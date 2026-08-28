Γιατί η Ford θα διακόψει την παραγωγή ορισμένων μοντέλων στην Κίνα

Τα αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης και τα ηλεκτρικά οχήματα που εισάγονται από την Κίνα υπόκεινται σε υψηλούς δασμούς.

Η Ford σχεδιάζει να μεταφέρει από το 2030 την παραγωγή ορισμένων μοντέλων της Lincoln από την Κίνα στις ΗΠΑ, δήλωσε στο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος της Ford, Jim Farley, λέγοντας ότι πρόκειται για μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση προκειμένου να ενισχυθεί η αμερικανική παραγωγική βάση στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Τα αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης και τα ηλεκτρικά οχήματα που εισάγονται από την Κίνα υπόκεινται σε υψηλούς δασμούς. Ο αμερικανικός δασμός για το Lincoln Nautilus, το βασικό μοντέλο που εισάγει η Ford από την Κίνα, ανέρχεται σε 52,5%, επιβεβαίωσε η Ford.

«Πήραμε αυτή την απόφαση μόλις καθορίστηκε η πολιτική της κυβέρνησης», δήλωσε ο CEO της Ford, Jim Farley, αναφερόμενος στους δασμούς. «Γνωρίζαμε ακριβώς τι ήθελαν να κάνουν και γνωρίζαμε ακριβώς τι σήμαινε αυτό για τη Ford», είπε ο Farley σε κοινή συνέντευξη με τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ, Howard Lutnick.

Θα πωλούνται μόνο στις ΗΠΑ

Τα Lincoln που θα κατασκευάζονται στις ΗΠΑ θα πωλούνται στην εγχώρια αγορά, στο πλαίσιο μιας σημαντικής προσπάθειας για αύξηση της παραγωγής, δήλωσε ο Farley, χωρίς ωστόσο η εταιρεία να αποκαλύψει πού ακριβώς θα κατασκευάζονται.

Ο Lutnick πρόσθεσε: «Η Ford έχει ένα πλεονέκτημα. Η εγχώρια παραγωγή έχει ένα πλεονέκτημα».

Η ανταγωνίστρια General Motors έχει ανακοινώσει ότι θα μεταφέρει από το 2028 την παραγωγή του Buick Envision από την Κίνα στις ΗΠΑ.

Εκτός από τους δασμούς, οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες και με περιορισμούς στο πλαίσιο του Connected Vehicle Rule, o οποίος απαγορεύει τη χρήση ορισμένων κινεζικών τεχνολογιών και εξαρτημάτων σε μοντέλα που πωλούνται στις ΗΠΑ.

Ο Farley δήλωσε ότι και οι δύο αυτοί κανονισμοί οδήγησαν τη Ford στην απόφαση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι δασμοί ήταν ο βασικός παράγοντας.