτων και την επίτευξη παράνομων εξοικονομήσεων στα υποχρεωτικά ασφάλιστρα… καθώς και για την αποφυγή πιθανών κυρώσεων για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Ωστόσο, στελέχη της πολωνικής ασφαλιστικής αγοράς λένε ότι η πρακτική εξαπλώνεται.

«Αυτό συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με το οργανωμένο έγκλημα», δήλωσε ο Piotr Zadrożny, αντιπρόεδρος της πολωνικής εθνικής υπηρεσίας ασφαλιστών αυτοκινήτων PBUK, η οποία διαχειρίζεται απαιτήσεις από το εξωτερικό που αφορούν ανασφάλιστα οχήματα με πολωνικές πινακίδες.

Η PBUK εκτιμά ότι υπάρχουν περισσότερα από 60.000 οχήματα με πολωνικές πινακίδες σε κυκλοφορία στους ιταλικούς δρόμους.

Οι αποζημιώσεις που συνδέονται με ανασφάλιστα οχήματα με πολωνικές πινακίδες τα οποία εμπλέκονται σε ατυχήματα στην Ιταλία ανήλθαν συνολικά σε 35 εκατομμύρια ζλότι (8 εκατ. ευρώ) κατά τους οκτώ μήνες έως το τέλος Αυγούστου.

«Λαμβάνουμε επίσης απαιτήσεις από τη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές αγορές, αλλά ο αριθμός εκεί έχει παραμείνει λίγο-πολύ σταθερός, ενώ οι απαιτήσεις από την Ιταλία έχουν εκτοξευθεί», δήλωσε ο Zadrożny στους Financial Times, προσθέτοντας ότι τα περισσότερα από τα οχήματα που εμπλέκονται «δεν έχουν βρεθεί ποτέ στους δρόμους της Πολωνίας».

Αποφυγή προστίμων

Η πολωνική ταξινόμηση επιτρέπει επίσης στους Ιταλούς οδηγούς να αποφεύγουν πρόστιμα στάθμευσης ή τροχαίας, καθώς τα πρόστιμα «καταλήγουν στην Πολωνία, σε μια εταιρεία-βιτρίνα που δεν λειτουργεί καθόλου», είπε ο Zadrożny.

Ωστόσο, ορισμένοι Ιταλοί αυτοκινητιστές πέφτουν και οι ίδιοι θύματα απάτης, καθώς οι εταιρείες που αναλαμβάνουν επίσημα την ιδιοκτησία των αυτοκινήτων τους μπορεί να μην εξασφαλίσουν ποτέ την υποσχόμενη ασφάλιση ή να μην την ανανεώσουν μετά την αρχική πληρωμή.

«Ο χρήστης του οχήματος μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να μην γνωρίζει ότι η ασφαλιστική κάλυψη έχει λήξει», δήλωσε ο Zadrożny.

Τόσο η Ιταλία όσο και η Πολωνία λαμβάνουν πλέον μέτρα καταστολής.

Τον Μάρτιο, η αστυνομία της Βαρσοβίας συνέλαβε επτά άτομα που θεωρούνται ύποπτα ότι εξέδιδαν έγγραφα ταξινόμησης για περισσότερα από 1.500 οχήματα, με βάση πλασματικούς τεχνικούς ελέγχους και με τη βοήθεια διεφθαρμένων τοπικών αξιωματούχων.

«Κανένα από αυτά τα οχήματα δεν είχε βρεθεί ποτέ στην Πολωνία, αλλά βρίσκονταν μόνιμα στην Ιταλία», ανέφεραν οι Πολωνοί ερευνητές σε ανακοίνωσή τους.

Η αστυνομία στη Νάπολη εντείνει τους ελέγχους στα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες, ενώ η Ρώμη ετοιμάζεται να υιοθετήσει νέες απαιτήσεις για όλα τα αυτοκίνητα στην Ιταλία, συμπεριλαμβανομένων όσων είναι ταξινομημένα στο εξωτερικό, ώστε να διαθέτουν ασφάλιση αυτοκινήτου από ιταλική εταιρεία ή από εταιρεία που είναι εξουσιοδοτημένη να δραστηριοποιείται στην Ιταλία.