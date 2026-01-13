Γιατί οι κατασκευαστές αυτοκινήτων χτίζουν επιβλητικούς ουρανοξύστες; – Το ποσό που έδωσε ο Νεϊμάρ

Υπερπολυτελείς μάρκες αυτοκινήτων, όπως η Porsche, η Aston Martin και η Bugatti εισέρχονται στον κλάδο των επώνυμων κατοικιών, στο πλαίσιο της αναζήτησης νέων πηγών εσόδων.

Υπάρχει πιο ακραιφνής επίδειξη πλούτου από το να έχεις δίπλα από την τραπεζαρία σου μια Bugatti και να παρουσιάζεις την καλλίγραμμη σιλουέτα της στους καλεσμένους σου;

Πολλοί ίσως συμφωνήσουν, ενώ άλλοι να αντιπαραβάλουν ένα διαφορετικό σενάριο. Το σίγουρο είναι ότι αυτό μπορεί να γίνει αν ζεις σε ένα από το απαστράπτοντα διαμερίσματα που κατασκευάζουν οι ορισμένες αυτοκινητοβιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της Bugatti, της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας με έδρα την πόλη Molsheim.

Το υπερπολυτελές brand επέλεξε την καρδιά του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για να εισέλθει σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά που απευθύνεται στους υπερπλούσιους του κόσμου – τις επώνυμες κατοικίες (branded residences).

Την υπογραφή της εταιρείας θα φέρει ένας οικιστικός 43όροφος πύργος, όπου τα φθηνότερα διαμερίσματα αναμένεται να κοστίζουν 5,2 εκατ. δολάρια, ενώ ένα από τα ρετιρέ φαίνεται ότι επιλέχθηκε από τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιρικό αστέρα Νεϊμάρ, ο οποίος εκταμίευσε ένα ποσό κοντά στα 55 εκατ. δολάρια.

Η Bugatti κατασκευάζει τον πύργο της στο Ντουμπάι σε συνεργασία με τον κατασκευαστή ακινήτων Binghatti Properties, με έδρα τα ΗΑΕ. Τα ακριβότερα ρετιρέ στο κτίριο “Bugatti Residences By Binghatti” θα περιλαμβάνουν μεγάλους, ιδιωτικούς ανελκυστήρες για τα αυτοκίνητα των ιδιοκτητών, ώστε να μπορούν να τα παρκάρουν μέσα στα ίδια τους τα διαμερίσματα, σύμφωνα με το BBC.

Στους οικιστικούς πύργους στρέφονται και άλλες μάρκες, συμπεριλαμβανομένης της Porsche που επέλεξε την Μπανγκόκ, για το νέο της πρότζεκτ. Το οικοδόμημα περιλαμβάνει 22 πολυτελή διαμερίσματα με αξία έως 40 εκατ. δολάρια (το καθένα).

Επιπλέον, η γερμανική μάρκα διατηρεί ήδη οικιστικό ουρανοξύστη με ύψος 87 μέτρα στην έδρα της, τη Στουτγάρδη, ενώ την υπογραφή της φέρνει και μια ακόμα πιο εντυπωσιακή κατασκευή στο Μαϊάμι, στον ίδιο δρόμο με έναν ουρανοξύστη της βρετανικής αυτοκινητοβιομηχανίας Aston Martin.

Για τις αυτοκινητοβιομηχανίες, τα ακίνητα προσφέρουν μια νέα πηγή εσόδων με σχετικά χαμηλό ρίσκο. Αυτό διότι, οι συνεργάτες τους από τον χώρο της ανάπτυξης ακινήτων αναλαμβάνουν την κατασκευή των ουρανοξυστών, και οι αγοραστές πληρώνουν ένα επιπλέον τίμημα για την αισθητική και την αποκλειστικότητα που συνδέονται με τη μάρκα. Σύμφωνα με αναλυτές, τα επώνυμα διαμερίσματα είναι συνήθως κατά 30% έως 40% ακριβότερα από τις μη επώνυμες πολυτελείς κατοικίες.

Η παγκόσμια ζήτηση για επώνυμες κατοικίες έχει επιταχυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Το 2011 υπήρχαν 169 τέτοια έργα, σήμερα υπάρχουν 611, και ο αριθμός προβλέπεται να αυξηθεί σε 1.019 έως το 2030.

Σήμερα, οι ΗΠΑ διαθέτουν τον μεγαλύτερο αριθμό επώνυμων πολυκατοικιών, κυρίως σε Μαϊάμι και Νέα Υόρκη, όμως τη μεγαλύτερη ανάπτυξη φαίνεται ότι παρουσιάζει η Μέση Ανατολή, κυρίως λόγω της ραγδαίας επέκτασης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία.

Πολλά νέα επώνυμα έργα διαθέτουν ιδιωτικές λέσχες μελών, εγκαταστάσεις ευεξίας και αποκλειστικές υπηρεσίες – από αυτοκίνητα με σοφέρ και πρόσβαση σε γιοτ, έως συνεργασίες με ιδιωτικά τζετ.

Οι εταιρείες πίσω από τα συγκεκριμένα έργα δεν πουλάνε πλέον μόνο πολυτελή διαμερίσματα, αλλά έναν ολόκληρο τρόπο ζωής, βασισμένο σε ενδιαφέροντα όπως η γαστρονομία, η υγεία και η μακροζωία.