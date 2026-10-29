H BYD φέρνει στην Ευρώπη την κινεζική Rolls-Royce

Στο στόχαστρο της BYD δεν είναι μόνο οι mainstream μάρκες αλλά και οι εταιρείες που κατασκευάζουν υπερ-πολυτελή αυτοκίνητα όπως η Rolls-Royce και η Bentley.

H ΒYD συνεχίζει την επιθετική της επέκταση στις διεθνείς αγορές, διευρύνοντας τη γκάμα της με μοντέλα που καλύπτουν κάθε κατηγορία. Στο χαρτοφυλάκιό του υπάρχουν τόσο προσιτά μοντέλα ευρείας παραγωγής όσο και σπορ κατασκευές κάτω από σήμα της Denza. Στην κορυφή της πυραμίδας ωστόσο τοποθετείται η Yangwang.

Πρόκειται για το luxury τμήμα της κινεζικής εταιρείας, το οποίο ετοιμάζεται να λανσάρει τη νέα του ναυαρχίδα: μια επιβλητική, αμιγώς ηλεκτρική λιμουζίνα που σχεδιάστηκε με ξεκάθαρο στόχο να ανταγωνιστεί τα κορυφαία ευρωπαϊκά ονόματα της κατηγορίας όπως η Rolls-Royce, η Bentley και η Mercedes-Maybach.

Coming soon #YANGWANG #YANGWANGALTIOR https://t.co/kFnu6X6csq — BYD Global (@BYDGlobal) October 27, 2026

Το νέο αυτό μοντέλο θα ονομάζεται Dingyao στην εγχώρια αγορά της Κίνας, μια ονομασία που αντικατοπτρίζει τη λαμπρότητα και την αίγλη. Ωστόσο, για τις διεθνείς αγορές, ο διευθυντής της Yangwang αποκάλυψε ότι το αυτοκίνητο θα φέρει το όνομα Altior, μια λατινική λέξη που σημαίνει «ψηλότερα» ή «ανώτερος», αναδεικνύοντας τις προθέσεις που έχουν οι Κινέζοι για το αυτοκίνητο.

To πρώτο BYD με solid-state μπαταρία;

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το μήκος του θα είναι γύρω στα 5,5 μέτρα και ότι το αυτοκίνητο θα διατεθεί αποκλειστικά με αμιγώς ηλεκτρικό κινητήριο σύνολο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα μάλιστα, το Altior ενδέχεται να αποτελέσει το πρώτο αυτοκίνητου του ομίλου που θα εξοπλίζεται με μπαταρία στερεάς κατάστασης (solid-state). Δεδομένου ότι η αρχική παραγωγή αυτών των μπαταριών θα είναι περιορισμένη, η ενσωμάτωσή τους σε ένα περιορισμένης παραγωγής μοντέλο μοιάζει η ιδανική στρατηγική επιλογή.

Η επίσημη αποκάλυψη του Yangwang Altior είναι προγραμματισμένη για τις 5 Νοεμβρίου στο Ντουμπάι, μια πόλη που αποτελεί το φυσικό περιβάλλον για οχήματα αυτού του βεληνεκούς. Παρόλο που η Yangwang δεν έχει ακόμη επίσημη παρουσία στην Ευρώπη, η έλευση της μάρκας, παραμένει, σύμφωνα με όσα διαρρέονται, στα άμεσα σχέδια της BYD.