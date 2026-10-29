Γράφτηκε ιστορία στην Ευρώπη: Οι Κινέζοι προσπέρασαν τους Ιάπωνες σε πωλήσεις

Οι Ιάπωνες κατασκευαστές βλέπουν τους Κινέζους να τους προσπερνούν, την ώρα που οι τελευταίοι βάζουν πλέον στο στόχαστρο τις εταιρείες της Γηραιάς Ηπείρου.

Με όπλο τα υβριδικά και τις ανταγωνιστικές τιμές, οι κινεζικές εταιρείες πέτυχαν ένα ιστορικό ρεκόρ. Πιο συγκεκριμένα, κατάφεραν να ξεπεράσουν σε πωλήσεις τις ιαπωνικές στη Γηραιά Ήπειρο για πρώτη φορά στην ιστορία σε επίπεδο τριμήνου (Ιούλιος-Σεπτέμβριος).

Πρόκειται για μια εξέλιξη που υπογραμμίζει την ταχύτητα με την οποία οι κινεζικές μάρκες εδραιώνουν την παρουσία τους, ανατρέποντας ισορροπίες δεκαετιών.

Τα στοιχεία της εταιρείας Dataforce αποτυπώνουν αυτή τη θεαματική στροφή. Οι ταξινομήσεις οχημάτων κινεζικής προέλευσης σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, φτάνοντας να αντιπροσωπεύουν το 12,7% των συνολικών νέων ταξινομήσεων στην περιοχή.

Το ποσοστό αυτό τις έφερε μπροστά από τους Ιάπωνες κατασκευαστές, οι οποίοι συγκέντρωσαν μερίδιο 11,9%. Αν και οι παραδοσιακές ευρωπαϊκές δυνάμεις συνεχίζουν να διατηρούν την πρωτοκαθεδρία σε πωλήσεις, η ταχύτητα της κινεζικής διείσδυσης έχει αιφνιδιάσει την αγορά, αν αναλογιστεί κανείς ότι μόλις πριν από μία πενταετία το μερίδιό τους άγγιζε το 1%.

Η σωστή στιγμή και η αντίδραση των Ευρωπαίων

Η χρονική στιγμή της απόβασης των κινεζικών ηλεκτρικών και υβριδικών μοντέλων στην Ευρώπη συμπίπτει με την κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης για αυτοκίνητα με χαμηλή κατανάλωση, καθώς οι τιμές των καυσίμων καλπάζουν σε επίπεδα ρεκόρ σε όλη την Ευρώπη.

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Η αντίδραση των ευρωπαϊκών αρχών απέναντι σε αυτή την επέλαση είναι άμεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αναχαιτίσει μια επέκταση που θεωρεί ότι τροφοδοτείται από κρατικές επιδοτήσεις του Πεκίνου.

Μετά την επιβολή επιπλέον δασμών στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα κινεζικής κατασκευής, οι Βρυξέλλες συμφώνησαν πρόσφατα επί της αρχής για τη λήψη μέτρων και κατά των ραγδαία αυξανόμενων εισαγωγών υβριδικών αυτοκινήτων. Μάλιστα, υπό τον φόβο νέων περιορισμών, οι αποστολές υβριδικών από την Κίνα έχουν επιταχυνθεί, ενώ παράλληλα η ΕΕ εξετάζει νέους κανόνες που θα ευνοούν τα αυτοκίνητα που θα παράγονται επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Εργοστάσια στην Ευρώπη για τους Κινέζους

Προβλέποντας τις εξελίξεις, οι Κινέζοι κατασκευαστές έχουν ήδη ξεκινήσει να προσαρμόζουν τη στρατηγική τους, επενδύοντας στη μεταφορά της παραγωγής τους στην Ευρώπη.

Η Chery προετοιμάζει εργοστάσιο στη Βαρκελώνη, η BYD βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της νέας της μονάδας στην Ουγγαρία, ενώ η Leapmotor ξεκίνησε ήδη την κατασκευή του νέου της SUV B10 στο εργοστάσιο της Stellantis στη Σαραγόσα της Ισπανίας, στο πλαίσιο της κοινοπραξίας των δύο ομίλων.