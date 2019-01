GP Ice Race 2019 - ένα θρυλικό event επιστρέφει με την υπογραφή της Porsche

Σχεδόν κάθε χρόνο από το 1937 έως και το 1974, η παγωμένη λίμνη και το αλπικό αεροδρόμιο στο Zell am See της Αυστρίας φιλοξενούσε έναν συναρπαστικό αγώνα, διαφορετικό απ’ όλους τους άλλους, που αποδείκνυε πως το motorsport εν Ευρώπη δεν τελείωνε εξαιτίας των πρώτων χειμερινών χιονοπτώσεων και πως ο μηχανοκίνητος αθλητισμός κάλλιστα μπορεί να συνδυαστεί μ' ένα ασυνήθιστο όσο και... περίεργο σπορ.

To skijöring είναι ένα άγνωστο γα τους… νότιους άθλημα - πλην όμως ένα παραδοσιακό χειμερινό σπορ για τους βόρειους με «καταγωγή» από την παγωμένη Νορβηγία - στο οποίο ένας σκιέρ ρυμουλκούνταν, αρχικά από ένα άλογο και εν συνεχεία στη μετέπειτα εξέλιξή του, από μία μοτοσικλέτα ή αυτοκίνητο. Η συγκεκριμένη «μηχανοκίνητη εκδοχή» του συγκεκριμένου σπορ άρχισε ουσιαστικά να παίρνει σάρκα και οστά υπό τη μορφή διοργάνωσης αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν το 1952 και με πρωτοβουλία του Ferdinand Porsche, οι ίπποι έδωσαν τη θέση τους στα τετράτροχα του εμβληματικού κατασκευαστή από το Zuffenhausen. Όπως η 356 Coupe και μετέπειτα η «κεντρομήχανη» 550 Spyder.

Όλα όμως πήραν μια αναπάντεχη όσο και δυσάρεστη τροπή το 1974, πριν από 45 ακριβώς χρόνια, όταν στο Zell am See ένα Unimog βυθίστηκε στη λίμνη, μαζί με τον οδηγό του, κατά τη διάρκεια εκκαθάρισης του χιονιού από αυτή - κάτι που έβαλε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας την όλη εκδήλωση.

Σήμερα, με πρωτοβουλία του Ferdinand Porsche, του εγγονού του ιδρυτή της Porsche, η διαφορετική αυτή εκδήλωση παίρνει ξανά σάρκα και οστά. Και συγκεκριμένα, το προσεχές κιόλας Σαββατοκύριακο, 19 και 20 Ιανουαρίου, εκεί όπου σύγχρονα αγωνιστικά αυτοκίνητα, όπως τα Skoda Fabia R5 και VW Polo GTI R5, αλλά και vintage καθαρόαιμες κατασκευές του παρελθόντος, όπως το Audi Sport Quattro S1, θα δώσουν το «παρών» στο αεροδρόμιο του Zell am See μαζί με τις πολιτικές κατασκευές του Γερμανού κατασκευαστή, όπως η Porsche 911 GT2 RS και η νέα 911-992.

Στο Zell am See θα δούμε επίσης τα εμβληματικά Austro Daimler ADR 6 του 1929 και Auto Union Typ C του 1938, ένα σύγχρονο αγωνιστικό του θεσμού Nascar στα χρώματα της Red Bull, το RS5 DTM της Audi, το δι-κινητήριο VW Golf 2 Pikes Peak του 1987, το ηλεκτρικό I.D. R της VW που φέτος έσπασε τα χρονόμετρα στο Pikes Peak, το ηλεκτρικό μονοθέσιο e-tron FE04 της Audi Motorsport που δίνει το «παρών» στο θεσμό της Formula E, ενώ «taxi-rides» στην παγωμένη λίμνη θα προσφέρει μία αρμάδα διθέσιων X-Bow της αυστριακής KTM.

Όμως, δεν είναι μόνο τα ττράτοχα που θα καταστήσουν μοναδικό το φετινό GP Ice Race 2019, αλλά πρωτίστως οι οδηγοί που θα βρεθούν για την περίσταση πίσω από τα πηδάλια τους. Ανάμεσα τους ξεχωρίζουν ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο Π.Π. Ράλλυ, Walter Röhrl, οι νικητές στο Le Mans, Jacky Ickx και Hans-Joachim Stuck, o πρώην πιλότος της F1 και νυν πρεσβευτής της Porsche, Mark Webber, ο Romain Dumas, ο ρέκορντμαν στο φετινό Pikes Peak, oι πρωταθλητές του WEC, Marc Lieb και Richard Lietz, ο πρωταθλητής του DTM, Rene Rast, ο οδηγός της Audi Motorsport στη Formula E, Daniel Abt, ο πρωταθλητής στο WRC 2, Jan Kopecky, αλλά και o ερασιτέχνης οδηγών αγώνων και σταρ του Χόλυγουντ, Patrick Dempsey._X.A.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση μπορείτε να βρείτε στον επίσημο ιστότοπο της διοργάνωσης: www.gpicerace.com