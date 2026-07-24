GSi, OPC και τώρα GSE: Tα γρήγορα Opel Corsa που έγραψαν ιστορία

Η ιστορία των «γρήγορων» Opel Corsa ξεκίνησε το 1988 με την πρώτη έκδοση GSi, συνεχίστηκε το 2007 με τις εκδόσεις OPC και σήμερα περνά στη νέα εποχή με το αμιγώς ηλεκτρικό Corsa GSE.

Η Opel έχει μια μακρά παράδοση στη δημιουργία σπορ εκδόσεων για το Corsa. Από τις πρώτες μέρες των ατμοσφαιρικών κινητήρων μέχρι την εποχή των υπερτροφοδοτούμενων OPC και τη σημερινή μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, το Corsa αποτελεί το σταθερό σημείο αναφοράς της μάρκας στην κατηγορία των hot hatch.

Το πρώτο Opel Corsa GSi των 100 ίππων

Η ιστορία αυτή ξεκίνησε το 1988 με την παρουσίαση του πρώτου Corsa GSi. Ήταν ένα εξαιρετικά ελαφρύ μοντέλο, βάρους μόλις 820 κιλών, το οποίο ξεχώριζε για τα φουσκωμένα φτερά και τα σπορ καθίσματά του.

Ο νέος, για την εποχή, κινητήρας των 1,6 λίτρων με ηλεκτρονικό ψεκασμό απέδιδε 100 ίππους και επέτρεπε στο αυτοκίνητο να επιταχύνει στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε περίπου 9,5 δευτερόλεπτα και να φτάνει τα 188 χλμ./ώρα τελικής ταχύτητας.

Για τη διαχείριση της ισχύος, οι μηχανικοί αναβάθμισαν την ανάρτηση και τα φρένα με σκληρότερα ελατήρια, αεριζόμενους δίσκους και αντιστρεπτικές δοκούς, ενώ ο εξοπλισμός περιλάμβανε τριάκτινο τιμόνι, στροφόμετρο και ζάντες αλουμινίου.

Από τους 109 στους 125 ίππους

Η συνέχεια δόθηκε το 1993 με το Corsa B GSi 16V. Η ισχύς ανέβηκε στους 109 ίππους, η τελική ταχύτητα άγγιζε τα 195 χλμ./ώρα και η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα διατηρήθηκε στα 9,5 δευτερόλεπτα. Το μοντέλο διέθετε αεροδυναμικά βοηθήματα, προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο ABS, αμορτισέρ αερίου, πεντατάχυτο σπορ κιβώτιο και ηλεκτρική υποβοήθηση στο τιμόνι.

Το 2001, η τρίτη γενιά (Corsa C GSi) πέρασε σε έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα 1,8 λίτρων με απόδοση 125 ίππους και 165 Nm ροπής. Με τελική ταχύτητα 202 χλμ./ώρα και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 9,0 δευτερόλεπτα, έγινε το ταχύτερο Corsa παραγωγής της περιόδου του, συνδυάζοντας τις βελτιωμένες επιδόσεις με προηγμένη διαχείριση κινητήρα για χαμηλότερη κατανάλωση.

Η εποχή των OPC

Η επόμενη φάση στην εξέλιξη των γρήγορων Corsa έφερε στο προσκήνιο τις εκδόσεις OPC. Το 2007 παρουσιάστηκε το πρώτο Corsa D OPC με ισχύ 192 ίππους και 266 Nm ροπής. Η κορύφωση αυτής της γενιάς ήρθε το 2010 με την έκδοση OPC Nürburgring Edition.

Με την ισχύ να φτάνει τους 210 ίππους και τη ροπή τα 280 Nm, το μοντέλο χρειαζόταν 6,8 δευτερόλεπτα για το 0-100 χλμ./ώρα και είχε τελική ταχύτητα 230 χλμ./ώρα, ανάρτηση Bilstein και φρένα Brembo. Παράλληλα, η Opel διατήρησε και την ηπιότερη έκδοση Corsa GSi με 150 ίππους και τελική ταχύτητα 210 χλμ./ώρα για όσους αναζητούσαν έναν πιο διακριτικό χαρακτήρα.

Το 2015 τη σκυτάλη πήρε το Corsa E OPC, με κινητήρα 207 ίππων, ροπή 280 Nm και τελική ταχύτητα 230 χλμ./ώρα. Ήταν το πρώτο που υιοθέτησε ανάρτηση με τεχνολογία Frequency Selective Damping, ενώ διέθετε καθίσματα Recaro Performance, επίπεδο δερμάτινο τιμόνι και διπλή απόληξη εξάτμισης.

Το νέο ηλεκτρικό Opel Corsa GSE

Σήμερα, το νέο Opel Corsa GSE αποτελεί τον διάδοχο των θρυλικών εκδόσεων OPC και ανεβάζει την έννοια του “hot hatch” σε ένα νέο επίπεδο: απόλυτες επιδόσεις, συναρπαστική οδήγηση και μηδενικές εκπομπές ρύπων.

Με 281 ίππους, αναλογία 181 ίππων ανά τόνο, και 345 Nm ροπής, προσφέρει ισχύ αντίστοιχη του νέου Mokka GSE, αλλά ακόμα πιο εκρηκτικές επιδόσεις. Η επιτάχυνση από 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα είναι η ταχύτερη που έχει επιτύχει ποτέ μοντέλο παραγωγής της Opel.

Η οδηγική εμπειρία υποστηρίζεται από προηγμένες τεχνολογίες, όπως το διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, η χαμηλωμένη σπορ ανάρτηση με ειδικά εξελιγμένους άξονες, αντιστρεπτικές δοκούς και υδραυλικά αμορτισέρ, καθώς και η ειδική ρύθμιση του τιμονιού και των πεντάλ για ακόμη πιο άμεση απόκριση. Την πέδηση αναλαμβάνουν τετραπίστονες δαγκάνες υψηλών επιδόσεων.

Η δυναμική του προσωπικότητα αποτυπώνεται και σχεδιαστικά, με ειδικής σχεδίασης προφυλακτήρες GSE, ζάντες 18’’, σπορ καθίσματα, κίτρινες ζώνες ασφαλείας και ψηφιακές οθόνες με ειδικές ενδείξεις επιδόσεων.