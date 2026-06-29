Gone in 70 msec

Όταν η σύγκρουση ενός οχήματος δείχνει να είναι αναπόφευκτη, η συγκεκριμένη τεχνολογία θα «προετοιμάζει» πρόωρα και ακόμα πιο έγκαιρα τους αερόσακους του οχήματος.

Όταν μιλάμε για παθητική ασφάλεια ακόμα και μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε έναν ελαφρύ ή βαρύ τραυματισμό. Γνωρίζοντας ότι αυτό δεν αποτελεί απλώς μια θεωρία, η Tesla παρουσίασε μία ακόμη εφαρμογή του συστήματος Tesla Vision, χρησιμοποιώντας τις κάμερες του αυτοκινήτου όχι μόνο για την υποβοήθηση της οδήγησης, αλλά και για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αερόσακων.

Μέχρι σήμερα, τα περισσότερα συστήματα ενεργοποίησης αερόσακων βασίζονταν αποκλειστικά σε αισθητήρες επιτάχυνσης και πρόσκρουσης. Οι αισθητήρες αυτοί «καταλαβαίνουν» ότι το μοιραίο έχει συμβεί μόνο όταν το όχημα έχει συγκρουστεί. Από εκείνη ακριβώς τη στιγμή ξεκινά η διαδικασία αξιολόγησης της σφοδρότητας και, εφόσον χρειάζεται, ενεργοποιούνται οι αερόσακοι.

Η Tesla επιχειρεί τώρα να αλλάξει αυτή την προσέγγιση. Οι κάμερες του Tesla Vision μπορούν πλέον να αναγνωρίζουν ότι μια σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, να εκτιμούν το είδος και τη σφοδρότητά της και να αποστέλλουν τις σχετικές πληροφορίες στον εγκέφαλο του συστήματος πριν ακόμη υπάρξει φυσική επαφή του οχήματος με σταθερό ή κινητό εμπόδιο. Σύμφωνα με την αμερικανική εταιρεία, αυτό επιτρέπει στους αερόσακους να προετοιμάσουν την διαδικασία ενεργοποίησής του έως και 70 χιλιοστά του δευτερολέπτου νωρίτερα, χρόνος που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός σε μία σοβαρή πρόσκρουση.

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Αξίζει πάντως να διευκρινιστεί ότι οι κάμερες δεν ενεργοποιούν τους αερόσακους από μόνες τους. Η τελική εντολή εξακολουθεί να δίνεται από τους συμβατικούς αισθητήρες πρόσκρουσης, οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι η σύγκρουση όντως συνέβη. Κατ’ επέκταση, το σύστημα Tesla Vision λειτουργεί συμπληρωματικά, προσφέροντας στον αλγόριθμο περισσότερα δεδομένα ώστε να αντιδράσει ταχύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Το επιπλέον χρονικό περιθώριο των 70 msec δεν αφορά μόνο τους αερόσακους, δίνοντας επίσης τη δυνατότητα στο όχημα να προετοιμάσει εγκαίρως και άλλα συστήματα παθητικής ασφάλειας, όπως οι προεντατήρες των ζωνών ασφαλείας, οι οποίοι συγκρατούν καλύτερα τους επιβάτες πριν από την κύρια πρόσκρουση. Έτσι, όταν οι αερόσακοι αναπτυχθούν πλήρως, το σώμα βρίσκεται ήδη στην ιδανική θέση/

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η νέα δυνατότητα δεν απαιτεί νέο harware. Η Tesla αναφέρει ότι η νέα αυτή δυνατότητα θα διατεθεί μέσω over-the-air αναβάθμισης λογισμικού σε συμβατά οχήματα, αξιοποιώντας το υπάρχον σύστημα καμερών. Αν και η εταιρεία δεν έχει διευκρινίσει ποια μοντέλα και ποιες εκδόσεις λογισμικού θα την υποστηρίξουν, η στρατηγική της Tesla αναδεικνύει μία από τις μεγαλύτερες ιδιαιτερότητες των σύγχρονων software-defined οχημάτων: η ασφάλειά τους μπορεί να βελτιώνεται ακόμη και χρόνια μετά την αγορά τους.