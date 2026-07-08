Goodwood Festival of Speed: Στο επίκεντρο το μονοθέσιο DS E-TENSE FE19

Ο Jean-Éric Vergne επιστρέφει στο cockpit του μονοθεσίου για δύο ξεχωριστές επιδείξεις.

Στο Δυτικό Σάσσεξ της Αγγλίας θα είναι στραμμένα από τις 9 έως τις 12 Ιουλίου τα βλέμματα των φίλων της αυτοκίνησης, όπου θα διεξάγεται το Goodwood Festival of Speed.

Από την πρώτη του διοργάνωση, το 1993, συγκεντρώνει κορυφαίους κατασκευαστές, θρυλικούς οδηγούς και εκατοντάδες χιλιάδες φίλους του αυτοκινήτου, σε μια μοναδική γιορτή επιδόσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας.

Η 33η διοργάνωση του φεστιβάλ θα αναδείξει την εξέλιξη του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E, μέσα από επτά επιδείξεις στις οποίες θα συμμετάσχουν και οι τέσσερις γενιές των μονοθεσίων της Formula E.

Η DS Automobiles, δύο φορές Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Οδηγών και Ομάδων στις σεζόν 5 και 6 της Formula E, θα εκπροσωπηθεί από την εμβληματική DS E-TENSE FE19. Το μονοθέσιο δεύτερης γενιάς που οδήγησε τον Jean-Éric Vergne στην κατάκτηση του τίτλου των Οδηγών το 2019, θα ανέβει τη διάσημη διαδρομή ανάβασης του Goodwood και τις τέσσερις ημέρες της διοργάνωσης.

Με τον χαρακτηριστικό μαύρο και χρυσό χρωματισμό του, θα κινηθεί στην ιστορική διαδρομή που εκτείνεται στους χώρους του Goodwood House, προσφέροντας στους θεατές την ευκαιρία να δουν από κοντά ένα από τα πιο επιτυχημένα μονοθέσια στην ιστορία της Formula E, σε μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις του διεθνούς μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ο Jean-Éric Vergne, ο μοναδικός δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Formula E και οδηγός της DS Automobiles επί οκτώ αγωνιστικές σεζόν, θα επιστρέψει ειδικά για την περίσταση στο cockpit της DS E-TENSE FE19 την Παρασκευή 10 Ιουλίου, πραγματοποιώντας δύο ιδιαίτερα αναμενόμενες επιδείξεις.

Πρόγραμμα επίδειξης της Formula E στο Goodwood

Πέμπτη 9 Ιουλίου: 14:35

Παρασκευή 10 Ιουλίου: 11.45 και 14.50 (με τον Jean-Éric Vergne)

Σάββατο 11 Ιουλίου: 11:50 και 15:40

Κυριακή 12 Ιουλίου: 10:05 και 13:25

Η DS Automobiles στη Formula E, σε αριθμούς: