Γιατί η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία χάνει δισεκατομμύρια 

Ενώ η υιοθέτηση των EV συνεχίζει να επιταχύνεται, η Ευρώπη εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους Ασιάτες κατασκευαστές.

Η αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης βρίσκεται σε ένα στρατηγικό σημείο καμπής. Καθώς η ηλεκτροκίνηση γίνεται το νέο πρότυπο, η ήπειρος αντιμετωπίζει μια κρίσιμη πρόκληση: την εξασφάλιση του ελέγχου της παραγωγής μπαταριών, του πιο ουσιαστικού και ακριβού εξαρτήματος των ηλεκτρικών οχημάτων.

Ενώ η υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων συνεχίζει να επιταχύνεται, η Ευρώπη εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους Ασιάτες κατασκευαστές.

Οικοδόμηση της κυριαρχίας των μπαταριών στην Ευρώπη

Πρόσφατη μελέτη της Deloitte διερευνά την επείγουσα ανάγκη για την Ευρώπη να οικοδομήσει ένα ανταγωνιστικό και κυρίαρχο οικοσύστημα μπαταριών.

Εξετάζει την τρέχουσα κατάσταση της κατασκευής μπαταριών σε ολόκληρη την ήπειρο και επισημαίνει τους κινδύνους της συνεχιζόμενης εξάρτησης από ξένους παίκτες.

Βασιζόμενη σε δεδομένα αγοράς, στρατηγική μοντελοποίηση και γνώσεις εμπειρογνωμόνων, η μελέτη περιγράφει τι πρέπει να κάνουν οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) και προμηθευτές για να μην μείνουν στον παγκόσμιο αγώνα δρόμου ηλεκτρικών οχημάτων.

Τρία στρατηγικά σενάρια για την Ευρώπη

Στο επίκεντρο της ανάλυσης βρίσκεται μια απλή αλήθεια: η κυριαρχία των μπαταριών δεν αφορά μόνο τη βιομηχανική ικανότητα, αλλά την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την γεωπολιτική αυτονομία. Η μελέτη εισάγει τρία στρατηγικά σενάρια για το μέλλον των μπαταριών στην Ευρώπη, το καθένα με ξεχωριστές επιπτώσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία:

Παθητική στάση

Η Ευρώπη δεν καταφέρνει να αναλάβει συντονισμένη δράση. Οι επενδύσεις σε μπαταρίες παραμένουν κατακερματισμένες και τα περισσότερα ανακοινωθέντα έργα καθυστερούν, μειώνονται ή ακυρώνονται.

Η εγχώρια παραγωγή παραμένει στάσιμη, αφήνοντας τους κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) εκτεθειμένους σε ξένες αλυσίδες εφοδιασμού και ευάλωτους σε γεωπολιτικές διαταραχές.

Περιορισμένη πρόοδος

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες εξασφαλίζουν ένα μέτριο μερίδιο της παγκόσμιας παραγωγής μπαταριών μέσω επιλεκτικών επενδύσεων, κοινοπραξιών και συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

Δημιουργείται κάποια εγχώρια ικανότητα, αλλά το οικοσύστημα παραμένει εν μέρει εξαρτώμενο από ξένη τεχνολογία και υλικά, περιορίζοντας τον στρατηγικό έλεγχο.

Στρατηγική Κυριαρχία

Η Ευρώπη επιτυγχάνει μια ισχυρή θέση στην αγορά μέσω συντονισμένης βιομηχανικής πολιτικής, μεγάλης κλίμακας επενδύσεων και ηγετικής θέσης στις τεχνολογίες μπαταριών επόμενης γενιάς.

Αναδύεται ένα ισχυρό εγχώριο οικοσύστημα, υποστηριζόμενο από ασφαλή πρόσβαση σε πρώτες ύλες, προηγμένες υποδομές ανακύκλωσης και τεχνολογική καινοτομία.

Παραμένοντας ανταγωνιστικοί: τεχνολογικοί μοχλοί και συντονισμένη δράση

Πέρα από τη δυναμική της αγοράς, η μελέτη διερευνά επίσης βασικούς τεχνολογικούς μοχλούς που μπορούν να βοηθήσουν την Ευρώπη να αναδειχθεί σε ηγετική δύναμη, καινοτομίες που δεν αποτελούν μόνο τεχνικές αναβαθμίσεις αλλά και στρατηγικά εργαλεία για τη διαφοροποίηση των προϊόντων, τη μείωση του κόστους και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Συνολικά, η Ευρώπη πρέπει να δράσει αποφασιστικά για να οικοδομήσει ένα ανθεκτικό και κλιμακωτό οικοσύστημα μπαταριών. Αυτό απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες σε κρίσιμες διαστάσεις, όπως η πρόσβαση σε πρώτες ύλες, οι δυνατότητες επεξεργασίας ή οι υποδομές ανακύκλωσης.

Υποστηριζόμενη από το Σχέδιο Καθαρής Βιομηχανίας της ΕΕ, η πορεία προς την κυριαρχία είναι εφικτή, αλλά ο χρόνος είναι πολύτιμος.