H Autobianchi επιστρέφει μέσω του Fiat Pandina

H Fiat ετοιμάζεται να λανσάρει μια έκδοση Tributo Autobianchi, θέλοντας να δώσει ώθηση στην εμπορική πορεία του μοντέλου. Δεν είναι όμως μόνο αυτό.

Να επαναφέρει το όνομα Autobianchi στην αγορά ετοιμάζεται η Fiat για χάρη μιας ειδικής έκδοσης για το Pandina. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εξέλιξη, αφού θα μπορούσε κανείς να υποθέσει πως οι Ιταλοί ετοιμάζουν μια (ακόμη) ανανεωμένη έκδοση του δημοφιλούς λιλιπούτειου αυτοκινήτου. Η κίνηση αυτή, ωστόσο, έχει διαφορετικό σκοπό.

Σε αντιπαράθεση με την ιταλική κυβέρνηση

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση της ιταλικής φίρμας απέναντι στην ιταλική κυβέρνηση για να κατοχυρώσει τα δικαιώματα της χρήσης του ονόματους αυτού.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε αντιπαράθεση από τον Δεκέμβριο του 2023, όταν το ιταλικό κοινοβούλιο ψήφισε ένα νόμο που επέτρεπε στο κράτος να αναλάβει τον έλεγχο παλιών εμπορικών σημάτων που παρέμειναν αδρανή για πέντε συνεχόμενα χρόνια.

Οι φήμες ήθελαν την ιταλική κυβέρνηση να επιχειρεί να πάρει υπό τον έλεγχό της τα εμπορικά σήματα των Autobianchi και Innocenti με σκοπό να πουληθούν σε αναπτυσσόμενες κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες που ήταν πρόθυμες να κατασκευάσουν εργοστάσια σε ιταλικό έδαφος.

Αντιμέτωποι με την άμεση απειλή απώλειας της πνευματικής της ιδιοκτησίας, η Fiat και ο όμιλος Stellantis φαίνεται πως θα προχωρήσουν στο λανσάρισμα μιας ειδικής έκδοσης με όνομα «Tributo Autobianchi», ώστε να διατηρήσουν τα δικαιώματα του ονόματος.

Τι γνωρίζουμε για το Fiat Pandina Tributo Autobianchi

Το Fiat Pandina Tributo Autobianchi αναμένεται να βασίζεται στην έκδοση Cross και λέγεται ότι θα ξεχωρίζει από τα διακριτά εμβλήματα που θα έχει στο αμάξωμα, κάποιες ήπιες οπτικές τροποποιήσεις που θα παραπέμπουν στα Autobianchi A112 και Y10, τις νέες ζάντες και τα νέα υφάσματα στο εσωτερικό.

Αλλαγές δεν αναμένονται στο μηχανοστάσιο, άρα το Fiat Pandina Tributo Autobianchi θα τροφοδοτείται πιθανότατα με τον ήπιο υβριδικό τρικύλινδρο κινητήρα 1,0 λίτρου που αποδίδει 70 PS, με την ισχύ να περνά στον μπροστινό άξονα μέσω ενός εξατάχυτου χειροκίνητου κιβωτίου.