GM: Πουλάει στη Samsung SDI το μερίδιο της σε κοινοπραξία μπαταριών

Η κοινοπραξία είχε ανακοινωθεί πριν από δύο χρόνια και αρχικά αναμενόταν να έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 27 γιγαβατώρων.

Η νοτιοκορεατική κατασκευάστρια μπαταριών Samsung SDI δήλωσε την Τρίτη ότι θα τερματίσει την κοινοπραξία με τη General Motors στην Ιντιάνα και θα αποκτήσει το 49,99% του μεριδίου της αμερικανικής εταιρείας, επικαλούμενη χαμηλότερη από την αναμενόμενη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα.

Η κοινοπραξία είχε ανακοινωθεί πριν από δύο χρόνια και αρχικά αναμενόταν να έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 27 γιγαβατώρων, με στόχο να ξεκινήσει η μαζική παραγωγή μπαταριών το 2027.

Η Samsung SDI ανέφερε ότι σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει την εξ ολοκλήρου ιδιόκτητη εταιρεία SDI-GM Synergy Cells Holdings, προκειμένου να ανταποκριθεί στη ζήτηση της αγοράς για μπαταρίες σε διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (ESS) και των ηλεκτρικών οχημάτων.

Η εταιρεία δήλωσε ότι το υφιστάμενο επενδυτικό της σχέδιο θα αλλάξει μετά τη μετάβαση σε μια εξ ολοκλήρου ιδιόκτητη εταιρεία, ωστόσο τα συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

«Η αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στην αγορά από τότε που ανακοινώθηκε η κοινοπραξία –συμπεριλαμβανομένης της βραδύτερης από την αναμενόμενη αύξησης της ζήτησης για ηλεκτρικά οχήματα. Οι δύο εταίροι αποφάσισαν πλέον να αναζητήσουν άλλες μορφές συνεργασίας πέρα από την κοινοπραξία», ανέφερε η Samsung SDI σε ανακοίνωσή της.

Ξεχωριστά, η Samsung SDI δήλωσε ότι υπέγραψε συμφωνία με την GM για την από κοινού ανάπτυξη μπαταριών επόμενης γενιάς πρισματικού τύπου, για πιθανές μελλοντικές εφαρμογές σε ηλεκτρικά οχήματα.

Η GM και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες περιόρισαν την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων μετά την απώλεια της ομοσπονδιακής φορολογικής έκπτωσης ύψους 7.500 δολαρίων τον περασμένο Σεπτέμβριο. Παρότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες συνεχίζουν να κατασκευάζουν και να πωλούν ηλεκτρικά οχήματα, έχουν μειώσει την παραγωγή στα εργοστάσια ώστε να την προσαρμόσουν στη ζήτηση, σημειώνει το Reuters.