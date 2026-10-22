Gordon Murray Τ.50 έχει διανύσει μόλις 100 χλμ. και βγήκε για πώληση

Δεν έχει ταξινομηθεί ποτέ ούτε έχει χρησιμοποιηθεί από τον ιδιοκτήτη του και τώρα βγήκε σε δημοπρασία.

Ένα T.50 έχει διανύσει μόλις 100 χιλιόμετρα από τότε που έφυγε από το εργοστάσιο της Gordon Murray Automotive το 2024.

Δεν έχει ταξινομηθεί ποτέ ούτε έχει χρησιμοποιηθεί από τον ιδιοκτήτη του και τώρα πουλήθηκε σε δημοπρασία, με την προηγούμενη εκτίμηση να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η τιμή να ξεπέρασε τα 5 εκατ. ευρώ.

Η RM Sotheby’s πρόσφερε το αυτοκίνητο μέσω της πλατφόρμας Sealed από τις 23 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η τιμή πώλησης δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Το πλαίσιο 47 και η εκτίμησή του στα 6,22 εκατ. δολάρια

Η Gordon Murray Automotive κατασκεύασε 100 T.50 και το πλαίσιο 47 ξεχωρίζει ακόμη και μέσα σε αυτή τη μικρή παραγωγή. Παραμένει αταξινόμητο και δεν έχει οδηγηθεί από τον ιδιοκτήτη του, αποτελώντας ουσιαστικά ένα καινούργιο αυτοκίνητο που φέρει ημερομηνία κατασκευής τεσσάρων ετών.

«Όλες οι T.50 είναι μοναδικές, αλλά αυτή είναι ακόμη πιο ξεχωριστή, και όχι μόνο λόγω της σύνδεσης με τον αριθμό 47», δήλωσε ο Harvey Stanley, διευθυντής ιδιωτικών πωλήσεων της RM Sotheby’s. «Είναι αταξινόμητη, δεν έχει οδηγηθεί από τον ιδιοκτήτη και διαθέτει εκπληκτικές προδιαγραφές».

Οι αγοραστές πλήρωσαν περίπου 2,60 εκατ. ευρώ όταν η Gordon Murray Automotive παρουσίασε για πρώτη φορά την T.50 διαδικτυακά, τον Αύγουστο του 2020. Ολόκληρη η διαθέσιμη ποσότητα εξαντλήθηκε σε λιγότερο από δύο ημέρες, καθώς συλλέκτες έσπευσαν να εξασφαλίσουν το hypercar.

Φωτογραφία: RM Sotheby’s

Ο Stanley επισήμανε επίσης ότι οι πρώτοι ιδιοκτήτες έχουν ήδη επωφεληθεί από την άνοδο της αξίας. «Το μοντέλο έχει ήδη διπλασιάσει την αξία του μέσα σε μόλις έξι χρόνια, επομένως δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι οι τιμές δεν θα συνεχίσουν να αυξάνονται», δήλωσε.

Ένα ακόμη δείγμα, το πλαίσιο 009, απέφερε 8.035.000 δολάρια (7 εκατ. ευρώ) σε δημοπρασία τον Απρίλιο του 2023, αρκετά πάνω από το εύρος που προβλέπεται για το πλαίσιο 47.

Ένας V12 654 ίππων κατασκευασμένος γύρω από τον οδηγό

Η T.50 δίνει έμφαση στην αναλογική μηχανολογία σε μια εποχή κατά την οποία τα περισσότερα hypercars βασίζονται σε υβριδικά συστήματα κίνησης και ηλεκτρική υποβοήθηση.

Κάτω από το πίσω κάλυμμα βρίσκεται ένας κινητήρας 3,9 λίτρων, ατμοσφαιρικός V12 της Cosworth, ισχύος 654 ίππων, ο οποίος ανεβάζει στροφές έως τις 12.100 rpm, χωρίς υπερτροφοδότηση ή ηλεκτροκινητήρα.

Ο κινητήρας κινεί ένα αυτοκίνητο που ζυγίζει λιγότερο από 2.200 λίβρες (περίπου 998 κιλά), κάτι που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις του. Η Gordon Murray Automotive αναφέρει χρόνο 0-96 χλμ/ώρα σε 2,9 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 364 χλμ/ώρα, επιδόσεις που ανταγωνίζονται ή ξεπερνούν εκείνες πολλών ισχυρότερων αντιπάλων.

Το εσωτερικό ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία, με ελάχιστους ψηφιακούς περισπασμούς και διάταξη που επικεντρώνεται στο άτομο πίσω από το τιμόνι.