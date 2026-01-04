Gymkhana με συναρπαστικό θέαμα στην Αυστραλία (video)

Ένα τροποποιημένο Brat με 670 ίππους και τον Travis Pastrana στο τιμόνι του, προσφέρουν εντυπωσιακό θέαμα, στα πρότυπα του Gymkhana.

Το Gymkhana πάει στην Αυστραλία, αυτή τη φορά με τον Travis Pastrana στο τιμόνι ενός τροποποιημένου Brat να κάνει πράγματα πέρα από τη φαντασία, προσφέροντας συναρπαστικό θέαμα, ολοκληρώνοντας κάτι που ο αείμνηστος Ken Block δεν κατάφερε πριν 10 χρόνια όταν τότε είχε δεχτεί την άρνηση.

Σήμερα ο Brian Scotto, συνιδρυτής του Hoonigan δηλώνει με χαρά ότι κατάφερε να κάνει μια συμφωνία που επέτρεψε στην παραγωγή να δημιουργήσει αυτό το τρελό βίντεο, με μπόλικο θέαμα με ένα Subaru Brataroo, όπως το αποκαλούν, της δεκαετίας του 1970 και τίτλο «Aussie Shred».

Το αυτοκίνητο είναι τροποποιημένο σε αεροδυναμική και απόδοση, φτάνοντας τους 670 ίππους και τα 920 Nm ροπής, από έναν υπερτροφοδοτούμενο επίπεδο κινητήρα 2,0 λίτρων. Στα εντυπωσιακά ανήκει φυσικά και η δυνατότητα του κινητήρα να ανεβάζει στροφές μέχρι τις 9.500 σ.α.λ., που συνοδεύεται από ανάλογο ήχο.

Το αυτοκίνητο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αντέχει στις κακουχίες που θα το υποβάλει ο Travis Pastrana για χάρη του γυρίσματος. Αυτό είναι το τρίτο επεισόδιο του Αμερικανού οδηγού αγώνων και όπως θα διαπιστώσετε τα δίνει όλα για το απόλυτο θέαμα, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: άλμα 50 μέτρων πάνω από φαράγγι, πέρασμα από λίμνη, αλλά και πολλά οριακά περάσματα με τροχούς στον αέρα.