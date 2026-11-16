Γιατί το Audi Nuvolari είναι 300.000 δολάρια ακριβότερο από τη Lamborghini Temerario;

Ο διευθυντής επικοινωνίας της Audi of America, απάντησε όσον αφορά στην τιμή του Audi Nuvolari και την τεράστια διαφορά που έχει ακόμη και με τα αυτοκίνητα της Lambroghini.

Eίναι το ταχύτερο αυτοκίνητο παραγωγής στην ιστορία της Audi και με διαφορά το ακριβότερο όλων, ξεπερνώντας ακόμη και τις προτάσεις της Lamborghini. Ένα εκπληκτικό supercar που έχει λάβει το όνομά του από τον θρυλικό Ιταλό οδηγό Tazio Nuvolari.

Τροφοδοτείται από ένα υβριδικό σύνολο που η εταιρεία ονομάζει quattro predictive ride. Συνδυάζει έναν V8 4.0 twin turbo κινητήρα βενζίνης και τρεις ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας ισχύ 1.001 ίππων και 2.150 Nm ροπής. Επιταχύνει σαν μονοθέσιο της F1, με τα 0-100 να έρχονται σε 2,6 δευτερόλεπτα και τα 0 στα 200 χλμ/ώρα σε 6,8΄΄, ενώ η τελική ταχύτητα ξεπερνά τα 350 χλμ/ώρα.

Ποια είναι η τιμή του Nuvolari

Το υβριδικό supercar θα παραχθεί σε μόλις 499 μονάδες, με την τιμή του στην Ευρώπη να υπολογίζεται γύρω στα 600.000 ευρώ και στις ΗΠΑ να ξεκινά επίσημα από 700.000 δολάρια, δηλαδή 300 χιλιάρικα περισσότερα από τη Lamborghini Temerario. Για ποιο λόγο όμως, είναι τόσο πολύ ακριβότερο από ιταλικό supercar, πάνω στο οποίο βασίζεται;

Η απάντηση δόθηκε από τον Mark Dahncke, διευθυντή επικοινωνίας της Audi of America. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Audi Nuvolari διαθέτει αμάξωμα κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανθρακονήματα, σε αντίθεση με την Temerario, η οποία χρησιμοποιεί αλουμινένιο αμάξωμα. Μάλιστα, οι αγοραστές του Audi θα μπορούν να επιλέξουν και εκτεθειμένα ανθρακονήματα, δίνοντας στο αυτοκίνητο ακόμη πιο ιδιαίτερη εμφάνιση.

Σημαντικές είναι οι διαφορές και στο υβριδικό σύστημα κίνησης, με το Audi να έχει σαφώς περισσότερη δύναμη. Εξίσου εντυπωσιακή είναι η αεροδυναμική του Nuvolari. Η Audi έχει εξελίξει ένα ενεργό σύστημα αεροδυναμικών βοηθημάτων, εμπνευσμένο από την τεχνολογία της Formula 1, το οποίο μπορεί να παράγει περισσότερα από 400 κιλά κάθετης δύναμης. Σύμφωνα με την εταιρεία, η συγκεκριμένη επίδοση ξεπερνά αυτή της Temerario, ακόμη και όταν η τελευταία εξοπλίζεται με το πακέτο Alleggerita.

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Η αυξημένη κάθετη δύναμη συμβάλλει στη βελτίωση της πρόσφυσης και της σταθερότητας στις υψηλές ταχύτητες, ενώ η Audi υποστηρίζει ότι το πλεονέκτημα αυτό μεταφράζεται και σε σημαντικά ταχύτερους χρόνους στην πίστα.

Οι παρεμβάσεις ωστόσο, δεν σταματούν εκεί. Το δημιουργήμα των Γερμανών έχει μεγαλύτερα κεραμικά φρένα, αλλά και το αναβαθμισμένο σύστημα τετρακίνησης quattro. Τέλος, η υψηλότερη τιμή του οφείλεται και στον συλλεκτικό του χαρακτήρα – στις ΗΠΑ θα πωληθούν 182 μονάδες.