Γιατί εξαφανίστηκαν οι ρεζέρβες από τα καινούργια αυτοκίνητα;

Πρόκειται για μια δραματική αλλαγή όσον αφορά ένα στοιχείο που κάποτε θεωρούνταν απαραίτητος εξοπλισμός ασφαλείας.

H ρεζέρβα εξαφανίζεται από τα νεότερα αυτοκίνητα με ρυθμό που θα έμοιαζε αδιανόητος πριν από είκοσι χρόνια.

Είναι μια αλλαγή που συντελείται σταδιακά, ώστε οι περισσότεροι οδηγοί να μην την αντιλαμβάνονται μέχρι τη στιγμή που θα τη χρειαστούν πραγματικά.

Με λίγα λόγια, οι αυτοκινητοβιομηχανίες αφήνουν εκτός των καινούργιων αυτοκινήτων τις ρεζέρβες κανονικού μεγέθους, ακόμη και τις μικρές ρεζέρβες, με ανησυχητικά αυξανόμενο ρυθμό.

Σύμφωνα με έκθεση της Αμερικανικής Ένωσης Αυτοκινήτου (AAA), περίπου το 30% των καινούργιων αυτοκινήτων πλέον δεν διαθέτει καθόλου ρεζέρβα, ποσοστό που έχει εκτοξευθεί από μόλις 5% το 2006. Πρόκειται για μια δραματική αλλαγή όσον αφορά ένα στοιχείο που κάποτε θεωρούνταν απαραίτητος εξοπλισμός ασφαλείας, σημειώνει το autoblog.

Σε έκθεση του Consumer Reports τον Νοέμβριο του 2025, περίπου το 45% του δικού του στόλου δοκιμών -δηλαδή των αυτοκινήτων που αγοράζει ο οργανισμός για να πραγματοποιεί τις δοκιμές του- δεν διέθετε ρεζέρβα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η τάση επιταχύνεται αντί να σταθεροποιείται. Και αυτό δεν περιορίζεται σε μία μόνο κατηγορία αυτοκινήτων. Παρατηρείται σε sedan, crossover, υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, σε όλες τις κατηγορίες τιμών, γεγονός που κάνει την εξέλιξη να μοιάζει λιγότερο με μια κίνηση μείωσης κόστους στα φθηνά αυτοκίνητα και περισσότερο με μια αλλαγή φιλοσοφίας που αφορά ολόκληρη την αυτοκινητοβιομηχανία.

Στο δάπεδο του πορτμπαγκάζ σε πολλά σύγχρονα crossover και sedan, αντί για έναν τροχό κανονικού μεγέθους ή μια μικρή ρεζέρβα τύπου «donut» στη διαμορφωμένη υποδοχή της, υπάρχει πλέον ένα κιτ που αποτελείται από έναν μικρό αεροσυμπιεστή, ένα δοχείο με στεγανοποιητικό υγρό (ή μια συσκευή που συνδυάζει και τα δύο), καθώς και μια σελίδα στο εγχειρίδιο του αυτοκινήτου που εξηγεί πώς να τα χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση κλαταρίσματος -με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι η ζημιά είναι αρκετά μικρή ώστε το συγκεκριμένο κιτ να μπορεί πράγματι να την αντιμετωπίσει.

Το κιτ με αεροσυμπιεστή και στεγανοποιητικό υγρό έχει γίνει πλέον η προεπιλεγμένη λύση σχεδόν σε όλους τους κατασκευαστές, σε τέτοιο βαθμό ώστε ένας πραγματικός εφεδρικός τροχός να μοιάζει πλέον περισσότερο με σπάνια επιλογή εξοπλισμού παρά με αυτονόητο βασικό χαρακτηριστικό. Ορισμένοι κατασκευαστές, αλλά ακόμη και εταιρείες της αγοράς aftermarket, έχουν αρχίσει να προσφέρουν μια κανονική ρεζέρβα ως έξτρα επί πληρωμή, την οποία πρέπει να ζητήσεις ειδικά.

Ο συμβιβασμός με την οικονομία καυσίμου

Αν κάποιος ρωτήσει μια αυτοκινητοβιομηχανία γιατί αποφάσισε να παραλείψει τη ρεζέρβα από τα μοντέλα που επηρεάζονται, θα πάρει την ίδια απάντηση: βάρος και οικονομία καυσίμου. Αν προστεθούν όλα μαζί, ένας πλήρης εφεδρικός τροχός με το ελαστικό του, ένας γρύλος και ένα κλειδί για τα μπουλόνια μπορούν να προσθέσουν από 14 έως 27 κιλά στο αυτοκίνητο -ένα σημαντικό πρόσθετο βάρος που παραμένει στο πορτμπαγκάζ και δεν προσφέρει απολύτως τίποτα στο 99% της ζωής του αυτοκινήτου.

Μπορεί να μη φαίνεται μεγάλο βάρος, αλλά όταν υπολογίζονται μερικές εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα ενός συγκεκριμένου μοντέλου σε μία μόνο χρονιά παραγωγής, η διαφορά γίνεται σημαντική. Σήμερα, όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στην αμερικανική αγορά κυνηγούν ακόμη και κλάσματα του μιλίου ανά γαλόνι, προκειμένου να ανταποκριθούν σε ολοένα αυστηρότερα πρότυπα οικονομίας καυσίμου, και κάθε λύση, όσο μικρή κι αν είναι, αθροίζεται σε πραγματικούς αριθμούς όταν έρχεται η ώρα της συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες βρίσκονται εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία υπό συνεχή πίεση να πετύχουν τους στόχους οικονομίας καυσίμου για ολόκληρο τον στόλο τους. Και κάθε κιλό που μπορούν να αφαιρέσουν από ένα μοντέλο μαζικής παραγωγής βοηθά αυτούς τους υπολογισμούς, χωρίς να χρειάζεται να επέμβουν στον κινητήρα ή στην αεροδυναμική -τομείς που απαιτούν δαπανηρές εργασίες σε βάθος χρόνου.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες δεν το κρύβουν. Οι Nissan, Hyundai, Subaru και Toyota αναφέρουν όλες ότι χρειάζονται τον χώρο που καταλαμβάνει η ρεζέρβα για να μειώσουν το βάρος και να βελτιώσουν την οικονομία καυσίμου ή για να δημιουργήσουν χώρο για τις μπαταρίες των υβριδικών συστημάτων και το υλικό των συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού.

Επιπλέον, η παράλειψη αυτών των εξαρτημάτων μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα στον κατασκευαστή τόσο από τα ανταλλακτικά όσο και από τη διαδικασία συναρμολόγησης. Είναι μια σπάνια περίπτωση όπου η κίνηση για μείωση του κόστους και η κίνηση για βελτίωση της οικονομίας καυσίμου καταλήγουν ακριβώς στην ίδια απόφαση –και αυτό πιθανότατα αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους η πρακτική αυτή εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την αυτοκινητοβιομηχανία.