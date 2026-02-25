Γνωστή αυτοκινητοβιομηχανία απολύει το 20% των εργαζομένων της

Ο Βρετανός κατασκευαστής επλήγη από τους δασμούς των ΗΠΑ αλλά και τη μειωμένη ζήτηση στην Κίνα.

Έως και το 20% του εργατικού δυναμικού της αναμένεται να μειώσει η Aston Martin, μετά από αυξημένες ζημιές το περασμένο έτος λόγω των αμερικανικών δασμών και της ασθενούς ζήτησης στην Κίνα.

Οι περικοπές θέσεων εργασίας ανέρχονται σε περίπου 600, ενώ η Aston Martin απασχολεί περίπου 3.000 εργαζομένους. Η Aston Martin σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι οι καθαρές ζημίες της αυξήθηκαν κατά 52% πέρυσι, σε σύγκριση με το 2024, φτάνοντας τις 493,2 εκατομμύρια λίρες (567 εκατ. ευρώ με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες).

«Το 2025, η παγκόσμια αγορά πολυτελών αυτοκινήτων βίωσε μία από τις πιο ταραχώδεις χρονιές των τελευταίων ετών», δήλωσε σε ανακοίνωση ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Adrian Hallmark.

«Η καταναλωτική ζήτηση επηρεάστηκε από την κλιμάκωση των γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων και των μακροοικονομικών προκλήσεων, με πιο χαρακτηριστική την επιβολή αυξημένων δασμών τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από την Κίνα»

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες συγκαταλέγονται μεταξύ των εταιρειών που επλήγησαν περισσότερο από την επιθετική πολιτική δασμών του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος επιδιώκει να επαναφέρει την παραγωγή αυτοκινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Aston Martin περιόρισε τις εισαγωγές της προς τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Απρίλιο και τον Μάιο, αναμένοντας εμπορική συμφωνία μεταξύ Λονδίνου και Ουάσινγκτον. Επανεκκίνησε τις αποστολές τον Ιούνιο, κατόπιν της συμφωνίας μείωσης των δασμών στις εξαγωγές βρετανικών αυτοκινήτων στο 10% από 27,5%, με ανώτατο όριο τα 100.000 οχήματα ετησίως.

Σύμφωνα με τη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία το περιβάλλον παραμένει απαιτητικό, εν μέσω «αβεβαιοτήτων σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο από την απρόβλεπτη απειλή ή επιβολή πρόσθετων αμερικανικών δασμών, τις αλλαγές στη φορολογία υπερπολυτελών αυτοκινήτων στην Κίνα και τη συνεχιζόμενη εξάρτηση από ένα σταθερό δίκτυο παγκόσμιων προμηθευτών».

Ο όμιλος πρόσθεσε ότι μολονότι η Κίνα παραμένει μια αγορά με μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό, η ζήτηση στην ασιατική χώρα παρέμεινε εξαιρετικά υποτονική, κάτι το οποίο έχει επηρεάσει και άλλες εταιρείες κατασκευής πολυτελών αυτοκινήτων.