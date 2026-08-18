Γιατί κάποιοι οδηγοί εγκαταλείπουν τα καινούργια αυτοκίνητα και επιστρέφουν στα παλιά

Ορισμένοι απορρίπτουν εντελώς τα καινούργια αυτοκίνητα, επιλέγοντας να παραμείνουν σε μεταχειρισμένα μοντέλα ή να διατηρούν τα παλαιότερα οχήματά τους.

Υπάρχει μια μικρή αλλά ιδιαίτερα εκφραστική μειονότητα ανθρώπων που αντιστέκονται στην εμμονή της αυτοκινητοβιομηχανίας να φορτώνει τα νέα αυτοκίνητα με ολοένα περισσότερη τεχνολογία. Κάποιοι μπορεί να τους χαρακτηρίσουν δύστροπους αρνητές της προόδου ή, αντίθετα, τους τελευταίους υπερασπιστές της λογικής στους δρόμους. Όπως και να τους δει κανείς, η πραγματικότητα είναι ότι αντιδρούν.

Ορισμένοι, απορρίπτουν εντελώς τα καινούργια αυτοκίνητα, επιλέγοντας να παραμείνουν σε μεταχειρισμένα μοντέλα ή να διατηρούν τα παλαιότερα οχήματά τους σε λειτουργία για περισσότερο καιρό από ποτέ.

Άλλοι έχουν γίνει πιο ευρηματικοί. Ψάχνουν στις αντιπροσωπείες για μοντέλα με τα λιγότερα δυνατά «καλούδια». Αναζητούν σε διαδικτυακά φόρουμ τα πιο χαμηλής τεχνολογίας σύγχρονα οχήματα. Βρίσκουν τρόπους να απενεργοποιούν συναγερμούς και ειδοποιήσεις ή κολλούν ταινία πάνω στα ψηφιακά ταμπλό για να μιμηθούν τα παλιά, κλασικά κουμπιά, σημειώνει η Wall Street Journal.

Δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Η προσφορά των πιο σύγχρονων τεχνολογικών συστημάτων στο εσωτερικό των αυτοκινήτων έχει μετατραπεί σε έναν αγώνα υπεροχής μεταξύ των κατασκευαστών -από οθόνες που εκτείνονται σε όλο το ταμπλό και αυτοκίνητα που ξεκινούν με αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος, μέχρι συστήματα υποβοήθησης αυτόνομης οδήγησης και κάμερες υπερύθρων που σαρώνουν τα μάτια του οδηγού για ενδείξεις κόπωσης.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες υποστηρίζουν ότι ακριβώς αυτό είναι που ζητούν οι σύγχρονοι αγοραστές: περισσότερο iPhone πάνω σε τέσσερις τροχούς και λιγότερο ένα θορυβώδες αυτοκίνητο. Αυτό μπορεί να είναι επωφελές και για τις ίδιες. Ορισμένες λειτουργίες βασίζονται σε συνδρομές, με στόχο να προσφέρουν στις αυτοκινητοβιομηχανίες μια πηγή επαναλαμβανόμενων εσόδων.

Ακόμη και καθώς η τιμή ενός καινούργιου αυτοκινήτου εκτοξεύεται, οι κατασκευαστές υποστηρίζουν ότι οι αγοραστές λαμβάνουν περισσότερη αξία για τα χρήματά τους, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων τεχνολογιών ασφάλειας και ψυχαγωγίας. Για πολλούς αγοραστές, όμως, αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα.

Η οδηγός Karen Kefauver υποστηρίζει ότι οι νέες λειτουργίες την έχουν κάνει να σκέφτεται για πρώτη φορά στη ζωή της την αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου.

Η ένστασή της αφορά την τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους οδηγούς. Καθώς περιπλανιόταν σε ένα βίντεο στο TikTok σχετικά με την τεχνολογία αυτοκινήτων, ανησύχησε από ένα κλιπ στο οποίο μια γυναίκα με παρόμοια μικρόσωμη σωματοδομή ανέφερε ότι το αυτοκίνητό της επιβράδυνε όταν για λίγο έγειρε προς τα πίσω στο κάθισμά της. Ο σαρωτής ματιών, όπως είπε, είχε καταγράψει λανθασμένα τη γυναίκα ως κοιμισμένη.

«Δεν θέλω το πρόσωπό μου και οι παλμοί της καρδιάς μου να παρακολουθούνται από το αυτοκίνητό μου», δήλωσε η Kefauver.

Κανείς όμως δεν περιμένει από τις αυτοκινητοβιομηχανίες να εγκαταλείψουν τον αγώνα της τεχνολογικής εξέλιξης.

«Η εναλλακτική λύση είναι να έχεις το 2026 προϊόντα που δεν διαθέτουν τεχνολογία αιχμής», δήλωσε ο Chris Lemley, πρόεδρος του ομίλου αντιπροσωπειών Sentry Auto Group έξω από τη Βοστώνη.

Έχει συνηθίσει τα παράπονα για συστήματα όπως η παρακολούθηση τυφλού σημείου ή οι κάμερες οπισθοπορείας, όμως δεν πιστεύει ότι ο κλάδος θα επιστρέψει στην αναλογική εποχή. Οι πελάτες, όπως είπε, στη μεγάλη τους πλειονότητα θέλουν σύγχρονες λειτουργίες.

Νέα μοντέλα χωρίς υπερβολική τεχνολογία

Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένα καινούργια αυτοκίνητα που μπορεί να προσελκύσουν όσους αποφεύγουν την υπερβολική τεχνολογία. Η εταιρεία έρευνας αυτοκινήτου Edmunds δημοσίευσε πέρσι μια λίστα με πιθανές επιλογές.

Το Mazda3 εμφανίζεται συχνά σε λίστες με αυτοκίνητα χαμηλής τεχνολογίας. Το οικογενειακό αυτοκίνητο διαθέτει οθόνη και σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, αλλά βασίζεται σε φυσικά κουμπιά και έναν περιστροφικό διακόπτη ελέγχου για μια πιο παραδοσιακή εμπειρία.

Η νεοφυής εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων Slate Auto έχει προκαλέσει ενδιαφέρον με ένα ηλεκτρικό pickup τόσο απλό, ώστε να διαθέτει χειροκίνητα παράθυρα ενώ δεν έχει καν ραδιόφωνο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nissan, Ivan Espinosa, υποστηρίζει ότι η προσέγγιση της αυτοκινητοβιομηχανίας απέναντι στη νέα τεχνολογία είναι κάπως λανθασμένη. Οι κατασκευαστές τείνουν να τοποθετούν τις πιο προηγμένες τεχνολογίες στα ακριβότερα μοντέλα τους, όμως οι αγοραστές αυτών των αυτοκινήτων είναι συνήθως μεγαλύτερης ηλικίας και ίσως είναι πιο πιθανό να απορρίψουν τις νέες τεχνολογίες, είπε.

«Μερικές φορές, στην πραγματικότητα, τα βασικά μοντέλα θα έπρεπε να αρχίσουν να υιοθετούν αυτές τις τεχνολογίες, γιατί εκεί βρίσκονται οι νεότεροι πελάτες», δήλωσε.