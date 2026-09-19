H Audi προσφεύγει στα δικαστήρια για τα… δικά της αυτοκίνητα

Η Audi πληροφορήθηκε ότι έχουν αρχίσει να εισάγονται στην Γερμανία τα μοντέλα AUDI που κατασκευάζει στην Κίνα. Αυτό δεν είναι κάτι που επιθυμεί.

Η Audi φαίνεται αποφασισμένη να εμποδίσει την είσοδο από την πίσω πόρτα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που κατασκευάζει αποκλειστικά για την αγορά της Κίνας… στη δική της εγχώρια αγορά.

Πιο συγκεκριμένα, η γερμανική φίρμα κινείται νομικά για να σταματήσει τις εισαγωγές των AUDI E5 Sportback και E7X από μία τρίτη εταιρεία. Πρόκειται για δύο οχήματα που εξελίχθηκαν από κοινού από την Audi και τη SAIC ειδικά για την κινεζική αγορά και διατίθενται στη συγκεκριμένη αγορά υπό το όνομα «AUDI».

Εισάγονται από τρίτη εταιρεία στη Γερμανία

Κάποια E5 Sportback και E7X έχουν κάνει ήδη την εμφανισή τους στους γερμανικούς δρόμους, χάρη στη βοήθεια μίας τρίτης εταιρείας εμπορίας αυτοκινήτων με όνομα Auto China που έχει αναλάβει την εισαγωγή τους στη Γερμανία. Η αντίδραση της εταιρείας από το Ινγκόλσταντ ήταν άμεση.

Όπως αποκάλυψε εκπρόσωπος της Audi στη γερμανική οικονομική εφημερίδα Automobilwoche, η αυτοκινητοβιομηχανία έχει ήδη ξεκινήσει νομικές διαδικασίες κατά της Auto China, τονίζοντας ότι η Audi θα υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα τα δικαιώματά της.

Γιατί η Audi είναι σκεπτική

Η ξαφνική παρουσία αυτών των αυτοκινήτων στη Γερμανία δεν περιλαμβανόταν σε καμία περίπτωση στα σχέδια της Audi. Η ανησυχία της δεν περιορίζεται μόνο στην πιθανότητα τα E5 Sportback και E7X να απορροφήσουν πωλήσεις από τα ευρωπαϊκά ηλεκτρικά της μάρκας αλλά στα σοβαρά πρακτικά και τεχνικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν. Παρόλο που η Auto China διακηρύσσει ότι αναλαμβάνει τα πάντα, από την ταξινόμηση μέχρι και την τεχνική υποστήριξη των αυτοκινήτων, πρέπει να διευκρινιστεί πως τα AUDI δεν εντάσσονται αυτόματα στο επίσημο ευρωπαϊκό δίκτυο της Audi, απλώς και μόνο επειδή συνδέονται εταιρικά με αυτήν.

Τα ουσιαστικά προβλήματα για τους αγοραστές ενδέχεται να εμφανιστούν στο πέρασμα των ετών και αφορούν τομείς όπως τις ενημερώσεις λογισμικού, την εύρεση ανταλλακτικών και τις εξειδικευμένες επισκευές.

Η ίδια η Audi τοποθετήθηκε με απόλυτη σαφήνεια επί του θέματος, σημειώνοντας ότι τα συγκεκριμένα οχήματα δεν πρέπει εξάγονται σε μεμονωμένες χώρες εκτός Κίνας. Επιπλέον, ξεκαθάρισε ότι τόσο η μητρική εταιρεία όσο και οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της εκτός Κίνας αδυνατούν να εκτελέσουν εργασίες συντήρησης, καθώς τα μοντέλα AUDI θεωρούνται «μη οχήματα Audi» εκτός των κινεζικών συνόρων.

Η πρώτη εξέλιξη

Προς το παρόν, τα E5 Sportback και E7X έχουν αφαιρεθεί από την ιστοσελίδα της Auto China. Ωστόσο, σε σχετική ερώτηση της Automobilwoche, εκπρόσωπος του εισαγωγέα αρνήθηκε να σχολιάσει αν αυτό ήταν αποτέλεσμα της νομικής πίεσης που ασκεί η Audi.

Με πληροφορίες από το automobilwoche.de