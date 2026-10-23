Γιατί ο Antonelli δεν θα δικαιούται σαμπάνια αν γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 στο Texas

Εάν ο Kimi Antonelli κερδίσει το Grand Prix του Texas και ο George Russell δεν τερματίσει σε θέση καλύτερη από την ένατη, τότε ο νεαρός Ιταλός θα γίνει, σε ηλικία μόλις 19 ετών, ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία της Formula 1.

Ο Kimi Antonelli έχει αποκτήσει τόσο μεγάλο προβάδισμα έναντι του teammate του, George Russell, στην κορυφή του παγκόσμιου πρωταθλήματος της Formula 1, ώστε μπορεί μαθηματικά να εξασφαλίσει τον τίτλο ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο, στο Grand Prix του Austin στο Texas.

Ωστόσο, αν τελικά συμβεί αυτό, δεν θα μπορεί να το γιορτάσει με σαμπάνια.

Εντυπωσιακή σεζόν

Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι ο νεαρός Kimi Antonelli θα κυριαρχούσε με τόσο εντυπωσιακό τρόπο στη σεζόν του 2026 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1;

Η Mercedes ήταν καλά προετοιμασμένη για τους νέους κανονισμούς του πρωταθλήματος, αλλά οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι ο George Russell, ο έμπειρος επικεφαλής της γερμανικής ομάδας, ο οποίος πέρυσι είχε σαφώς καλύτερες επιδόσεις από τον Ιταλό teammate του, θα έπαιρνε εύκολα το προβάδισμα.

Στην πραγματικότητα, όμως, συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Το οδηγικό στιλ του Kimi Antonelli φαίνεται να ταιριάζει απόλυτα στα νέα μονοθέσια, τα οποία ο George Russell δυσκολεύεται πάρα πολύ να κάνει να λειτουργήσουν εξίσου αποτελεσματικά.

Το αποτέλεσμα είναι ότι ο νεαρός Ιταλός προηγείται αυτή τη στιγμή με 102 βαθμούς διαφορά από τον Βρετανό, ενώ απομένουν έξι Grand Prix για την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν -ή μόνο πέντε, εάν ο αγώνας στη Σαουδική Αραβία ακυρωθεί λόγω των κινδύνων που συνδέονται με τη σύγκρουση με το Iράν.

Αν νικήσει, δεν έχει σαμπάνια

Εάν ο Kimi Antonelli κερδίσει το Grand Prix του Texas και ο George Russell δεν τερματίσει σε θέση καλύτερη από την ένατη, τότε ο νεαρός Ιταλός θα γίνει, σε ηλικία μόλις 19 ετών, ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία της Formula 1.

Και ακριβώς η νεαρή ηλικία του θα δημιουργήσει πρόβλημα σε περίπτωση που ανέβει στο βάθρο: στις ΗΠΑ, η κατανάλωση αλκοόλ απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 21 ετών.

Γι’ αυτό, άλλωστε, και στο Grand Prix του Miami, ο Antonelli είχε λάβει ένα «ειδικό» μπουκάλι στο βάθρο, μετά τη νίκη του, με μη αλκοολούχο περιεχόμενο.

Έτσι, από νομικής άποψης, εάν κατακτήσει τον τίτλο αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν θα έχει τη δυνατότητα να το γιορτάσει πίνοντας μια γερή γουλιά σαμπάνιας.