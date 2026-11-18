Η πόλη Σαλέρνο στην Ιταλία έχει ξεκινήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα για μια προηγμένη διάβαση πεζών που εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά την ασφάλεια όσων την χρησιμοποιούν.

Οι διαβάσεις πεζών αποτελούν διαχρονικά ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία στο αστικό οδικό δίκτυο. Η περιορισμένη ορατότητα, η απόσπαση της προσοχής των οδηγών και οι υψηλές ταχύτητες μετατρέπουν συχνά τη χρήση της σε πραγματική δοκιμασία. Για να μειώσει δραστικά τον κίνδυνο ατυχημάτων, μια πόλη στη νότια Ιταλία αποφάσισε να δοκιμάσει ένα πρωτοποριακό σύστημα που «βλέπει» τους πεζούς και ενισχύει την ασφάλειά τους.

Πρωταγωνίστρια αυτής της προσπάθειας είναι η παραθαλάσσια πόλη του Σαλέρνο, όπου οι τοπικές αρχές επέλεξαν την πολυσύχναστη παραλιακή οδό «Cristoforo Colombo» για να εγκαταστήσουν το σύστημα οδικής ασφάλειας Salva Pedone.

Σε αντίθεση με τις συμβατικές διαβάσεις που βασίζονται αποκλειστικά στη λευκή μπογιά και την παρατηρητικότητα των οδηγών, η συγκεκριμένη τεχνολογία ενσωματώνει ειδικούς αισθητήρες αφής συνδεδεμένους με έναν ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου. Μόλις το σύστημα ανιχνεύσει την παρουσία ενός πεζού που ετοιμάζεται να διασχίσει τον δρόμο, ενεργοποιεί αυτόματα μια σειρά από φωτεινά στοιχεία, τόσο πάνω στην άσφαλτο όσο και περιμετρικά της διάβασης.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, το σύστημα λειτουργεί προειδοποιητικά: πορτοκαλί δείκτες LED ενσωματωμένοι στο οδόστρωμα αρχίζουν να αναβοσβήνουν έντονα, έχοντας στόχο είναι να τραβήξουν έγκαιρα την προσοχή των διερχόμενων οχημάτων, ειδικά σε περιπτώσεις που η ορατότητα εμποδίζεται από σταθμευμένα αυτοκίνητα, άλλα εμπόδια ή κακές καιρικές συνθήκες. Μόλις ο πεζός ολοκληρώσει με ασφάλεια τη διέλευσή του, οι αισθητήρες αντιλαμβάνονται την απομάκρυνσή του και το σύστημα απενεργοποιείται, ώστε να μην προκαλεί άσκοπη φωτορύπανση ή σύγχυση.

Πραγματικά εντυπωσιακό είναι αυτό που συμβαίνει μόλις πέσει το σκοτάδι. Όταν το φυσικό φως μειώνεται, η διάβαση αλλάζει όψη. Εκτός από τα προειδοποιητικά φώτα προς τους οδηγούς, ενεργοποιούνται ειδικά φωτιστικά σώματα LED ενσωματωμένα στις ίδιες τις λευκές λωρίδες της διάβασης, τα οποία προβάλλουν δέσμες φωτός από το έδαφος προς τα πάνω, φωτίζοντας ουσιαστικά τον ίδιο τον πεζό.

Ταυτόχρονα, ανάβουν φωτεινά στοιχεία στους πλευρικούς στύλους και πάνελ LED στις οδικές πινακίδες, δημιουργώντας ένα φωτεινό «τούνελ» που καθιστά τη διάβαση αδύνατο να περάσει απαρατήρητη. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, η ένταση αυτών των φωτιστικών στοιχείων επιτρέπει στους οδηγούς να εντοπίζουν το σημείο από απόσταση έως και 800 μέτρων την ημέρα και έως δύο χιλιομέτρων τη νύχτα.

Η εγκατάσταση στο Σαλέρνο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πιλοτικού προγράμματος εγκεκριμένου από το ιταλικό Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η δοκιμαστική περίοδος θα διαρκέσει έναν ολόκληρο χρόνο, διάστημα κατά το οποίο θα αξιολογηθεί η αντοχή της τεχνολογίας, η λειτουργικότητά της και, κυρίως, η πραγματική της συμβολή στη μείωση των τροχαίων συμβάντων.

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Με την ολοκλήρωση της δοκιμής, το Δημοτικό Συμβούλιο θα υποβάλει τα δεδομένα που συνέλεξε στο Υπουργείο, το οποίο θα εξετάσει την οριστική έγκριση του συστήματος. Αν τα αποτελέσματα δικαιώσουν τις προσδοκίες, οι έξυπνες, φωτιζόμενες διαβάσεις ενδέχεται σύντομα να αποτελέσουν το νέο πρότυπο ασφάλειας στις ευρωπαϊκές πόλεις.