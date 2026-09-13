Gilles Villeneuve: Ο θρύλος της Formula 1 γίνεται ταινία

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις 19 Σεπτεμβρίου, στο Διεθνές Φεστιβάλ του Τορόντο στον Καναδά.

Μια βιογραφική ταινία, γεμάτη αδρεναλίνη, καταγράφει την πορεία ενός από τους σημαντικότερους αθλητές του Καναδά. Σε σκηνοθεσία του Yan Lanouette Turgeon (Rock Paper Scissors) και με σενάριο των Daniel Roby (White Skin, TIFF ’04) και Guillaume Lonergan, η ταινία Villeneuve: The Rise of a Legend έχει στον πρωταγωνιστικό ρόλο τον Rémi Goulet, υποδυόμενο το παιδί από το Κεμπέκ που έγινε ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους της Formula 1.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις 19 Σεπτεμβρίου, στο Διεθνές Φεστιβάλ του Τορόντο στον Καναδά.

Γεννημένος στο Saint-Jean-sur-Richelieu, γιος ενός κουρδιστή πιάνων, ο Gilles Villeneuve προερχόταν από ένα ταπεινό περιβάλλον, όμως το πάθος του για την ταχύτητα και την ακρίβεια ήταν εμφανές από μικρή ηλικία. Ξεκίνησε αγωνιζόμενος με snowmobile, προτού περάσει σε αγώνες drag με την τροποποιημένη Mustang του 1967.

Το 1970 παντρεύεται την Joann, με την οποία θα αποκτήσει δύο παιδιά -τον Jacques και τη Melanie- όμως ο Gilles δεν ήταν ο άνθρωπος που επρόκειτο να συμβιβαστεί με μια ήρεμη ζωή.

Ενώ τα ανώτερα επίπεδα των αγωνιστικών διοργανώσεων έμοιαζαν απρόσιτα για εκείνον -ένας αποκλειστικός χώρος για την ελίτ- ο Gilles επιμένει. Τελικά κάνει το ντεμπούτο του στη Formula 1 στο Βρετανικό Grand Prix του 1977, όπου εντυπωσιάζει τον Enzo Ferrari, ο οποίος βοηθά τον Gilles να πάρει τον γρήγορο δρόμο προς την πραγματοποίηση των ονείρων του.

Στις 8 Μαΐου 1982, ο Villeneuve έχασε τη ζωή του έπειτα από ένα ατύχημα κατά την τελική περίοδο κατατακτήριων δοκιμών για το Βελγικό Grand Prix.

Στη σύντομη ζωή του, ο Gilles Villeneuve πέτυχε μια εντυπωσιακή σειρά διακρίσεων: έξι νίκες, δύο pole positions, οκτώ ταχύτερους γύρους και 13 παρουσίες στο βάθρο στη Formula 1. Συνολικά, συμμετείχε σε 67 Grand Prix.

Το The Rise of a Legend παρουσιάζει το τι χρειάστηκε να ξεπεράσει για να φτάσει εκεί, μέσα από έναν συνδυασμό σπάνιου ταλέντου, ακραίας πειθαρχίας, της στήριξης των αγαπημένων του προσώπων και μιας ατρόμητης, ριψοκίνδυνης στάσης που άφηνε τους άλλους πίσω.